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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6778677967806781>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:14

Libo
Несколько ремарок.
Слово *навечно*, может стать пророческим
К преемнику Пашиняна, да. Маршем.
К Алиеву, расредоточенно мимикрируя под заблудших овец, вымекивая *беспилотник, чтож ты вьешься?...
Желательно прихватив рахатлукум к чаю, для хозяина и его гостей)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:29

Позвонил робот.
Убедительным голосом рассказал, что в Одессе рвётся к власти Партия войны, остановим их, скоро выборы, хорошо подумай за кого голосовать во втором туре на выборах мэра. Гудки.

Не понял, это всё-таки за кого была реклама голосовать, за Труханова или за Скорика.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:33

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Не понял, это всё-таки за кого была реклама голосовать, за Труханова или за Скорика.

Очевидно, що до корита рвуться нові, а старі його захищають. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:41

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Что-то невразумительное, на фига Алиеву были эти соглашения. Совершенно очевидно, что Карабаху оставалось максимум недели две до полного провала.

1. Наскільки я уявляю, головна "деталь" в цьому - коридор в Нахічевань/Нахчиван (через Зангезур). В колишній Еріванській губернії (теперішня Вірменія та Нахічевань) в багатьох місцинах переважали азербайджанці. Області заселення азербайджанців без прогалин тягнулися до кордону з Туреччиною. Вірмени провели сто років тому етнічні чистки, більшовики нарізали згодом такі кордони. Зангезур залишили вірменії. Навіть в 1947 році вірменам вдалося виселяти азербайджанців в АзРСР (готували місце для "репатріантів").
2. Райони між НКР та Вірменією проблематично звільнити військовим шляхом (рельєф, зима, укріплення, обстріли з Вірменії).
3. Просування далі призвело б до етнічної чистки вірмен азербайджанськими військами, що не в планах Алієва (він досить поміркований, він наче не проти нормалізації стосунків з Вірменією в перспективі, живуть в самому Азербайджані вірмени, як не дивно).
4. Турки, здається, теж просили (розмін в Сирії, мабуть, черговий). На вихідних були у Алієва.
5. Постійно Алієв декларував готовність припинити військові дії при умові звільнення "буферних" районів.
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 10 лис, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:46

  lapay написав:Не знаю, який саме Алієв, але є ще Ердоган. Якщо вірмени не виконають умов угоди, і не заберуть всіх військових з території Азейбарджану, то ніяки російські миротворці, з пестіками, не врятуют карабахських вірмен від зачистки, після НР.


Давай разберемся по тексту соглашения.
1. Армянские войска уходят с территории 7-ми азерских районов и собственно из Карабаха.
2. По периметру Карабаха размещаются российские оккупанты-миротворцы, т.е. суверинитет Азербайджана не распространяется на сам Карабах. По соглашению в сам Карабах азеры не заходят.
3. А что внутри Карабаха, внешняя граница которого контролируется и охраняется русскими оккупантами? А внутри Карабаха 100% армянского населения, сепаратистов, бандитов и убийц со своим руководством, которые уже под защитой русских оккупантов посылают нах Азербайджан и Алиева. Его действия? Действия его друга Эрдогана? Начинают громить Ульяновскую дивизию ВДВ, чтобы снова наказать карабахских сепаратистов? Это смелый сценарий. В реальности Алиев снова пресмыкается перед русским сапогом. Раб всегда останется рабом. Тем более это ведь на Востоке. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:54

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:2. По периметру Карабаха размещаются российские оккупанты-миротворцы, т.е. суверинитет Азербайджана не распространяется на сам Карабах. По соглашению в сам Карабах азеры не заходят.

Нема там такого. У Карабаха немає ніякого особливого статуса, там не може бути ніяких інших військ, ніж азербайджанських і миротворців.
  Libo написав:3. А что внутри Карабаха, внешняя граница которого контролируется и охраняется русскими оккупантами? А внутри Карабаха 100% армянского населения, сепаратистов, бандитов и убийц со своим руководством, которые уже под защитой русских оккупантов посылают нах Азербайджан и Алиева. Его действия? Действия его друга Эрдогана? Начинают громить Ульяновскую дивизию ВДВ, чтобы снова наказать карабахских сепаратистов? Это смелый сценарий. В реальности Алиев снова пресмыкается перед русским сапогом. Раб всегда останется рабом. Тем более это ведь на Востоке

Всі війська, на території Азейбарджана, розглядаються Алієвим, як окупаційні, вірменські. Не заберуться, до НР - нехай нарікають на себе, і Раша не буде втручатись, бо вірмени порушують угоду.

Просто вчорашня угода тимчасова. Далі будуть ще перемовини, з детальним визначенням статусу Карабаха, повноважень місцевої влади.
Певен, що ніякой міліції, по типу лугандонської, там не буде. Буде якась мовно-культурна автономія, як в європах, якщо не будуть борзими, бо інакше буде зачистка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:01

  centurionus написав:3. Просування далі призвело б до етнічної чистки вірмен азербайджанськими військами, що не в планах Алієва (він досить поміркований, він наче не проти нормалізації стосунків з Вірменією в перспективі, живуть в самому Азербайджані вірмени, як не дивно).

5. Постійно Алієв декларував готовність припинити військові дії при умові звільнення "буферних" районів.


Шедеврально. Тогда нас тоже можно убеждать, что Донбасс и Крым нам также нельзя освобождать ибо это приведет к этническим чисткам "русскоязычного населения". Пусть там побудут русские "миротворцы".
Коридор через Зангезур совершенно не критичный - азеры 30 лет спокойно пользовались коридором через Иран.
Да, Алиев декларировал освобождение азерских районов вокруг Карабаха и был готов не вводить в сам Карабах войска, а только администрацию и полицию, а теперь вообще азербайджанская нога не вступит на землю Карабаха. Теперь её туда не пустят русские. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:07

Кратко. 2020-11-10

Кратко. 2020-11-10

1) Война в Нагорном Карабахе закончена. Армения уступила Азербайджану – договор
Премьер Армении Никол Пашинян назвал это "очень тяжелым решением"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления "о прекращении карабахской войны", которое также подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев

2) В Карабах введут миротворцев России и Турции - президент Азербайджана
В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, передает ТАСС

Только россияне: в Кремле сказали, что турецких миротворцев в Карабахе не будет
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию, передает «РИА Новости»

Все договора, РФ подписывает с одной целью - чтобы сразу их нарушить

3) Опрос | Зеленского и Порошенко разделяет 10%: осенний президентский рейтинг от центра Разумкова
31,2% (36,8% в августе) – Зеленский
21,1% (15,3%) – Порошенко

Рейтинг партий: Слуга народа лидирует, в Раду проходят четыре политсилы – Центр Разумкова
27,9% – Слуга народа (29,5%);
21,2% – Европейская солидарность (15,5%);
16,5% – ОПЗЖ (21,7%);
8,2% – Батькивщина (11,5%)

4) Полиция Харькова открыла дело из-за исчезновения Кернеса
Позже в полиции удалили сообщение с сайта и соцсетей

Если с Кернесом всё хорошо, то что мешает ему записать коротенькое видео, мол, жив-здоров.
Но ничего подобного нет.

5) Зеленский отреагировал на злорадство оппонентов насчет COVID-19 у него
Реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности

Ну что же, Бубочка много лет злорадствовал со сцены
Теперь пусть ловит ответочки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:11

  lapay написав:Всі війська, на території Азейбарджана, розглядаються Алієвим, як окупаційні, вірменські. Не заберуться, до НР - нехай нарікають на себе, і Раша не буде втручатись, бо вірмени порушують угоду.



Ты не врубаешься.
Следующая ситуация.
Прикинь, Армения действительно выводит все свои войска. Вывела всех до одного. Кто остался в Карабахе? В Карабахе остались 150 тыщ местных жителей. А кто там сейчас местные жители? А местные жители там сейчас это все как один армянские сепаратисты и убийцы, которые и заварили всю эту кашу и у каждого из которых в шкафу по калашникову. По периметру их охраняют русские оккупанты и не пускают азеров. Свою власть и внутреннюю жизнь они налаживают сами. Свободно пользуются Лачинским коридором. Как раньше срали на Азербайджан с его суверинитетом, так и продолжают срать. Раньше это делали под защитой армянской армии, теперь - под защитой русских. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:21

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Ты не врубаешься.
Следующая ситуация.
Прикинь, Армения действительно выводит все свои войска. Вывела всех до одного. Кто остался в Карабахе? В Карабахе остались 150 тыщ местных жителей. А кто там сейчас местные жители? А местные жители там сейчас это все как один армянские сепаратисты и убийцы, которые и заварили всю эту кашу и у каждого из которых в шкафу по калашникову. По периметру их охраняют русские оккупанты и не пускают азеров. Свою власть и внутреннюю жизнь они налаживают сами. Свободно пользуются Лачинским коридором. Как раньше срали на Азербайджан с его суверинитетом, так и продолжают срать. Раньше это делали под защитой армянской армии, теперь - под защитой русских.

Це ти не врубаєшся. Ти думаєш, що азери будуть спокійно спостерігати, як вірмени чи кацапи будуть кататись на танках туди-сюди, із Вірменії в Карабах? :)
Лачинський коридор - це територія Азейбарджана, як і Карабах. Вірмени капітулювали, і їм нічого, в Азейбарджані, не світить, крім резервації. Миротворці захищатимуть мирних мешканців, бойовиків постріляють з БПЛА, і ніхто не пікне проти.
Алієв все робить хитро і правильно. Як казав Гітлер: "Ніхто так не хоче миру, як ми!" :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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