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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6776677767786779 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 10 лис, 2020 12:00 Re: Політичні дискусії https://news.am/rus/news/612445.html

Казалось бы, несколько дней нам удавалось защищаться от БПЛА в плане наших противовоздушных сил, но уже в последние два дня не знаю с помощью новых технологий или новых БПЛА они смогли нанести очень большой урон нашим войскам. Вчера за последние несколько часов у нас были очень большие человеческие потери в Мартунинском районе, и все эти потери были связаны с беспилотниками.

Це нова реальність, дєтка.

«Морально-психологическое состояние войска было не очень хорошим, где-то можно сказать крайне плохим. Члены войска с дизентерией, коронавирусом, в истощенном состоянии 43 дня находились на передовой, у них не было возможности переодеться, отдохнуть, вылечиться. Каждый день они участвовали в боевых действиях, каждый день были жертвы, раненые, обстрелы. И при всем при этом они могли сопротивляться, в какой-то степени силам 8 стран. Мы точно воевали не против Азербайджана, в ходе боевых действий точно участвовал не только турецкий офицерский состав или военная техника. Участие турецких военных также было, но против армянских добровольцев и солдат воевали также террористы, наемники. Я преклоняюсь прежде всего перед армянскими солдатами, самыми героическими парнями мира были наши солдаты-срочники, я преклоняюсь перед родными погибших.

Знову вірменські фейки про терористів і турків.

Сейчас все еще впереди, у Арцаха, Армении, армян были очень тяжелые дни, но мы сумели принять в какой-то степени мудрое решение, в дальнейшем надо идти по правильному пути и добиться успехов. А кто сказал, что этим все закончится? Этим все только начинается. У нас будет возможность для принятия более трезвого решения, а для этого нам нужна солидарность. Солидарность, в первую очередь, в Армении, Арцахе, среди армянского народа. Самым большим нашим противником были раскол и паника», - сказал он.



«Мировые проблемы еще впереди, наше видение еще не погасло, наоборот, у нас есть мечта, Родина-мечта, а для этого нужно сохранить солидарность и воздерживаться от таких явлений, которые не подобают нашей нации. У нас есть возможности для принятия цивилизованных решений, проведения обсуждений и необходимости принятия правильных решений.

Все вже позаду - пакуйте манатки і у.. Це нова реальність, дєтка.Знову вірменські фейки про терористів і турків.Все вже позаду - пакуйте манатки і у.. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11087 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 12:12 Alex2007 написав: Starikan написав: Alex2007 написав: я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно. я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-товместо безпробудного погружения страны на дно.

Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?

Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятно а есть еще что-нибудь конструктивное? Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятноа есть еще что-нибудь конструктивное?



0. уточню, имелись ввиду реформы не только в экономике, но и в других сферах.....



1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.

2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе), где грубо говоря каждая тыща/100 тыщ грн/баксов/ работала бы на экономику страны, а не лежала бы где-то под матрасом или в почти бессмысленных овгз, или вообще выводилась на покупку гуглоАкций или еще чего-то подобного от безальтернативности. Даже на России удосужились создать официальную биржу, где люди приторговывают/вкладывают, - неужели этого нельзя у нас сделать? (имеем полудохлую абсолютно заманипулированную укр.биржу с "двумя калеками").

3 . настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.

4 . настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами. И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.



5. нормальная медицинская реформа. Это ж какими идиотами нужно быть чтоб даже в расцвет эпидемии ковида перенаправлять половину ковидноФондных денег на дороги (не спорю, дороги нужны, но как бы могли и подождать немного). Тупо ложат болт на медицинскую систему и реально финансирование по-прежнему идет по остаточному принципу. Раз уже выделили деньги на фонд ковида - так займитесь уже медициной.

6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности. Иначе кто экономику будет отстраивать (если такие планы есть)?

.....



А там, если это и другое реализовать и ставка 6 процентов - будет жиром и даже можно будет спокойно держать грн на депозите под такую ставку.





Но это всё больше и больше становиться из области невероятного в нашей стране.

У нас всё реформирование под вывесками евроинтеграций, безвизов и т.д. пока что (а это уже продолжается 6 лет между прочим) сводится к нахлобучиванию собственных граждан с рассказами про первостепенную важность рынка газа, электроэнергии и как тут не вспомнить пресловутое "мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%" (кстати вопрос к нынешним керманычам, почему это не расследуют или не сделают заключение, что это наклеп если это действительно наклеп). Та, пл...ть, нормальный лидер страны, настоящий патриот, пытался бы сделать все, чтоб даже 30 процентов не было.



Вся наша нынешняя экономическая политика - это прожить до следующего кредита мвф - как было сразу после майдана, так и есть сейчас, периодически "обостряясь". Ну куда это годится? Ладно - 2014-2015-даже 2016 год - кредиты мвф высоко-вероятно таки необходимы были для стабилизации (хотя, насколько стабилизируют экономику эти заемные средства, находясь в составе ЗВР - еще тот вопрос). Но с 2017 года нужно было делать все, чтобы отойти от такой идеологии и перейти от стабилизации к развитию, а тут не сделано почти ничего. Это все нужно было и можно было делать сразу, когда прогнали Януковича.



Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло. 0. уточню, имелись ввиду реформы не только в экономике, но и в других сферах.....1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе), где грубо говоря каждая тыща/100 тыщ грн/баксов/ работала бы на экономику страны, а не лежала бы где-то под матрасом или в почти бессмысленных овгз, или вообще выводилась на покупку гуглоАкций или еще чего-то подобного от безальтернативности. Даже на России удосужились создать официальную биржу, где люди приторговывают/вкладывают, - неужели этого нельзя у нас сделать? (имеем полудохлую абсолютно заманипулированную укр.биржу с "двумя калеками").. настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.. настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами. И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.5. нормальная медицинская реформа. Это ж какими идиотами нужно быть чтоб даже в расцвет эпидемии ковида перенаправлять половину ковидноФондных денег на дороги (не спорю, дороги нужны, но как бы могли и подождать немного). Тупо ложат болт на медицинскую систему и реально финансирование по-прежнему идет по остаточному принципу. Раз уже выделили деньги на фонд ковида - так займитесь уже медициной.6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности. Иначе кто экономику будет отстраивать (если такие планы есть)?.....А там, если это и другое реализовать и ставка 6 процентов - будет жиром и даже можно будет спокойно держать грн на депозите под такую ставку.Но это всё больше и больше становиться из области невероятного в нашей стране.У нас всё реформирование под вывесками евроинтеграций, безвизов и т.д. пока что (а это уже продолжается 6 лет между прочим) сводится к нахлобучиванию собственных граждан с рассказами про первостепенную важность рынка газа, электроэнергии и как тут не вспомнить пресловутое "мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%" (кстати вопрос к нынешним керманычам, почему это не расследуют или не сделают заключение, что это наклеп если это действительно наклеп). Та, пл...ть, нормальный лидер страны, настоящий патриот, пытался бы сделать все, чтоб даже 30 процентов не было.Вся наша нынешняя экономическая политика - это прожить до следующего кредита мвф - как было сразу после майдана, так и есть сейчас, периодически "обостряясь". Ну куда это годится? Ладно - 2014-2015-даже 2016 год - кредиты мвф высоко-вероятно таки необходимы были для стабилизации (хотя, насколько стабилизируют экономику эти заемные средства, находясь в составе ЗВР - еще тот вопрос). Но с 2017 года нужно было делать все, чтобы отойти от такой идеологии и перейти от стабилизации к развитию, а тут не сделано почти ничего. Это все нужно было и можно было делать сразу, когда прогнали Януковича.Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло.

Абсолютно согласен.

имхо. вкратце

если ты не занимаешься политикой, она занимается тобой Абсолютно согласен.имхо. вкратце Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1925 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 12:53 bevzaalex написав: ~ Эспер свободен.

~ А Вас, Миллер, я попрошу остаться. ~ Эспер свободен.~ А Вас, Миллер, я попрошу остаться.

Попробую решить простую задачку сложения



Законодательство США прямо предусматривает в мирное время, в случае необходимости, применение армейских частей и соединений для урегулирования внутригосударственных конфликтов.



Все военнослужащие вооруженных сил США,принимая присягу, обязуются защищать Конституцию страны, как от внутренних, так и от внешних врагов.



В случаях, когда органы государственной власти штатов не могут самостоятельно справиться с возникшими чрезвычайными обстоятельствами, парламент или губернатор штата (на основании ст. 4 разд. 4 Конституции США) вправе запросить федеральную помощь, а Президент США обязан ее предоставить.



Кроме того, Президент США имеет право вмешаться и самостоятельно, если по его мнению обстановка в конкретном штате угрожает национальной безопасности всей страны (именно так и поступил несмотря на возражения губернатора Калифорнии в 1992 г.





+



Миллер родился в Плайтвиле, Висконсин. Вырос в Айова-​Сити, Айова.



Учился в военно-​морском колледжев Вирджинии.





Карьера



Миллер-​бывший армейский зеленый берет и служил в армии с 1983 по 2014 год. (31 год !)



Занимал пост директора Национального антитеррористического центра и бывшего советника в Совете национальной безопасности США.

Личная жизнь



Миллер женат на Кэтрин Элизабет Мааг и имеет троих детей.



=







купирование блмвиков путем взывания к зравомыслию, приводя в качестве аргументов экологически чистые пули инстэд вэксин гэс.

пс. могу ошибаться.

Родители Грэты могут спать спокойно, пока их дочь на руках уверенно стоящего на двух ногах амерского солдата со светлыми глазами. Попробую решить простую задачку сложениякупирование блмвиков путем взывания к зравомыслию, приводя в качестве аргументов экологически чистые пули инстэд вэксин гэс.пс. могу ошибаться.Родители Грэты могут спать спокойно, пока их дочь на руках уверенно стоящего на двух ногах амерского солдата со светлыми глазами. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1925 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6776677767786779 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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