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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:40
lapay
Потрібні миротворці чи не потрібні - це лірика.
Росія вводить своїх миротворців - це факт.
А воєнний контроль над територією - багато значить.
Росія не Вірменія, вона може жорстко відреагувати на "провокації", тим більше спільний кордон з Азербайджаном є.
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andrijk777
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:47
lapay написав:
Азейбарджанцям російські миротворці, після відведення вірменських військ, не потрібні. Якщо росіяни захочуть залишитись, на наступну п'ятирічку, то їм доведеться улещувати азейбарджанців і турок.
Что ты мелишь, пьяное полено?!
Сколько раз просила Молдова и Грузия вывести РФ своих "миротворцев" со своей территории и что они получили в итоге?! Посчитай. А в итоге они получили полноценные военные базы и оккупацию территорий.
Есть такой ньюанс. Миротворцы вводятся по обоюдному согласию сторон. А выводятся? Доходит? Теперь без т.н. согласия Армении и жителей Карабаха (100% армяне) Россия не уйдет.
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Libo
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:49
andrijk777 написав:
Росія не Вірменія, вона може жорстко відреагувати на "провокації", тим більше спільний кордон з Азербайджаном є.
Не може. Туреччина не дасть. Вони на території Азейбарджана, зі згоди Азейбарджана, і не буде виступати проти законних дій Азейбарджана по ліквідації бойовиків. РФ не хоче втратити Азейбарджан, який їм навіть більш важливіший, як торгівельний партнер, ніж Вірменія. Так само і з Туреччиною вони не будуть бити горщики через купку вірменських фанатиків.
Вірменів злили по повній. За них РФ не підписувалась, тим паче за бойовиків. Миротворці охороняють мирних мешканців, а не комбатантів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:51
Libo написав: andrijk777 написав:
азербайджанці "відвоювали" тільки третину
спірних територій.
Звичайно - перемога азерів очікується, все на їх стороні, але немає 100% гарантії перемоги. Між іншим, залишились переважно гірські райони, а захоплені переважно більш рівнинні.
Азеры добровольно пошли на капитуляцию и легли под русскую оккупацию именно в тот момент, когда армянский фронт полностью рухнул, все их коммуникации были перерезаны, армяшки дружно побежали в сторону Армении и оставались лишь обреченные на легкое добитие, сильно ослабленные, полностью окруженные, лишенные поддержки и снабжения, отдельные очаги сопротивления.
Как уходит русский "миротворец"-оккупант с чужих земель мы собственными глазами видели в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии...
Просто поразительно! Эта война еще войдет в историю, как можно одержать военную победу на поле битвы и при этом политически не просто всё проиграть, а еще и стать полуколонией.
Самую большую победу одержали армяне. Карабах теперь уже никогда не станет азербайджанским. Если азеров раньше туда не пускали хилые армяшки и были шансы, то теперь их туда уже точно не пустит одна из сильнейших армий мира. Пройдет несколько лет и вы вспомните мои слова. Большое увидится на расстояньи.
У вас дуже однобока і категорична позиція.
Подивіться на карту. Азери одержали 2/3 спірної території!!! Це називається "добровольно пошли на капитуляцию"?
"большую победу одержали армяне" - а це реально шедевр!
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andrijk777
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:51
Libo написав:
Что ты мелишь, пьяное полено?!
Це ти про себе?
Заспокойся вже. Азери і без тебе розберуться, як, кого і коли мочити і пускати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:53
Ребята, вы меня просто поражаете рассуждениями о "русских миротворцах". Историю вы можете не знать, но как происходила оккупация части Грузии и Молдовы под флагом "русских миротворцев", вы должны были видеть собственными глазами по ТВ и предвидеть, что будет дальше в Карабахе и Азербайджане.
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Libo
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:06
andrijk777 написав:
У вас дуже однобока і категорична позиція.
Подивіться на карту. Азери одержали 2/3 спірної території!!! Це називається "добровольно пошли на капитуляцию"?
"большую победу одержали армяне" - а це реально шедевр!
Ты просто не рубишь тему. Очень слабые знания.
"2/3 спорной территории" были не спорными, а буферными зонами безопасности, оккупированными Арменией. Это семь чисто азерских района вокруг Карабаха. Армяне признавали их азербайджанскими и готовы были мирно вернуть Азербайджану после признания им Арцаха. Вот и вернули. Азеры хоть де-юре и не признали Арцах, де-факто согласились на его аннексию и оккупацию РФ. РФ теперь постепенно и мирно интегрирует его в Армению. И волки сыты, и овцы целы, и тупым азерам в очередной раз по носу щелкнули, и новая русская военная база на Южном Кавказе...
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Libo
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:06
Libo написав:
Историю вы можете не знать, но как происходила оккупация части Грузии и Молдовы под флагом "русских миротворцев", вы должны были видеть собственными глазами по ТВ и предвидеть, что будет дальше в Карабахе и Азербайджан
Ну і куди ділись російські миротворці з бувшої Югославії? Після того, як в Азейбарджан зайдуть турецькі миротворці, росіяни навряд чи залишаться там на другий термін. Це вони розумні "миротворці", де крім них нікого немає, а там де є інші гравці, вони милі котики.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:09
Ти ще скажи, що Ердоган тупий, і Путін всіх переграв, як завжди.
Та сдувся твій Пуйло, він вже нічого не може, навіть зброю не міг, нормальну, дати вірменам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:13
lapay написав:
Заспокойся вже. Азери і без тебе розберуться, як, кого і коли мочити і пускати.
Я спокоен. Мне всё равно, чем закончится драчка этих чурок и какая из них шире раздвинула свои ноги перед русским оккупантом.
Я просто доложил новую стратегическую обстановку на Южном Кавказе. Кто выиграл, а кто проиграл. Свой доклад закончил.
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Libo
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