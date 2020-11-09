Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Азеров из Карабаха жалкие единицы по сравнению с коренным в Карабахе армянским населением. Население Карабаха вседа на 80-90% состояло из армян, которые сейчас воюют против Азербайджана.
Ти хоч в курсі, що 70% цих корінних вірмен, за місяць війни, вже у Вірменії? Ще раз повторю - залишаться там вірмени, чи не залишаться, Карабах буде під Азейбарджаном. Алієв тільки дав вірменам час підти звідти без війни, як і обіцяв. Не захочуть вийти бойовикі, після НР - знищать, як нищили за цей місяць, а миротворці будуть мовчки спостерігати, як це робили в Косово. Коротше кажучи - кінець вірменському Карабаху, хіба що стануть кріптовірменами, як в Туреччині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:При чем тут христианство? Вы же понимаете, что я имею в виду римлян, существовавших за 600-700 лет до Крещения Руси и заложивших основы западноевропейской цивилизации.
Греки раніше заклали. Після римлян розносчиками цивілізації були попи, в тому числі і візантійські.
Времена всегда меняются Да. Иной цивилизации практически не существовало. Уважаемая мной китайская, внесла свой практический вклад в единую, общую. Стартанув, возможно, чуть раньше во времени, а может и нет. Есть особенности, традиции, ценности и много остального. Важного.
Разнообразие прекрасно! не так ли?
...так вот, ув.Starikan, имхо. мы здесь жили всегда, подмешиваясь востоком и западом, жили
разнообразно жили
.. наша география создавала нам много проблем и возможностей, и у нас на подкорке прошилась память и ос.
Это и есть тот обоюдоострый меч. языковой. ментальный. актуальный. Мир стремится к взаимопониманию. Ответ здесь. толькотак.
пс. простите за сумбур и невнятность в изложении. Владею слабо.
centurionus написав:1. Акценти трохи інші в Баку. Найбільша проблема Баку - проблема біженців. Алієв її хотів розв'язати насамперед. 2. Ситуації тут і там дещо різняться. Там - історії етнічних чисток. В пабліках повно свіжих відео з черговими порціями негуманної, дуже м"яко кажучи, поведінки військових з обох сторін. Мирне населення очікувало б те ж саме, вірогідно (епізодично, принаймні). 3. Баку дуже сильно непокоїть можливість ембарго на експорт енергоносіїв у випадку "зачистки" НКР.
1. Я был в Баку и знаю проблему беженцев. Вернее, что ее давно уже нет. Речь о беженцах из оккупированных азербайджанских районов, примыкающих к Карабаху. Беженцев уже давно расселили, дали квартиры, дали бабло, платят щедрые пособия. Могут не работать. Много обосновалось в районе столици и совсем не хотят возвращаться в разруху. Их дети выросли и обосновались в столице, там же и внуки. Но их государство хочет простимулировать - мы построим вам там современный шикарный дом, поможем всем, будем платить пособия, обеспечим самой современной медициной, дадим бесплатно отару овец, только вернитесь. Может какая-то часть пенсов и вернется. Но они уже давно туда не рвутся. Скорее наоборот. Лишь единицы, как у нас беженцы их Чернобыля.
3. О каких зачистках идет речь? В азерской армии жестокая дисциплина, которую они продемонстрировали всему миру в этой войне. Мирное армянское население выводили в тыл и желающих переправляли в Армению. Какое эмбарго? Где вы начитались этой чуши?
Зрозуміло, що не в наметах вони живуть останні 30 років. В пабліках/інтерв'ю азербайджанці висловлюють бажання повернутися. Читав про плани будівництва/відновлення. Час покаже. Варіант санкцій/ембарго - в обговореннях згадувалося азербайджанцями в пабліках неодноразово (вірменська діаспора, Франція, США бла-бла). Чому ні? Такі думки є у них. Жорстка дисципліна - це перебільшення. Не дуже шифруються. Повно відео скрізь (з обох боків). Полонених майже немає. Окремим постом приклади... "Показуха" з дідом та бабою вірменськими, десятком полонених - в принципі, правильно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell