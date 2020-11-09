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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6781678267836784> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 10 лис, 2020 19:38 Libo 2

Повідомлень: 8725 З нами з: 14.11.11 Подякував: 358 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 19:39 lapay, послушай хотя бы идейно-близкого себе порохобота Портникова, если меня слушать не хочешь. Даже Libo, пусть и с присущим ему экстремизмом, дело говорит...



Виталий Портников: Армения и Азербайджан пожертвовали частью своего суверенитета

https://www.youtube.com/watch?v=8m1ay7d ... UKRLIFE.TV , послушай хотя бы идейно-близкого себе порохобота Портникова, если меня слушать не хочешь. Даже, пусть и с присущим ему экстремизмом, дело говорит... zРадио

Повідомлень: 8195 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1498 раз. Подякували: 3378 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 19:55 Ой+

А якже всесвітньовідомий удар Віталія Кличка?

Бажаю, щоб вибори в Раду сталися після обрання нового Президента.

Трошки згодом.



Малята нехай подорослішають та окрепнуть, ситуація 73х погіршиться, вибори в СДА розродяться)

Поспішати ~ не варто

Натхненно працювати ~ життєво необхідно Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1934 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 20:27 Libo написав:

1. Я был в Баку и знаю проблему беженцев. Вернее, что ее давно уже нет. Речь о беженцах из оккупированных азербайджанских районов, примыкающих к Карабаху. Беженцев уже давно расселили, дали квартиры, дали бабло, платят щедрые пособия. Могут не работать.

2.

их государство хочет простимулировать - мы построим вам там современный шикарный дом, поможем всем, будем платить пособия, обеспечим самой современной медициной, дадим бесплатно отару овец, только вернитесь. Может какая-то часть пенсов и вернется.



3. О каких зачистках идет речь? В азерской армии жестокая дисциплина, которую они продемонстрировали всему миру в этой войне. Мирное армянское население выводили в тыл и желающих переправляли в Армению. 1. Я был в Баку и знаю проблему беженцев. Вернее, что ее давно уже нет. Речь о беженцах из оккупированных азербайджанских районов, примыкающих к Карабаху. Беженцев уже давно расселили, дали квартиры, дали бабло, платят щедрые пособия. Могут не работать.2.их государство хочет простимулировать - мы построим вам там современный шикарный дом, поможем всем, будем платить пособия, обеспечим самой современной медициной, дадим бесплатно отару овец, только вернитесь. Может какая-то часть пенсов и вернется.3. О каких зачистках идет речь? В азерской армии жестокая дисциплина, которую они продемонстрировали всему миру в этой войне. Мирное армянское население выводили в тыл и желающих переправляли в Армению.

1. значит знают Что? это за проблема и Как? с ней справляться.

2. могилы дедов и вышнэви садкы клычуть, а это тонко и очень серьезно.

3. именно такой подход приоткрывает карты Алиева, и То как он будет действовать и какие цели преследовать.

повангую.

1. Арцах станет новой реальностью. Красивой, безопасной, свободной от азеров. Радушно принимающей армян.

2. Занятые сейчас и освобожденные вскоре (без единой капли и выстрела) районы потихоньку Оазейбаржанятся.

На это уйдет время.

Сохраняемся.

Мир рукоплещет.

Все, в том числе и Пашинян, = молодцы.

Опять время.

3. Арцах зацветает. Коридор азеры стерегут, как свое око. Переговоры, любезности, предложения, торги. Если чё помогают обживаться. Время.

Международная легализация результатов.

Сохраняемся.

4. Окно из и в Каспий. Всем надо. Ары не против и очень даже За. В далеке на востоке и западе слышны продолжительные аплодисменты, переходящие в овации...



пс. прошу прощения) понесло... 1. значит знают Что? это за проблема и Как? с ней справляться.2. могилы дедов и вышнэви садкы клычуть, а это тонко и очень серьезно.3. именно такой подход приоткрывает карты Алиева, и То как он будет действовать и какие цели преследовать.повангую.1. Арцах станет новой реальностью. Красивой, безопасной, свободной от азеров. Радушно принимающей армян.2. Занятые сейчас и освобожденные вскоре (без единой капли и выстрела) районы потихоньку Оазейбаржанятся.На это уйдет время.Сохраняемся.Мир рукоплещет.Все, в том числе и Пашинян, = молодцы.Опять время.3. Арцах зацветает. Коридор азеры стерегут, как свое око. Переговоры, любезности, предложения, торги. Если чё помогают обживаться. Время.Международная легализация результатов.Сохраняемся.4. Окно из и в Каспий. Всем надо. Ары не против и очень даже За. В далеке на востоке и западе слышны продолжительные аплодисменты, переходящие в овации...пс. прошу прощения) понесло... Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1934 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 20:38 zРадио Libo

Ви хоч самі розумієте, що пишите? Вся ця війна і тисячі жертв були саме за статус Карабаха. Повернути сім окупованих районів Алієв міг ще 10 років назад, без всякої війни. Достатньо було визнати незалежність Карабаха.

А тут доморощени експерти розповідають, що азербайджанці не зможуть потрапити в Карабах, бо там якість російські миротворці.

Ці миротворці вже давно погоджені і Вірменією, і Азербайджаном. Вони тільки для захисту мирних мешканців. Азейбарджан зайде, в Карабах, після НР, Путін, разом з Ердоганом, потиснуть руку Алієву, і все буде закінчено.

Понапридумують конспірологію, про якусь російську лінію Мажино із тисячі кацапів з пукалками, проти армії Азербайджана і Туреччини. Ви взагалі адекватні? Ви хоч самі розумієте, що пишите? Вся ця війна і тисячі жертв були саме за статус Карабаха. Повернути сім окупованих районів Алієв міг ще 10 років назад, без всякої війни. Достатньо було визнати незалежність Карабаха.А тут доморощени експерти розповідають, що азербайджанці не зможуть потрапити в Карабах, бо там якість російські миротворці.Ці миротворці вже давно погоджені і Вірменією, і Азербайджаном. Вони тільки для захисту мирних мешканців. Азейбарджан зайде, в Карабах, після НР, Путін, разом з Ердоганом, потиснуть руку Алієву, і все буде закінчено.Понапридумують конспірологію, про якусь російську лінію Мажино із тисячі кацапів з пукалками, проти армії Азербайджана і Туреччини. Ви взагалі адекватні? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11101 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 20:55 lapay

При всій повазі, але я в даному випадку з Вами не згоден. Признати незалежний карабах ~ єто пладіть нікамунінужниє сущьності. Тим паче 10р тому взад.

Дружня порада - спробуйте вчитатись в зміст опонентів )

Дякую

пс. ми однієї крові Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1934 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 21:02 Втримаються зелені в 2021 чи поженуть ссаними ганчірками? 13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку

past performance does not guarantee future results tobias Повідомлень: 5048 З нами з: 21.01.08 Подякував: 395 раз. Подякували: 243 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 21:12 tobias написав: Втримаються зелені в 2021 чи поженуть ссаними ганчірками? Втримаються зелені в 2021 чи поженуть ссаними ганчірками?



ну, допустим, поженуть ссаними ганчірками

и кого на их место? неужели петра-рятивника? ну, допустим, поженуть ссаними ганчіркамии кого на их место? неужели петра-рятивника? 19yuriy91 Повідомлень: 3113 З нами з: 15.09.12 Подякував: 260 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 21:13 lapay написав: zРадио Libo

Ви хоч самі розумієте, що пишите? Вся ця війна і тисячі жертв були саме за статус Карабаха. Повернути сім окупованих районів Алієв міг ще 10 років назад, без всякої війни. Достатньо було визнати незалежність Карабаха.

А тут доморощени експерти розповідають, що азербайджанці не зможуть потрапити в Карабах, бо там якість російські миротворці.

Ці миротворці вже давно погоджені і Вірменією, і Азербайджаном. Вони тільки для захисту мирних мешканців. Азейбарджан зайде, в Карабах, після НР, Путін, разом з Ердоганом, потиснуть руку Алієву, і все буде закінчено.

Понапридумують конспірологію, про якусь російську лінію Мажино із тисячі кацапів з пукалками, проти армії Азербайджана і Туреччини. Ви взагалі адекватні? Ви хоч самі розумієте, що пишите? Вся ця війна і тисячі жертв були саме за статус Карабаха. Повернути сім окупованих районів Алієв міг ще 10 років назад, без всякої війни. Достатньо було визнати незалежність Карабаха.А тут доморощени експерти розповідають, що азербайджанці не зможуть потрапити в Карабах, бо там якість російські миротворці.Ці миротворці вже давно погоджені і Вірменією, і Азербайджаном. Вони тільки для захисту мирних мешканців. Азейбарджан зайде, в Карабах, після НР, Путін, разом з Ердоганом, потиснуть руку Алієву, і все буде закінчено.Понапридумують конспірологію, про якусь російську лінію Мажино із тисячі кацапів з пукалками, проти армії Азербайджана і Туреччини. Ви взагалі адекватні?



Ты просто детсад, который сам не понимает предмета, о котором говорит.

Азеров из Карабаха жалкие единицы по сравнению с коренным в Карабахе армянским населением. Население Карабаха вседа на 80-90% состояло из армян, которые сейчас воюют против Азербайджана. И эти азерские единицы беженцев уже никогда не рискнут вернуться в Карабах, где их встретят враждебные армяне, независимо от тогда, кто, где и сколько там миротворцев. Азерские беженцы вернутся только в окружающие Карабах азерские районы, которые были до этой войны окупированы и откуда сейчас уходят армянские войска.

Давай завязывать дискуссию. Мы не в равных условиях. Я много раз был в Азербайджане, много там общался, читал, видел, слышал. У тебя же очень смутные и далекие представления об этой части мира. И никогда не влазь спор по теме, в который ты около нуля. Ты просто детсад, который сам не понимает предмета, о котором говорит.Азеров из Карабаха жалкие единицы по сравнению с коренным в Карабахе армянским населением. Население Карабаха вседа на 80-90% состояло из армян, которые сейчас воюют против Азербайджана. И эти азерские единицы беженцев уже никогда не рискнут вернуться в Карабах, где их встретят враждебные армяне, независимо от тогда, кто, где и сколько там миротворцев. Азерские беженцы вернутся только в окружающие Карабах азерские районы, которые были до этой войны окупированы и откуда сейчас уходят армянские войска.Давай завязывать дискуссию. Мы не в равных условиях. Я много раз был в Азербайджане, много там общался, читал, видел, слышал. У тебя же очень смутные и далекие представления об этой части мира. И никогда не влазь спор по теме, в который ты около нуля. Libo 2

Повідомлень: 8725 З нами з: 14.11.11 Подякував: 358 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 21:17 tobias

Вітаю! Дуже радий бачити.

Сподіваюсь, що пів-року або й більше втримаються. Куклавуду має зробити те, що нам треба. Буде боляче, але біль минає.

Головне видужати. Вітаю! Дуже радий бачити.Сподіваюсь, що пів-року або й більше втримаються. Куклавуду має зробити те, що нам треба. Буде боляче, але біль минає.Головне видужати. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1934 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6781678267836784> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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