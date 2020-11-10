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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:25
Libo написав:
Я был и остаюсь полностью на стороне Азербайджана и Турции.
Не только вы, к сожалению. Многим в Украине авторитарные диктатуры ментально ближе, чем демократия. И этот фактор даже перевешивает культурно-религиозную близость.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:28
Tegularius написав: Libo написав:
Я был и остаюсь полностью на стороне Азербайджана и Турции.
Не только вы, к сожалению. Многим в Украине авторитарные диктатуры ментально ближе, чем демократия. И этот фактор даже перевешивает культурно-религиозную близость.
Їх теж дратують російські свині, і диктатури тут ні до чого.
Пусти свиню під стіл, так вона й на стіл залізе.
Народна мудрість
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:31
zРадио написав:
Никаких турецких миротворцев на территории Карабаха не будет - этот вброс направлен против Пашиняна. А адресатами являются армянские патриоты, которые его пока не снесли только потому что "пока".
Турки будут участвовать в трехстороннем штабе, который будет расположен на территории Азербайджана, не являющейся спорной. Собственно, это личное дело Азербайджана, кого туда приглашать. И ничего не мешало это сделать раньше (хотя с точки зрения собственного суверенитета - это стратегическая ошибка)
Міністри оборони РФ і Туреччини, зараз, по два рази на день спілкуються. Мабуть просто так, від нема чого робити. Алієв виклав відео розмови з Путіним, де він чітко казав про турецьких миротворців, а Путін промовчав.
Азейбарджан запросить турецьких миротворців/військових, в п'ять визволених районів. Російські будуть охороняти вірмен, а турецькі "охоронятимуть" азейбарджанських переселенців, і не дудуть РФ там бузити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:31
zРадио написав: lapay написав:
Після того, як в Азейбарджан зайдуть турецькі миротворці
Ахахаха, тот случай, когда убежденный порохобот и "антиватанист" стал первой жертвой кремлевской пропаганды
Никаких турецких миротворцев на территории Карабаха не будет - этот вброс направлен против Пашиняна. А адресатами являются армянские патриоты, которые его пока не снесли только потому что "пока".
Турки будут участвовать в трехстороннем штабе, который будет расположен на территории Азербайджана, не являющейся спорной. Собственно, это личное дело Азербайджана, кого туда приглашать. И ничего не мешало это сделать раньше (хотя с точки зрения собственного суверенитета - это стратегическая ошибка)
Российско-турецкий центр будет расположен на территории Азербайджана и не имеет отношения к миротворческой операции в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Ранее источник в российском МИД сообщил, что роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции. Он добавил, что этот центр создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху.
«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.
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Libo
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:34
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Ну Молдова і Грузія це була просто окупація. До чого тут миротворці?
Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці.
А що є різниця між російськими окупаційними військами та російськими миротворцями?
Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.
Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...
Ось історія нас і розсудить.
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andrijk777
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:38
Libo написав:
«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии,
другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.
Ну так правильно, зараз цю тему активно перетирають РФ і Туреччина з Азейбарджаном. Зайдуть між Карабахом і Вірменією, і будуть "охороняти" охороців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:38
lapay написав:
Міністри оборони РФ і Туреччини, зараз, по два рази на день спілкуються. Мабуть просто так, від нема чого робити. Алієв виклав відео розмови з Путіним, де він чітко казав про турецьких миротворців, а Путін промовчав.
Азейбарджан запросить турецьких миротворців/військових, в п'ять визволених районів. Російські будуть охороняти вірмен, а турецькі "охоронятимуть" азейбарджанських переселенців, і не дудуть РФ там бузити.
Эрдоган пытается хоть как-то спасти ситуацию. Алиев его предал и все завалил.
Алиев своим видео наглядно продемонстрировал, что русские его кинули уже на второй день. Слова словами, а юридическое значение имеет только текст соглашения, в которых о турках речь не идет вообще. В какой-то центр без полномочий, подальше, в Гянджу или в Баку, пусть там бухают и шпилятся, а нам в Карабахе не мешают ...
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Libo
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:40
Ukrainian написав:
Їх теж дратують російські свині, і диктатури тут ні до чого.
Пусти свиню під стіл, так вона й на стіл залізе.
Народна мудрість
Ну вот благодаря действиям поддерживаемых вами турок и азербайджанцев русские увеличили свой контингент и своё влияние в Закавказье. Довольны?
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:40
andrijk777 написав:
то окупація. До чого тут миротворці?
Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці.
Так. Це захисна окупація. Ліцеміри саме такі, як і справи їх.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:40
andrijk777 написав: Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Ну Молдова і Грузія це була просто окупація. До чого тут миротворці?
Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці.
А що є різниця між російськими окупаційними військами та російськими миротворцями?
Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.
Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...
Ось історія нас і розсудить.
29 квітня 2008 (RadioSvoboda.Ua) – Росія сьогодні оголосила про нарощування своїх миротворчих сил в самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.
Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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