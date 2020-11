Додано: Вів 10 лис, 2020 16:41

freeze написав: Что-то невразумительное, на фига Алиеву были эти соглашения. Совершенно очевидно, что Карабаху оставалось максимум недели две до полного провала. Что-то невразумительное, на фига Алиеву были эти соглашения. Совершенно очевидно, что Карабаху оставалось максимум недели две до полного провала.

1. Наскільки я уявляю, головна "деталь" в цьому - коридор в Нахічевань/Нахчиван (через Зангезур). В колишній Еріванській губернії (теперішня Вірменія та Нахічевань) в багатьох місцинах переважали азербайджанці. Області заселення азербайджанців без прогалин тягнулися до кордону з Туреччиною. Вірмени провели сто років тому етнічні чистки, більшовики нарізали згодом такі кордони. Зангезур залишили вірменії. Навіть в 1947 році вірменам вдалося виселяти азербайджанців в АзРСР (готували місце для "репатріантів").

2. Райони між НКР та Вірменією проблематично звільнити військовим шляхом (рельєф, зима, укріплення, обстріли з Вірменії).

3. Просування далі призвело б до етнічної чистки вірмен азербайджанськими військами, що не в планах Алієва (він досить поміркований, він наче не проти нормалізації стосунків з Вірменією в перспективі, живуть в самому Азербайджані вірмени, як не дивно).

4. Турки, здається, теж просили (розмін в Сирії, мабуть, черговий). На вихідних були у Алієва.

