Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo Несколько ремарок. Слово *навечно*, может стать пророческим К преемнику Пашиняна, да. Маршем. К Алиеву, расредоточенно мимикрируя под заблудших овец, вымекивая *беспилотник, чтож ты вьешься?... Желательно прихватив рахатлукум к чаю, для хозяина и его гостей)
freeze написав:Что-то невразумительное, на фига Алиеву были эти соглашения. Совершенно очевидно, что Карабаху оставалось максимум недели две до полного провала.
1. Наскільки я уявляю, головна "деталь" в цьому - коридор в Нахічевань/Нахчиван (через Зангезур). В колишній Еріванській губернії (теперішня Вірменія та Нахічевань) в багатьох місцинах переважали азербайджанці. Області заселення азербайджанців без прогалин тягнулися до кордону з Туреччиною. Вірмени провели сто років тому етнічні чистки, більшовики нарізали згодом такі кордони. Зангезур залишили вірменії. Навіть в 1947 році вірменам вдалося виселяти азербайджанців в АзРСР (готували місце для "репатріантів"). 2. Райони між НКР та Вірменією проблематично звільнити військовим шляхом (рельєф, зима, укріплення, обстріли з Вірменії). 3. Просування далі призвело б до етнічної чистки вірмен азербайджанськими військами, що не в планах Алієва (він досить поміркований, він наче не проти нормалізації стосунків з Вірменією в перспективі, живуть в самому Азербайджані вірмени, як не дивно). 4. Турки, здається, теж просили (розмін в Сирії, мабуть, черговий). На вихідних були у Алієва. 5. Постійно Алієв декларував готовність припинити військові дії при умові звільнення "буферних" районів.
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 10 лис, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
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lapay написав:Не знаю, який саме Алієв, але є ще Ердоган. Якщо вірмени не виконають умов угоди, і не заберуть всіх військових з території Азейбарджану, то ніяки російські миротворці, з пестіками, не врятуют карабахських вірмен від зачистки, після НР.
Давай разберемся по тексту соглашения. 1. Армянские войска уходят с территории 7-ми азерских районов и собственно из Карабаха. 2. По периметру Карабаха размещаются российские оккупанты-миротворцы, т.е. суверинитет Азербайджана не распространяется на сам Карабах. По соглашению в сам Карабах азеры не заходят. 3. А что внутри Карабаха, внешняя граница которого контролируется и охраняется русскими оккупантами? А внутри Карабаха 100% армянского населения, сепаратистов, бандитов и убийц со своим руководством, которые уже под защитой русских оккупантов посылают нах Азербайджан и Алиева. Его действия? Действия его друга Эрдогана? Начинают громить Ульяновскую дивизию ВДВ, чтобы снова наказать карабахских сепаратистов? Это смелый сценарий. В реальности Алиев снова пресмыкается перед русским сапогом. Раб всегда останется рабом. Тем более это ведь на Востоке.
Libo написав:2. По периметру Карабаха размещаются российские оккупанты-миротворцы, т.е. суверинитет Азербайджана не распространяется на сам Карабах. По соглашению в сам Карабах азеры не заходят.
Нема там такого. У Карабаха немає ніякого особливого статуса, там не може бути ніяких інших військ, ніж азербайджанських і миротворців.
Libo написав:3. А что внутри Карабаха, внешняя граница которого контролируется и охраняется русскими оккупантами? А внутри Карабаха 100% армянского населения, сепаратистов, бандитов и убийц со своим руководством, которые уже под защитой русских оккупантов посылают нах Азербайджан и Алиева. Его действия? Действия его друга Эрдогана? Начинают громить Ульяновскую дивизию ВДВ, чтобы снова наказать карабахских сепаратистов? Это смелый сценарий. В реальности Алиев снова пресмыкается перед русским сапогом. Раб всегда останется рабом. Тем более это ведь на Востоке
Всі війська, на території Азейбарджана, розглядаються Алієвим, як окупаційні, вірменські. Не заберуться, до НР - нехай нарікають на себе, і Раша не буде втручатись, бо вірмени порушують угоду.
Просто вчорашня угода тимчасова. Далі будуть ще перемовини, з детальним визначенням статусу Карабаха, повноважень місцевої влади. Певен, що ніякой міліції, по типу лугандонської, там не буде. Буде якась мовно-культурна автономія, як в європах, якщо не будуть борзими, бо інакше буде зачистка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
centurionus написав:3. Просування далі призвело б до етнічної чистки вірмен азербайджанськими військами, що не в планах Алієва (він досить поміркований, він наче не проти нормалізації стосунків з Вірменією в перспективі, живуть в самому Азербайджані вірмени, як не дивно).
5. Постійно Алієв декларував готовність припинити військові дії при умові звільнення "буферних" районів.
Шедеврально. Тогда нас тоже можно убеждать, что Донбасс и Крым нам также нельзя освобождать ибо это приведет к этническим чисткам "русскоязычного населения". Пусть там побудут русские "миротворцы". Коридор через Зангезур совершенно не критичный - азеры 30 лет спокойно пользовались коридором через Иран. Да, Алиев декларировал освобождение азерских районов вокруг Карабаха и был готов не вводить в сам Карабах войска, а только администрацию и полицию, а теперь вообще азербайджанская нога не вступит на землю Карабаха. Теперь её туда не пустят русские.
lapay написав:Всі війська, на території Азейбарджана, розглядаються Алієвим, як окупаційні, вірменські. Не заберуться, до НР - нехай нарікають на себе, і Раша не буде втручатись, бо вірмени порушують угоду.
Ты не врубаешься. Следующая ситуация. Прикинь, Армения действительно выводит все свои войска. Вывела всех до одного. Кто остался в Карабахе? В Карабахе остались 150 тыщ местных жителей. А кто там сейчас местные жители? А местные жители там сейчас это все как один армянские сепаратисты и убийцы, которые и заварили всю эту кашу и у каждого из которых в шкафу по калашникову. По периметру их охраняют русские оккупанты и не пускают азеров. Свою власть и внутреннюю жизнь они налаживают сами. Свободно пользуются Лачинским коридором. Как раньше срали на Азербайджан с его суверинитетом, так и продолжают срать. Раньше это делали под защитой армянской армии, теперь - под защитой русских.
Libo написав:Ты не врубаешься. Следующая ситуация. Прикинь, Армения действительно выводит все свои войска. Вывела всех до одного. Кто остался в Карабахе? В Карабахе остались 150 тыщ местных жителей. А кто там сейчас местные жители? А местные жители там сейчас это все как один армянские сепаратисты и убийцы, которые и заварили всю эту кашу и у каждого из которых в шкафу по калашникову. По периметру их охраняют русские оккупанты и не пускают азеров. Свою власть и внутреннюю жизнь они налаживают сами. Свободно пользуются Лачинским коридором. Как раньше срали на Азербайджан с его суверинитетом, так и продолжают срать. Раньше это делали под защитой армянской армии, теперь - под защитой русских.
Це ти не врубаєшся. Ти думаєш, що азери будуть спокійно спостерігати, як вірмени чи кацапи будуть кататись на танках туди-сюди, із Вірменії в Карабах? Лачинський коридор - це територія Азейбарджана, як і Карабах. Вірмени капітулювали, і їм нічого, в Азейбарджані, не світить, крім резервації. Миротворці захищатимуть мирних мешканців, бойовиків постріляють з БПЛА, і ніхто не пікне проти. Алієв все робить хитро і правильно. Як казав Гітлер: "Ніхто так не хоче миру, як ми!"
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.