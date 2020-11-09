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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:28
lapay написав: Libo написав:
2. По периметру Карабаха размещаются российские оккупанты-миротворцы, т.е. суверинитет Азербайджана не распространяется на сам Карабах. По соглашению в сам Карабах азеры не заходят.
Нема там такого. У Карабаха немає ніякого особливого статуса, там не може бути ніяких інших військ, ніж азербайджанських і миротворців.
Почитай внимательно текст соглашения. Есть линия разграничения, которая контролируется российскими "миротворцами". За эту линию азерские войска не идут.
Возможно, они позже зайдут в азерские районы, которые сейчас контролирует Армения и обязалась освободить. О заходе в Карабах речи вообще не идет.
Потом очень интересна формулировка русских: "О статусе Карабаха речь не идет".
Т.е. статус остается пока прежний?
А какой прежний? Где о нем написано?
НКАО, Республика Арцах или просто район Азербайджана? А может "исконно армянская земля"?
Что кто выбирает? Армяне, русские, азеры и турки, сами карабахцы? Каждый статус под себя? Чтобы потом еще 30 лет за статус воевать? Или аннексировать?
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:33
lapay написав:
Не знаю, який саме Алієв, але є ще Ердоган. Якщо вірмени не виконають умов угоди, і не заберуть всіх
військових з території Азейбарджану, то ніяки російські миротворці, з пестіками, не врятуют карабахських вірмен від зачистки, після НР.
От ты смешной - прямо таки с пестиками. Помню, был у меня коллега - такой же ура-патриот как ты. В 20-х числах февраля 2014-го аж плевался так доказывал, что ничего в Крыму зеленые человечки с пестиками не добьются. Потом, после аннексии Крыма бравировал, что ничего и на Донбассе не добьются...
Тут, как говорится, свои мозги не вставишь
Можешь продолжать надувать щеки. Но запомни - россияне еще и спровоцируют стороны атаковать своих миротворцев, используя это как повод для вторжения и устроив в Азербайджане еще один собственный анклав. Не армянский, а свой собственный!
Нет большей беды, чем недооценивать противника. Лаоцзы
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 10 лис, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:35
Не понимаю, почему они протестуют?, Пашинян же принес им мир.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:36
lapay написав:
Це ти не врубаєшся. Ти думаєш, що азери будуть спокійно спостерігати, як вірмени чи кацапи будуть кататись на танках туди-сюди, із Вірменії в Карабах?
Лачинський коридор - це територія Азейбарджана, як і Карабах. Вірмени капітулювали, і їм нічого, в Азейбарджані, не світить, крім резервації. Миротворці захищатимуть мирних мешканців
, бойовиків постріляють з БПЛА, і ніхто не пікне проти.
Алієв все робить хитро і правильно. Як казав Гітлер: "Ніхто так не хоче миру, як ми!"
Боже, какой ты наивный! Просто аут.
Посмотри на "миротворческкие" операции русских в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, у нас в Крыму, в Югославии, в Таджикистане ...
Захватчики и оккупанты.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:37
Libo написав:
Почитай внимательно текст соглашения. Есть линия разграничения, которая контролируется российскими "миротворцами". За эту линию азерские войска не идут.
Возможно, они позже зайдут в азерские районы, которые сейчас контролирует Армения и обязалась освободить. О заходе в Карабах речи вообще не идет.
Потом очень интересна формулировка русских: "О статусе Карабаха речь не идет".
Азейбарджан зупинив свій наступ, в обмін на вивід вірменських військ. Як мінімум, вірмени виведуть війська з 7 районів. Далі будуть нові перемовини, по статусу Карабаха, але ніяких військ, в Карабаху, крім азейбарджанських, не буде, як і перекидання військової техніки в Карабах. Тому що перекидатись може тільки вірменська техніка, якої там бути не може, згідно угодам. РФ теж не може постачати техніку у фейковий Арцах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:41
Libo написав:
Посмотри на "миротворческкие" операции русских в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, у нас в Крыму, в Югославии, в Таджикистане ...
Захватчики и оккупанты.
Азейбарджан, а не РФ, контролює ситуацію. Миротворці, як в Хорватії, щоб не вирізали сербів/вірменів, а не для того щоб вічно жила Хорватська сербська Країна.
Вірменія, як колись Сербія, програла. Все, фініш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:48
Schmit написав:
Не понимаю, почему они протестуют?, Пашинян же принес им мир.
Армяне с русскими стратегически развели азеров. Эта буза в Ереване - дымовая завеса, маскировка победы для реализации коварных планов в будущем. А азеры дурачки сейчас поют, бухают и празднуют. Празднуют своё поражение...
По ходу этой операции прикрытия русские хотят еще скинуть заодно Пашиняна. Путин его ненавидит. Побузят пару дней, скинут Пашиняна, а потом армяшкам тихо растолкуют, что они на самом деле победили и перехитрили овцепасов.
В решении карабахской проблемы я был всецело и полностью на стороне азеров, но сейчас вынужден признать полное поражение их бездарного руководства.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:50
freeze написав:
Что-то невразумительное, на фига Алиеву были эти соглашения. Совершенно очевидно, что Карабаху оставалось максимум недели две до полного провала.
Как показывает практика Приднестровья и Южной Осетии российские миротворцы это практически навсегда.
Или после подставы со сбитым вертолётом, Алиева поставили на растяжку ?
Ну заодно и соросят Пашиняна, которые так обидели армянских друзей Путина, похоже сковырнут из власти, заменив пророссийскими военными.
Такий розвиток подій я вангував з самого початку, що як тільки азери дійдуть до Степанакерта то одразу в ситуацію втрутяться русскіє, так воно і вийшло.
Якби русскіє дали Алієву закінчити визволення НКР то це призвело б до сильних іміджевих втрат і поступового виходу Росії з регіону, а так вони посилили свої позиції і ще й отримають повністю підконтрольний собі уряд Арменії.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:57
zРадио написав:
Но запомни - россияне еще и спровоцируют стороны атаковать своих миротворцев, используя это как повод для вторжения и устроив в Азербайджане еще один собственный анклав. Не армянский, а свой собственный!
Ти тільки сам не забудь.
І це, не підкажеш, с ким там вірмени воювали, часом не з турками?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:57
lapay написав:
Далі будуть нові перемовини, по статусу Карабаха, але ніяких військ, в Карабаху, крім азейбарджанських, не буде, як і перекидання військової техніки в Карабах. Тому що перекидатись може тільки вірменська техніка, якої там бути не може, згідно угодам. РФ теж не може постачати техніку у фейковий Арцах.
Вчитайся в текст соглашения, а не излагай свои личные мысли.
1. В Карабахе азерских войск не будет.
2. Карабах и Лачин контролируют только русские.
А дальше читай историю. Брехливее и подлее русской нации нет. И исходи из этого. Учти, что подлость русская совемещенная с подлостью армянской - дремучая смесь, с которой азерам предстоит еще бороться. Если еще когда-то захотят.
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