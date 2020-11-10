Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Азеров из Карабаха жалкие единицы по сравнению с коренным в Карабахе армянским населением. Население Карабаха вседа на 80-90% состояло из армян, которые сейчас воюют против Азербайджана.
Ти хоч в курсі, що 70% цих корінних вірмен, за місяць війни, вже у Вірменії? Ще раз повторю - залишаться там вірмени, чи не залишаться, Карабах буде під Азейбарджаном. Алієв тільки дав вірменам час підти звідти без війни, як і обіцяв. Не захочуть вийти бойовикі, після НР - знищать, як нищили за цей місяць, а миротворці будуть мовчки спостерігати, як це робили в Косово. Коротше кажучи - кінець вірменському Карабаху, хіба що стануть кріптовірменами, як в Туреччині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:При чем тут христианство? Вы же понимаете, что я имею в виду римлян, существовавших за 600-700 лет до Крещения Руси и заложивших основы западноевропейской цивилизации.
Греки раніше заклали. Після римлян розносчиками цивілізації були попи, в тому числі і візантійські.
Времена всегда меняются Да. Иной цивилизации практически не существовало. Уважаемая мной китайская, внесла свой практический вклад в единую, общую. Стартанув, возможно, чуть раньше во времени, а может и нет. Есть особенности, традиции, ценности и много остального. Важного.
Разнообразие прекрасно! не так ли?
...так вот, ув.Starikan, имхо. мы здесь жили всегда, подмешиваясь востоком и западом, жили
разнообразно жили
.. наша география создавала нам много проблем и возможностей, и у нас на подкорке прошилась память и ос.
Это и есть тот обоюдоострый меч. языковой. ментальный. актуальный. Мир стремится к взаимопониманию. Ответ здесь. толькотак.
пс. простите за сумбур и невнятность в изложении. Владею слабо.
centurionus написав:1. Акценти трохи інші в Баку. Найбільша проблема Баку - проблема біженців. Алієв її хотів розв'язати насамперед. 2. Ситуації тут і там дещо різняться. Там - історії етнічних чисток. В пабліках повно свіжих відео з черговими порціями негуманної, дуже м"яко кажучи, поведінки військових з обох сторін. Мирне населення очікувало б те ж саме, вірогідно (епізодично, принаймні). 3. Баку дуже сильно непокоїть можливість ембарго на експорт енергоносіїв у випадку "зачистки" НКР.
1. Я был в Баку и знаю проблему беженцев. Вернее, что ее давно уже нет. Речь о беженцах из оккупированных азербайджанских районов, примыкающих к Карабаху. Беженцев уже давно расселили, дали квартиры, дали бабло, платят щедрые пособия. Могут не работать. Много обосновалось в районе столици и совсем не хотят возвращаться в разруху. Их дети выросли и обосновались в столице, там же и внуки. Но их государство хочет простимулировать - мы построим вам там современный шикарный дом, поможем всем, будем платить пособия, обеспечим самой современной медициной, дадим бесплатно отару овец, только вернитесь. Может какая-то часть пенсов и вернется. Но они уже давно туда не рвутся. Скорее наоборот. Лишь единицы, как у нас беженцы их Чернобыля.
3. О каких зачистках идет речь? В азерской армии жестокая дисциплина, которую они продемонстрировали всему миру в этой войне. Мирное армянское население выводили в тыл и желающих переправляли в Армению. Какое эмбарго? Где вы начитались этой чуши?
Зрозуміло, що не в наметах вони живуть останні 30 років. В пабліках/інтерв'ю азербайджанці висловлюють бажання повернутися. Читав про плани будівництва/відновлення. Час покаже. Варіант санкцій/ембарго - в обговореннях згадувалося азербайджанцями в пабліках неодноразово (вірменська діаспора, Франція, США бла-бла). Чому ні? Такі думки є у них. Жорстка дисципліна - це перебільшення. Не дуже шифруються. Повно відео скрізь (з обох боків). Полонених майже немає. Окремим постом приклади... "Показуха" з дідом та бабою вірменськими, десятком полонених - в принципі, правильно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
добавка. если этим острым ментальным мечем разрезать цивилизационный Торт, с запада на восток с севера на юг резы не прямые, а по разломам и времени ...самая серединка и будет балансом поровну. Приятного аппетита !
У азербайджанцев появились вопросы к Алиеву: "Почему мы согласились на ввод российских войск? Мы были в шаге от победы"
. В момент, когда полная победа над врагом была совсем близко, мы подписали соглашение, согласно которому на территорию Азербайджана войдет миротворческий контингент войск России, будут введены российские солдаты и БТР? Пусть сроком на 5 лет (возможным продлением срока), но они будут на территории моей страны, откуда мы с таким трудом в начале 90-х вывели российские войска? Мы за это отдали тысячу жизней? Объясните мне, если я чего-то недопонял.
Мы сейчас именно этому радуемся? Эти крики за окном - крики радости за скорый приход российских солдат в Азербайджан?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:У азербайджанцев появились вопросы к Алиеву: "Почему мы согласились на ввод российских войск? Мы были в шаге от победы"
В "шаге от победы" були німці в 1941(і це дійсно правда), але всі ми знаємо чим це закінчилось. А азербайджанці "відвоювали" тільки третину спірних територій. Звичайно - перемога азерів очікується, все на їх стороні, але немає 100% гарантії перемоги. Між іншим, залишились переважно гірські райони, а захоплені переважно більш рівнинні.
Дальше - якщо Азербайджан захопить весь Карабах, то що буде робити Вірменія? Підпише капітуляцію? Вірменія тоді буде "воювати вічно". Їх територія захищена ОДКБ(по ідеї). Навіщо їм вже щось підписувати? Будемо обстрілювати Карабах зі своєї території і ніхто нам нічого не скаже.
І чомусь всі забули про Росію? Ось Росія і сказала своє слово - запропонувала варіант який "вигідний" усім сторонам і Росії в тому числі. Про статус Карабаха - про нього нічого не сказано, значить він залишається таким як і був - територією Азербайджана. Для Вірменії - це дійсно капітуляція. Але все до цього йшло. Росія - звичайно виграла. При умові що все написане буде виконано.
andrijk777 написав:Росія - звичайно виграла. При умові що все написане буде виконано.
Росія виграла тільки в плані прив'язки, до себе, Вірменії. В той же час, вони самі клюнули на азейбарджанській гачок. Азейбарджанцям російські миротворці, після відведення вірменських військ, не потрібні. Якщо росіяни захочуть залишитись, на наступну п'ятирічку, то їм доведеться улещувати азейбарджанців і турок. Алієв дотримав свого слова - зупинив наступ, після погодження Вірменії на відступ. Росіяни тут лище в якості модератора процеса і антигеноцидників. Азейбарджан запросить, у визволені райони, турецьких миротворців, і вірмени, разом з росіянами, опиняться в анклаві, під контролем Туреччини. Тому всі ці казки, про якийсь незалежний Арцах, про міфічний наступ росіян, якщо Азейбарджан зачистить Карабах від бойовиків, не варті зносу клави.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.