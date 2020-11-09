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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6781678267836784>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:38

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:39

lapay, послушай хотя бы идейно-близкого себе порохобота Портникова, если меня слушать не хочешь. Даже Libo, пусть и с присущим ему экстремизмом, дело говорит...

Виталий Портников: Армения и Азербайджан пожертвовали частью своего суверенитета
https://www.youtube.com/watch?v=8m1ay7d ... UKRLIFE.TV
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:55

Ой+
А якже всесвітньовідомий удар Віталія Кличка?
Бажаю, щоб вибори в Раду сталися після обрання нового Президента.
Трошки згодом.

Малята нехай подорослішають та окрепнуть, ситуація 73х погіршиться, вибори в СДА розродяться)
Поспішати ~ не варто
Натхненно працювати ~ життєво необхідно
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:27

  Libo написав:
1. Я был в Баку и знаю проблему беженцев. Вернее, что ее давно уже нет. Речь о беженцах из оккупированных азербайджанских районов, примыкающих к Карабаху. Беженцев уже давно расселили, дали квартиры, дали бабло, платят щедрые пособия. Могут не работать.
2.
их государство хочет простимулировать - мы построим вам там современный шикарный дом, поможем всем, будем платить пособия, обеспечим самой современной медициной, дадим бесплатно отару овец, только вернитесь. Может какая-то часть пенсов и вернется.

3. О каких зачистках идет речь? В азерской армии жестокая дисциплина, которую они продемонстрировали всему миру в этой войне. Мирное армянское население выводили в тыл и желающих переправляли в Армению.

1. значит знают Что? это за проблема и Как? с ней справляться.
2. могилы дедов и вышнэви садкы клычуть, а это тонко и очень серьезно.
3. именно такой подход приоткрывает карты Алиева, и То как он будет действовать и какие цели преследовать.
повангую.
1. Арцах станет новой реальностью. Красивой, безопасной, свободной от азеров. Радушно принимающей армян.
2. Занятые сейчас и освобожденные вскоре (без единой капли и выстрела) районы потихоньку Оазейбаржанятся.
На это уйдет время.
Сохраняемся.
Мир рукоплещет.
Все, в том числе и Пашинян, = молодцы.
Опять время.
3. Арцах зацветает. Коридор азеры стерегут, как свое око. Переговоры, любезности, предложения, торги. Если чё помогают обживаться. Время.
Международная легализация результатов.
Сохраняемся.
4. Окно из и в Каспий. Всем надо. Ары не против и очень даже За. В далеке на востоке и западе слышны продолжительные аплодисменты, переходящие в овации...

пс. прошу прощения) понесло...
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:38

zРадио Libo
Ви хоч самі розумієте, що пишите? Вся ця війна і тисячі жертв були саме за статус Карабаха. Повернути сім окупованих районів Алієв міг ще 10 років назад, без всякої війни. Достатньо було визнати незалежність Карабаха.
А тут доморощени експерти розповідають, що азербайджанці не зможуть потрапити в Карабах, бо там якість російські миротворці. :)
Ці миротворці вже давно погоджені і Вірменією, і Азербайджаном. Вони тільки для захисту мирних мешканців. Азейбарджан зайде, в Карабах, після НР, Путін, разом з Ердоганом, потиснуть руку Алієву, і все буде закінчено.
Понапридумують конспірологію, про якусь російську лінію Мажино із тисячі кацапів з пукалками, проти армії Азербайджана і Туреччини. Ви взагалі адекватні?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:55

lapay
При всій повазі, але я в даному випадку з Вами не згоден. Признати незалежний карабах ~ єто пладіть нікамунінужниє сущьності. Тим паче 10р тому взад.
Дружня порада - спробуйте вчитатись в зміст опонентів )
Дякую
пс. ми однієї крові
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:02

Втримаються зелені в 2021 чи поженуть ссаними ганчірками?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:12

  tobias написав:Втримаються зелені в 2021 чи поженуть ссаними ганчірками?


ну, допустим, поженуть ссаними ганчірками
и кого на их место? неужели петра-рятивника?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:13

  lapay написав:zРадио Libo
Ви хоч самі розумієте, що пишите? Вся ця війна і тисячі жертв були саме за статус Карабаха. Повернути сім окупованих районів Алієв міг ще 10 років назад, без всякої війни. Достатньо було визнати незалежність Карабаха.
А тут доморощени експерти розповідають, що азербайджанці не зможуть потрапити в Карабах, бо там якість російські миротворці. :)
Ці миротворці вже давно погоджені і Вірменією, і Азербайджаном. Вони тільки для захисту мирних мешканців. Азейбарджан зайде, в Карабах, після НР, Путін, разом з Ердоганом, потиснуть руку Алієву, і все буде закінчено.
Понапридумують конспірологію, про якусь російську лінію Мажино із тисячі кацапів з пукалками, проти армії Азербайджана і Туреччини. Ви взагалі адекватні?


Ты просто детсад, который сам не понимает предмета, о котором говорит.
Азеров из Карабаха жалкие единицы по сравнению с коренным в Карабахе армянским населением. Население Карабаха вседа на 80-90% состояло из армян, которые сейчас воюют против Азербайджана. И эти азерские единицы беженцев уже никогда не рискнут вернуться в Карабах, где их встретят враждебные армяне, независимо от тогда, кто, где и сколько там миротворцев. Азерские беженцы вернутся только в окружающие Карабах азерские районы, которые были до этой войны окупированы и откуда сейчас уходят армянские войска.
Давай завязывать дискуссию. Мы не в равных условиях. Я много раз был в Азербайджане, много там общался, читал, видел, слышал. У тебя же очень смутные и далекие представления об этой части мира. И никогда не влазь спор по теме, в который ты около нуля. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:17

tobias
Вітаю! Дуже радий бачити. :)
Сподіваюсь, що пів-року або й більше втримаються. Куклавуду має зробити те, що нам треба. Буде боляче, але біль минає.
Головне видужати.
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bevzaalex
 
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