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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6778677967806781 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 10 лис, 2020 17:28 lapay написав: Libo написав: 2. По периметру Карабаха размещаются российские оккупанты-миротворцы, т.е. суверинитет Азербайджана не распространяется на сам Карабах. По соглашению в сам Карабах азеры не заходят. 2. По периметру Карабаха размещаются российские оккупанты-миротворцы, т.е. суверинитет Азербайджана не распространяется на сам Карабах. По соглашению в сам Карабах азеры не заходят.

Нема там такого. У Карабаха немає ніякого особливого статуса, там не може бути ніяких інших військ, ніж азербайджанських і миротворців.

Нема там такого. У Карабаха немає ніякого особливого статуса, там не може бути ніяких інших військ, ніж азербайджанських і миротворців.



Почитай внимательно текст соглашения. Есть линия разграничения, которая контролируется российскими "миротворцами". За эту линию азерские войска не идут.

Возможно, они позже зайдут в азерские районы, которые сейчас контролирует Армения и обязалась освободить. О заходе в Карабах речи вообще не идет.

Потом очень интересна формулировка русских: "О статусе Карабаха речь не идет".

Т.е. статус остается пока прежний?

А какой прежний? Где о нем написано?

НКАО, Республика Арцах или просто район Азербайджана? А может "исконно армянская земля"?

Что кто выбирает? Армяне, русские, азеры и турки, сами карабахцы? Каждый статус под себя? Чтобы потом еще 30 лет за статус воевать? Или аннексировать?

Почитай внимательно текст соглашения. Есть линия разграничения, которая контролируется российскими "миротворцами". За эту линию азерские войска не идут.Возможно, они позже зайдут в азерские районы, которые сейчас контролирует Армения и обязалась освободить. О заходе в Карабах речи вообще не идет.Потом очень интересна формулировка русских: "О статусе Карабаха речь не идет".Т.е. статус остается пока прежний?А какой прежний? Где о нем написано?НКАО, Республика Арцах или просто район Азербайджана? А может "исконно армянская земля"?Что кто выбирает? Армяне, русские, азеры и турки, сами карабахцы? Каждый статус под себя? Чтобы потом еще 30 лет за статус воевать? Или аннексировать? Libo 2

Повідомлень: 8719 З нами з: 14.11.11 Подякував: 358 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:33 lapay написав: Не знаю, який саме Алієв, але є ще Ердоган. Якщо вірмени не виконають умов угоди, і не заберуть всіх військових з території Азейбарджану, то ніяки російські миротворці, з пестіками, не врятуют карабахських вірмен від зачистки, після НР. Не знаю, який саме Алієв, але є ще Ердоган. Якщо вірмени не виконають умов угоди, і не заберутьвійськових з території Азейбарджану, то ніяки російські миротворці, з пестіками, не врятуют карабахських вірмен від зачистки, після НР.



От ты смешной - прямо таки с пестиками. Помню, был у меня коллега - такой же ура-патриот как ты. В 20-х числах февраля 2014-го аж плевался так доказывал, что ничего в Крыму зеленые человечки с пестиками не добьются. Потом, после аннексии Крыма бравировал, что ничего и на Донбассе не добьются...



Тут, как говорится, свои мозги не вставишь Можешь продолжать надувать щеки. Но запомни - россияне еще и спровоцируют стороны атаковать своих миротворцев, используя это как повод для вторжения и устроив в Азербайджане еще один собственный анклав. Не армянский, а свой собственный!



Нет большей беды, чем недооценивать противника. Лаоцзы От ты смешной - прямо таки с пестиками. Помню, был у меня коллега - такой же ура-патриот как ты. В 20-х числах февраля 2014-го аж плевался так доказывал, что ничего в Крыму зеленые человечки с пестиками не добьются. Потом, после аннексии Крыма бравировал, что ничего и на Донбассе не добьются...Тут, как говорится, свои мозги не вставишьМожешь продолжать надувать щеки. Но запомни - россияне еще и спровоцируют стороны атаковать своих миротворцев, используя это как повод для вторжения и устроив в Азербайджане еще один собственный анклав. Не армянский, а свой собственный!Нет большей беды, чем недооценивать противника. Лаоцзы Востаннє редагувалось zРадио в Вів 10 лис, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 8190 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1497 раз. Подякували: 3376 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:35

Не понимаю, почему они протестуют?, Пашинян же принес им мир. Schmit

Повідомлень: 1786 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:36 lapay написав: Це ти не врубаєшся. Ти думаєш, що азери будуть спокійно спостерігати, як вірмени чи кацапи будуть кататись на танках туди-сюди, із Вірменії в Карабах?

Лачинський коридор - це територія Азейбарджана, як і Карабах. Вірмени капітулювали, і їм нічого, в Азейбарджані, не світить, крім резервації. Миротворці захищатимуть мирних мешканців, бойовиків постріляють з БПЛА, і ніхто не пікне проти.

Алієв все робить хитро і правильно. Як казав Гітлер: "Ніхто так не хоче миру, як ми!" Це ти не врубаєшся. Ти думаєш, що азери будуть спокійно спостерігати, як вірмени чи кацапи будуть кататись на танках туди-сюди, із Вірменії в Карабах?Лачинський коридор - це територія Азейбарджана, як і Карабах. Вірмени капітулювали, і їм нічого, в Азейбарджані, не світить, крім резервації., бойовиків постріляють з БПЛА, і ніхто не пікне проти.Алієв все робить хитро і правильно. Як казав Гітлер: "Ніхто так не хоче миру, як ми!"



Боже, какой ты наивный! Просто аут.

Посмотри на "миротворческкие" операции русских в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, у нас в Крыму, в Югославии, в Таджикистане ...

Захватчики и оккупанты. Боже, какой ты наивный! Просто аут.Посмотри на "миротворческкие" операции русских в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, у нас в Крыму, в Югославии, в Таджикистане ...Захватчики и оккупанты. Libo 2

Повідомлень: 8719 З нами з: 14.11.11 Подякував: 358 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:37 Re: Політичні дискусії Libo написав: Почитай внимательно текст соглашения. Есть линия разграничения, которая контролируется российскими "миротворцами". За эту линию азерские войска не идут.

Возможно, они позже зайдут в азерские районы, которые сейчас контролирует Армения и обязалась освободить. О заходе в Карабах речи вообще не идет.

Потом очень интересна формулировка русских: "О статусе Карабаха речь не идет". Почитай внимательно текст соглашения. Есть линия разграничения, которая контролируется российскими "миротворцами". За эту линию азерские войска не идут.Возможно, они позже зайдут в азерские районы, которые сейчас контролирует Армения и обязалась освободить. О заходе в Карабах речи вообще не идет.Потом очень интересна формулировка русских: "О статусе Карабаха речь не идет".

Азейбарджан зупинив свій наступ, в обмін на вивід вірменських військ. Як мінімум, вірмени виведуть війська з 7 районів. Далі будуть нові перемовини, по статусу Карабаха, але ніяких військ, в Карабаху, крім азейбарджанських, не буде, як і перекидання військової техніки в Карабах. Тому що перекидатись може тільки вірменська техніка, якої там бути не може, згідно угодам. РФ теж не може постачати техніку у фейковий Арцах. Азейбарджан зупинив свій наступ, в обмін на вивід вірменських військ. Як мінімум, вірмени виведуть війська з 7 районів. Далі будуть нові перемовини, по статусу Карабаха, але ніяких військ, в Карабаху, крім азейбарджанських, не буде, як і перекидання військової техніки в Карабах. Тому що перекидатись може тільки вірменська техніка, якої там бути не може, згідно угодам. РФ теж не може постачати техніку у фейковий Арцах. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11095 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:41 Re: Політичні дискусії Libo написав: Посмотри на "миротворческкие" операции русских в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, у нас в Крыму, в Югославии, в Таджикистане ...

Захватчики и оккупанты. Посмотри на "миротворческкие" операции русских в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, у нас в Крыму, в Югославии, в Таджикистане ...Захватчики и оккупанты.

Азейбарджан, а не РФ, контролює ситуацію. Миротворці, як в Хорватії, щоб не вирізали сербів/вірменів, а не для того щоб вічно жила Хорватська сербська Країна.

Вірменія, як колись Сербія, програла. Все, фініш. Азейбарджан, а не РФ, контролює ситуацію. Миротворці, як в Хорватії, щоб не вирізали сербів/вірменів, а не для того щоб вічно жила Хорватська сербська Країна.Вірменія, як колись Сербія, програла. Все, фініш. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11095 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:48 Schmit написав:

Не понимаю, почему они протестуют?, Пашинян же принес им мир. Не понимаю, почему они протестуют?, Пашинян же принес им мир.





Армяне с русскими стратегически развели азеров. Эта буза в Ереване - дымовая завеса, маскировка победы для реализации коварных планов в будущем. А азеры дурачки сейчас поют, бухают и празднуют. Празднуют своё поражение...

По ходу этой операции прикрытия русские хотят еще скинуть заодно Пашиняна. Путин его ненавидит. Побузят пару дней, скинут Пашиняна, а потом армяшкам тихо растолкуют, что они на самом деле победили и перехитрили овцепасов.

В решении карабахской проблемы я был всецело и полностью на стороне азеров, но сейчас вынужден признать полное поражение их бездарного руководства. Армяне с русскими стратегически развели азеров. Эта буза в Ереване - дымовая завеса, маскировка победы для реализации коварных планов в будущем. А азеры дурачки сейчас поют, бухают и празднуют. Празднуют своё поражение...По ходу этой операции прикрытия русские хотят еще скинуть заодно Пашиняна. Путин его ненавидит. Побузят пару дней, скинут Пашиняна, а потом армяшкам тихо растолкуют, что они на самом деле победили и перехитрили овцепасов.В решении карабахской проблемы я был всецело и полностью на стороне азеров, но сейчас вынужден признать полное поражение их бездарного руководства. Libo 2

Повідомлень: 8719 З нами з: 14.11.11 Подякував: 358 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 17:50 freeze написав: Что-то невразумительное, на фига Алиеву были эти соглашения. Совершенно очевидно, что Карабаху оставалось максимум недели две до полного провала.

Как показывает практика Приднестровья и Южной Осетии российские миротворцы это практически навсегда.

Или после подставы со сбитым вертолётом, Алиева поставили на растяжку ?

Ну заодно и соросят Пашиняна, которые так обидели армянских друзей Путина, похоже сковырнут из власти, заменив пророссийскими военными. Что-то невразумительное, на фига Алиеву были эти соглашения. Совершенно очевидно, что Карабаху оставалось максимум недели две до полного провала.Как показывает практика Приднестровья и Южной Осетии российские миротворцы это практически навсегда.Или после подставы со сбитым вертолётом, Алиева поставили на растяжку ?Ну заодно и соросят Пашиняна, которые так обидели армянских друзей Путина, похоже сковырнут из власти, заменив пророссийскими военными.

Такий розвиток подій я вангував з самого початку, що як тільки азери дійдуть до Степанакерта то одразу в ситуацію втрутяться русскіє, так воно і вийшло.

Якби русскіє дали Алієву закінчити визволення НКР то це призвело б до сильних іміджевих втрат і поступового виходу Росії з регіону, а так вони посилили свої позиції і ще й отримають повністю підконтрольний собі уряд Арменії. Такий розвиток подій я вангував з самого початку, що як тільки азери дійдуть до Степанакерта то одразу в ситуацію втрутяться русскіє, так воно і вийшло.Якби русскіє дали Алієву закінчити визволення НКР то це призвело б до сильних іміджевих втрат і поступового виходу Росії з регіону, а так вони посилили свої позиції і ще й отримають повністю підконтрольний собі уряд Арменії. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 946 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6778677967806781 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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