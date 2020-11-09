Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:1. В Карабахе азерских войск не будет. 2. Карабах и Лачин контролируют только русские.
Не фантазуй. Нічого там такого не написано. Путін не сунеться в Азейбарджан, як не посмів сунутись, поки там били вірмен. Набридло вже пояснювати. Азейбарджан погодився на російських миротворців, щоб і далі дружити з Путіним. Через 5 років їх там вже не буде. Ти уважно прочитай - вони альтернативний Лачинський коридор будуть 3 роки будувати, а зараз там азейбарджанські війська, які нікуди не підуть, хоч вздовж коридора будуть миротворці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Schmit написав:Не понимаю, почему они протестуют?, Пашинян же принес им мир.
Есть 4~5 стадий принятия. Это гнев либо отрицание. Сейчас надо всем успокоиться, зализать раны, помянуть героев. Это требует времени.
имхо. верю, когда то мы увидим мир, дружбу, взаимовыгодное партнерство между двумя народами.
Восток - дело тонкое.
Живе Арцах! пс. Отрезаные, автономные исторические, армянские Святые Места очень важны для торга на весах с Нахичеванью. Если просто, у меня побудет твой сын, а у тебя моя дочь. И все у нас будет хорошо) И все будут живы и богаты Д~доверие П~проверие ппс. А теперь слайды
Востаннє редагувалось bevzaalex в Вів 10 лис, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Ти уважно прочитай - вони альтернативний Лачинський коридор будуть 3 роки будувати, а зараз там азейбарджанські війська, які нікуди не підуть, хоч вздовж коридора будуть миротворці.
Ты не понял смысл этого? Тогда докладываю. Никто не хочет, чтобы армянские и карабахские транспорты шли через сам город Лачин, в который вернется азерское население и где должны встать русские оккупанты. Поэтому, вокруг Лачина вне населенных пунктов, через пустыню, построят объездную дорогу исключительно для армяского транзита. Новый коридор полностью перейдет под суверинитет оккупационных войск РФ. Как когда-то КВЖД. Азеры только будут наблюдать за ней в бинокли и гадать, а что же там армяшки везут в этих фурах своим карабахским сепаратистам через нашу азербайджанскую землю под охраной русских оккупантов???
Libo написав:Никто не хочет, чтобы армянские и карабахские транспорты шли через сам город Лачин, в который вернется азерское население и где должны встать русские оккупанты. Поэтому, вокруг Лачина вне населенных пунктов, через пустыню, построят объездную дорогу исключительно для армяского транзита. Новый коридор полностью перейдет под суверинитет оккупационных войск РФ. Как когда-то КВЖД. Азеры только будут наблюдать за ней в бинокли и гадать, а что же там армяшки везут в этих фурах своим карабахским сепаратистам через нашу азербайджанскую землю под охраной русских оккупантов??
Ну молодець, починаєш врубатись в розклад сил. Азери котролюють все, в тому числі і дороги. Тому ніяких сепаратистів в Карабасі не буде - їх виб'ють, якщо самі не підуть у Вірменію. Якщо вірмени захочуть жити під азерами - залишаться, якщо ні - скатертиною дорога, але Карабах буде під Азейбарджаном при любому розвитку подій. РФ там тільки в якості антигеноцидників, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
centurionus написав:3. Просування далі призвело б до етнічної чистки вірмен азербайджанськими військами, що не в планах Алієва (він досить поміркований, він наче не проти нормалізації стосунків з Вірменією в перспективі, живуть в самому Азербайджані вірмени, як не дивно).
5. Постійно Алієв декларував готовність припинити військові дії при умові звільнення "буферних" районів.
Шедеврально. Тогда нас тоже можно убеждать, что Донбасс и Крым нам также нельзя освобождать ибо это приведет к этническим чисткам "русскоязычного населения". Пусть там побудут русские "миротворцы". Коридор через Зангезур совершенно не критичный - азеры 30 лет спокойно пользовались коридором через Иран. Да, Алиев декларировал освобождение азерских районов вокруг Карабаха и был готов не вводить в сам Карабах войска, а только администрацию и полицию, а теперь вообще азербайджанская нога не вступит на землю Карабаха. Теперь её туда не пустят русские.
1. Акценти трохи інші в Баку. Найбільша проблема Баку - проблема біженців. Алієв її хотів розв'язати насамперед. 2. Ситуації тут і там дещо різняться. Там - історії етнічних чисток. В пабліках повно свіжих відео з черговими порціями негуманної, дуже м"яко кажучи, поведінки військових з обох сторін. Мирне населення очікувало б те ж саме, вірогідно (епізодично, принаймні). 3. Баку дуже сильно непокоїть можливість ембарго на експорт енергоносіїв у випадку "зачистки" НКР.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
lapay написав:Ну молодець, починаєш врубатись в розклад сил. Азери котролюють все, в тому числі і дороги. Тому ніяких сепаратистів в Карабасі не буде - їх виб'ють, якщо самі не підуть у Вірменію. Якщо вірмени захочуть жити під азерами - залишаться, якщо ні - скатертиною дорога, але Карабах буде під Азейбарджаном при любому розвитку подій. РФ там тільки в якості антигеноцидників, і не більше.
Ну ты и тупик. Азеры не будут контролировать Карабах и коридор. Там будут т.н. русские "миротворцы", понятно на чей стороне. Я не буду больше спорить, с твоим воображением. Читай текст соглашения и думай.
Партія «Європейська Солідарність» з минулих парламентських виборів наростила свою електоральну підтримку у 2,5 рази. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова. Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, за партію «Слуга народу» готові віддати свій голос 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію «Європейська Солідарність» готові віддати свій голос 21%, за партію «Опозиційна платформа — За життя» —16,5%, ВО «Батьківщина» — 8%, партію «Сила і честь» —5%... https://wz.lviv.ua/news/423920-sotsiolo ... lektoralnu
centurionus написав:1. Акценти трохи інші в Баку. Найбільша проблема Баку - проблема біженців. Алієв її хотів розв'язати насамперед. 2. Ситуації тут і там дещо різняться. Там - історії етнічних чисток. В пабліках повно свіжих відео з черговими порціями негуманної, дуже м"яко кажучи, поведінки військових з обох сторін. Мирне населення очікувало б те ж саме, вірогідно (епізодично, принаймні). 3. Баку дуже сильно непокоїть можливість ембарго на експорт енергоносіїв у випадку "зачистки" НКР.
1. Я был в Баку и знаю проблему беженцев. Вернее, что ее давно уже нет. Речь о беженцах из оккупированных азербайджанских районов, примыкающих к Карабаху. Беженцев уже давно расселили, дали квартиры, дали бабло, платят щедрые пособия. Могут не работать. Много обосновалось в районе столици и совсем не хотят возвращаться в разруху. Их дети выросли и обосновались в столице, там же и внуки. Но их государство хочет простимулировать - мы построим вам там современный шикарный дом, поможем всем, будем платить пособия, обеспечим самой современной медициной, дадим бесплатно отару овец, только вернитесь. Может какая-то часть пенсов и вернется. Но они уже давно туда не рвутся. Скорее наоборот. Лишь единицы, как у нас беженцы их Чернобыля.
3. О каких зачистках идет речь? В азерской армии жестокая дисциплина, которую они продемонстрировали всему миру в этой войне. Мирное армянское население выводили в тыл и желающих переправляли в Армению. Какое эмбарго? Где вы начитались этой чуши?