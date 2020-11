Додано: Вів 10 лис, 2020 18:38

Libo написав: centurionus написав: 3. Просування далі призвело б до етнічної чистки вірмен азербайджанськими військами, що не в планах Алієва (він досить поміркований, він наче не проти нормалізації стосунків з Вірменією в перспективі, живуть в самому Азербайджані вірмени, як не дивно).



Шедеврально. Тогда нас тоже можно убеждать, что Донбасс и Крым нам также нельзя освобождать ибо это приведет к этническим чисткам "русскоязычного населения". Пусть там побудут русские "миротворцы".

Коридор через Зангезур совершенно не критичный - азеры 30 лет спокойно пользовались коридором через Иран.

1. Акценти трохи інші в Баку.

Найбільша проблема Баку - проблема біженців. Алієв її хотів розв'язати насамперед.

2. Ситуації тут і там дещо різняться. Там - історії етнічних чисток. В пабліках повно свіжих відео з черговими порціями негуманної, дуже м"яко кажучи, поведінки військових з обох сторін. Мирне населення очікувало б те ж саме, вірогідно (епізодично, принаймні).

