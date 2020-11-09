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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6781678267836784

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:23

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Азеров из Карабаха жалкие единицы по сравнению с коренным в Карабахе армянским населением. Население Карабаха вседа на 80-90% состояло из армян, которые сейчас воюют против Азербайджана.

Ти хоч в курсі, що 70% цих корінних вірмен, за місяць війни, вже у Вірменії? Ще раз повторю - залишаться там вірмени, чи не залишаться, Карабах буде під Азейбарджаном. Алієв тільки дав вірменам час підти звідти без війни, як і обіцяв. Не захочуть вийти бойовикі, після НР - знищать, як нищили за цей місяць, а миротворці будуть мовчки спостерігати, як це робили в Косово.
Коротше кажучи - кінець вірменському Карабаху, хіба що стануть кріптовірменами, як в Туреччині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:19

  lapay написав:
  Starikan написав:При чем тут христианство? Вы же понимаете, что я имею в виду римлян, существовавших за 600-700 лет до Крещения Руси :wink: и заложивших основы западноевропейской цивилизации.

Греки раніше заклали. Після римлян розносчиками цивілізації були попи, в тому числі і візантійські.

Времена всегда меняются
Да. Иной цивилизации практически не существовало. Уважаемая мной китайская, внесла свой практический вклад в единую, общую. Стартанув, возможно, чуть раньше во времени, а может и нет. Есть особенности, традиции, ценности и много остального. Важного.

:)
Разнообразие прекрасно! не так ли?



...так вот, ув.Starikan, имхо. мы здесь жили всегда, подмешиваясь востоком и западом, жили

разнообразно жили

.. наша география создавала нам много проблем и возможностей, и у нас на подкорке прошилась память и ос.

Это и есть тот обоюдоострый меч. языковой. ментальный. актуальный.
Мир стремится к взаимопониманию. Ответ здесь.
толькотак.

пс. простите за сумбур и невнятность в изложении. Владею слабо. :oops:
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:32

  Libo написав:
  centurionus написав:1. Акценти трохи інші в Баку.
Найбільша проблема Баку - проблема біженців. Алієв її хотів розв'язати насамперед.
2. Ситуації тут і там дещо різняться. Там - історії етнічних чисток. В пабліках повно свіжих відео з черговими порціями негуманної, дуже м"яко кажучи, поведінки військових з обох сторін. Мирне населення очікувало б те ж саме, вірогідно (епізодично, принаймні).
3. Баку дуже сильно непокоїть можливість ембарго на експорт енергоносіїв у випадку "зачистки" НКР.


1. Я был в Баку и знаю проблему беженцев. Вернее, что ее давно уже нет. Речь о беженцах из оккупированных азербайджанских районов, примыкающих к Карабаху. Беженцев уже давно расселили, дали квартиры, дали бабло, платят щедрые пособия. Могут не работать. Много обосновалось в районе столици и совсем не хотят возвращаться в разруху. Их дети выросли и обосновались в столице, там же и внуки. Но их государство хочет простимулировать - мы построим вам там современный шикарный дом, поможем всем, будем платить пособия, обеспечим самой современной медициной, дадим бесплатно отару овец, только вернитесь. Может какая-то часть пенсов и вернется. Но они уже давно туда не рвутся. Скорее наоборот. Лишь единицы, как у нас беженцы их Чернобыля.

3. О каких зачистках идет речь? В азерской армии жестокая дисциплина, которую они продемонстрировали всему миру в этой войне. Мирное армянское население выводили в тыл и желающих переправляли в Армению. Какое эмбарго? Где вы начитались этой чуши? :shock:

Зрозуміло, що не в наметах вони живуть останні 30 років. В пабліках/інтерв'ю азербайджанці висловлюють бажання повернутися. Читав про плани будівництва/відновлення. Час покаже.
Варіант санкцій/ембарго - в обговореннях згадувалося азербайджанцями в пабліках неодноразово (вірменська діаспора, Франція, США бла-бла). Чому ні? Такі думки є у них.
Жорстка дисципліна - це перебільшення. Не дуже шифруються. Повно відео скрізь (з обох боків). Полонених майже немає. Окремим постом приклади...
"Показуха" з дідом та бабою вірменськими, десятком полонених - в принципі, правильно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:43

Libo
Приклади для Вас особисто, іншим - краще не дивитися.
Багато чого на тг-каналах (поранення в голову часто - добивали). Вірмени "менш дисципліновані", до речі.
https://t.me/voenacher/192
https://t.me/voenacher/120
https://t.me/voenacher/107
https://t.me/voenacher/99
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:45

добавка. если этим острым ментальным мечем разрезать цивилизационный Торт,
с запада на восток
с севера на юг
...самая серединка и будет балансом поровну.
Приятного аппетита !

пс.
~ Вам еще кусочек? :)
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bevzaalex
 
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