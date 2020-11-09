Додано: Вів 10 лис, 2020 17:33

lapay написав: Не знаю, який саме Алієв, але є ще Ердоган. Якщо вірмени не виконають умов угоди, і не заберуть всіх військових з території Азейбарджану, то ніяки російські миротворці, з пестіками, не врятуют карабахських вірмен від зачистки, після НР. Не знаю, який саме Алієв, але є ще Ердоган. Якщо вірмени не виконають умов угоди, і не заберутьвійськових з території Азейбарджану, то ніяки російські миротворці, з пестіками, не врятуют карабахських вірмен від зачистки, після НР.

От ты смешной - прямо таки с пестиками. Помню, был у меня коллега - такой же ура-патриот как ты. В 20-х числах февраля 2014-го аж плевался так доказывал, что ничего в Крыму зеленые человечки с пестиками не добьются. Потом, после аннексии Крыма бравировал, что ничего и на Донбассе не добьются...Тут, как говорится, свои мозги не вставишьМожешь продолжать надувать щеки. Но запомни - россияне еще и спровоцируют стороны атаковать своих миротворцев, используя это как повод для вторжения и устроив в Азербайджане еще один собственный анклав. Не армянский, а свой собственный!Нет большей беды, чем недооценивать противника. Лаоцзы