Виталий Портников: Армения и Азербайджан пожертвовали частью своего суверенитета
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:39
lapay, послушай хотя бы идейно-близкого себе порохобота Портникова, если меня слушать не хочешь. Даже Libo, пусть и с присущим ему экстремизмом, дело говорит...
Виталий Портников: Армения и Азербайджан пожертвовали частью своего суверенитета
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:55
Ой+
А якже всесвітньовідомий удар Віталія Кличка?
Бажаю, щоб вибори в Раду сталися після обрання нового Президента.
Трошки згодом.
Малята нехай подорослішають та окрепнуть, ситуація 73х погіршиться, вибори в СДА розродяться)
Поспішати ~ не варто
Натхненно працювати ~ життєво необхідно
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:27
1. значит знают Что? это за проблема и Как? с ней справляться.
2. могилы дедов и вышнэви садкы клычуть, а это тонко и очень серьезно.
3. именно такой подход приоткрывает карты Алиева, и То как он будет действовать и какие цели преследовать.
повангую.
1. Арцах станет новой реальностью. Красивой, безопасной, свободной от азеров. Радушно принимающей армян.
2. Занятые сейчас и освобожденные вскоре (без единой капли и выстрела) районы потихоньку Оазейбаржанятся.
На это уйдет время.
Сохраняемся.
Мир рукоплещет.
Все, в том числе и Пашинян, = молодцы.
Опять время.
3. Арцах зацветает. Коридор азеры стерегут, как свое око. Переговоры, любезности, предложения, торги. Если чё помогают обживаться. Время.
Международная легализация результатов.
Сохраняемся.
4. Окно из и в Каспий. Всем надо. Ары не против и очень даже За. В далеке на востоке и западе слышны продолжительные аплодисменты, переходящие в овации...
пс. прошу прощения) понесло...
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:38
zРадио Libo
Ви хоч самі розумієте, що пишите? Вся ця війна і тисячі жертв були саме за статус Карабаха. Повернути сім окупованих районів Алієв міг ще 10 років назад, без всякої війни. Достатньо було визнати незалежність Карабаха.
А тут доморощени експерти розповідають, що азербайджанці не зможуть потрапити в Карабах, бо там якість російські миротворці.
Ці миротворці вже давно погоджені і Вірменією, і Азербайджаном. Вони тільки для захисту мирних мешканців. Азейбарджан зайде, в Карабах, після НР, Путін, разом з Ердоганом, потиснуть руку Алієву, і все буде закінчено.
Понапридумують конспірологію, про якусь російську лінію Мажино із тисячі кацапів з пукалками, проти армії Азербайджана і Туреччини. Ви взагалі адекватні?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:55
lapay
При всій повазі, але я в даному випадку з Вами не згоден. Признати незалежний карабах ~ єто пладіть нікамунінужниє сущьності. Тим паче 10р тому взад.
Дружня порада - спробуйте вчитатись в зміст опонентів )
Дякую
пс. ми однієї крові
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:02
Втримаються зелені в 2021 чи поженуть ссаними ганчірками?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:12
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