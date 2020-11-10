Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 678567866787678867896790> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 11 лис, 2020 17:25 Libo написав: Я был и остаюсь полностью на стороне Азербайджана и Турции. Я был и остаюсь полностью на стороне Азербайджана и Турции.

Не только вы, к сожалению. Многим в Украине авторитарные диктатуры ментально ближе, чем демократия. И этот фактор даже перевешивает культурно-религиозную близость. Не только вы, к сожалению. Многим в Украине авторитарные диктатуры ментально ближе, чем демократия. И этот фактор даже перевешивает культурно-религиозную близость. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1341 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:28 Tegularius написав: Libo написав: Я был и остаюсь полностью на стороне Азербайджана и Турции. Я был и остаюсь полностью на стороне Азербайджана и Турции.

Не только вы, к сожалению. Многим в Украине авторитарные диктатуры ментально ближе, чем демократия. И этот фактор даже перевешивает культурно-религиозную близость. Не только вы, к сожалению. Многим в Украине авторитарные диктатуры ментально ближе, чем демократия. И этот фактор даже перевешивает культурно-религиозную близость.

Їх теж дратують російські свині, і диктатури тут ні до чого.



Пусти свиню під стіл, так вона й на стіл залізе.

Народна мудрість Їх теж дратують російські свині, і диктатури тут ні до чого.Пусти свиню під стіл, так вона й на стіл залізе.Народна мудрість Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9232 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:31 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Никаких турецких миротворцев на территории Карабаха не будет - этот вброс направлен против Пашиняна. А адресатами являются армянские патриоты, которые его пока не снесли только потому что "пока".



Турки будут участвовать в трехстороннем штабе, который будет расположен на территории Азербайджана, не являющейся спорной. Собственно, это личное дело Азербайджана, кого туда приглашать. И ничего не мешало это сделать раньше (хотя с точки зрения собственного суверенитета - это стратегическая ошибка) Никаких турецких миротворцев на территории Карабаха не будет - этот вброс направлен против Пашиняна. А адресатами являются армянские патриоты, которые его пока не снесли только потому что "пока".Турки будут участвовать в трехстороннем штабе, который будет расположен на территории Азербайджана, не являющейся спорной. Собственно, это личное дело Азербайджана, кого туда приглашать. И ничего не мешало это сделать раньше (хотя с точки зрения собственного суверенитета - это стратегическая ошибка)

Міністри оборони РФ і Туреччини, зараз, по два рази на день спілкуються. Мабуть просто так, від нема чого робити. Алієв виклав відео розмови з Путіним, де він чітко казав про турецьких миротворців, а Путін промовчав.

Азейбарджан запросить турецьких миротворців/військових, в п'ять визволених районів. Російські будуть охороняти вірмен, а турецькі "охоронятимуть" азейбарджанських переселенців, і не дудуть РФ там бузити. Міністри оборони РФ і Туреччини, зараз, по два рази на день спілкуються. Мабуть просто так, від нема чого робити. Алієв виклав відео розмови з Путіним, де він чітко казав про турецьких миротворців, а Путін промовчав.Азейбарджан запросить турецьких миротворців/військових, в п'ять визволених районів. Російські будуть охороняти вірмен, а турецькі "охоронятимуть" азейбарджанських переселенців, і не дудуть РФ там бузити. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11112 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:31 zРадио написав: lapay написав: Після того, як в Азейбарджан зайдуть турецькі миротворці

Після того, як в Азейбарджан зайдуть турецькі миротворці



Ахахаха, тот случай, когда убежденный порохобот и "антиватанист" стал первой жертвой кремлевской пропаганды Никаких турецких миротворцев на территории Карабаха не будет - этот вброс направлен против Пашиняна. А адресатами являются армянские патриоты, которые его пока не снесли только потому что "пока".



Турки будут участвовать в трехстороннем штабе, который будет расположен на территории Азербайджана, не являющейся спорной. Собственно, это личное дело Азербайджана, кого туда приглашать. И ничего не мешало это сделать раньше (хотя с точки зрения собственного суверенитета - это стратегическая ошибка) Ахахаха, тот случай, когда убежденный порохобот и "антиватанист" стал первой жертвой кремлевской пропагандыНикаких турецких миротворцев на территории Карабаха не будет - этот вброс направлен против Пашиняна. А адресатами являются армянские патриоты, которые его пока не снесли только потому что "пока".Турки будут участвовать в трехстороннем штабе, который будет расположен на территории Азербайджана, не являющейся спорной. Собственно, это личное дело Азербайджана, кого туда приглашать. И ничего не мешало это сделать раньше (хотя с точки зрения собственного суверенитета - это стратегическая ошибка)





Российско-турецкий центр будет расположен на территории Азербайджана и не имеет отношения к миротворческой операции в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.



Ранее источник в российском МИД сообщил, что роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции. Он добавил, что этот центр создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху.



«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.



Libo 2

Повідомлень: 8739 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:34 Ukrainian написав: andrijk777 написав: Ну Молдова і Грузія це була просто окупація. До чого тут миротворці?

Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці. Ну Молдова і Грузія це була просто окупація. До чого тут миротворці?Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці.

А що є різниця між російськими окупаційними військами та російськими миротворцями? А що є різниця між російськими окупаційними військами та російськими миротворцями?

Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.

Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...

Ось історія нас і розсудить. Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...Ось історія нас і розсудить. andrijk777

Повідомлень: 2650 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:38 Libo написав: «Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.

«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, адругой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.

Ну так правильно, зараз цю тему активно перетирають РФ і Туреччина з Азейбарджаном. Зайдуть між Карабахом і Вірменією, і будуть "охороняти" охороців. Ну так правильно, зараз цю тему активно перетирають РФ і Туреччина з Азейбарджаном. Зайдуть між Карабахом і Вірменією, і будуть "охороняти" охороців. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11112 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:38 lapay написав: Міністри оборони РФ і Туреччини, зараз, по два рази на день спілкуються. Мабуть просто так, від нема чого робити. Алієв виклав відео розмови з Путіним, де він чітко казав про турецьких миротворців, а Путін промовчав.

Азейбарджан запросить турецьких миротворців/військових, в п'ять визволених районів. Російські будуть охороняти вірмен, а турецькі "охоронятимуть" азейбарджанських переселенців, і не дудуть РФ там бузити. Міністри оборони РФ і Туреччини, зараз, по два рази на день спілкуються. Мабуть просто так, від нема чого робити. Алієв виклав відео розмови з Путіним, де він чітко казав про турецьких миротворців, а Путін промовчав.Азейбарджан запросить турецьких миротворців/військових, в п'ять визволених районів. Російські будуть охороняти вірмен, а турецькі "охоронятимуть" азейбарджанських переселенців, і не дудуть РФ там бузити.



Эрдоган пытается хоть как-то спасти ситуацию. Алиев его предал и все завалил.

Алиев своим видео наглядно продемонстрировал, что русские его кинули уже на второй день. Слова словами, а юридическое значение имеет только текст соглашения, в которых о турках речь не идет вообще. В какой-то центр без полномочий, подальше, в Гянджу или в Баку, пусть там бухают и шпилятся, а нам в Карабахе не мешают ... Эрдоган пытается хоть как-то спасти ситуацию. Алиев его предал и все завалил.Алиев своим видео наглядно продемонстрировал, что русские его кинули уже на второй день. Слова словами, а юридическое значение имеет только текст соглашения, в которых о турках речь не идет вообще. В какой-то центр без полномочий, подальше, в Гянджу или в Баку, пусть там бухают и шпилятся, а нам в Карабахе не мешают ... Libo 2

Повідомлень: 8739 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:40 Ukrainian написав: Їх теж дратують російські свині, і диктатури тут ні до чого.



Пусти свиню під стіл, так вона й на стіл залізе.

Народна мудрість Їх теж дратують російські свині, і диктатури тут ні до чого.Пусти свиню під стіл, так вона й на стіл залізе.Народна мудрість

Ну вот благодаря действиям поддерживаемых вами турок и азербайджанцев русские увеличили свой контингент и своё влияние в Закавказье. Довольны? Ну вот благодаря действиям поддерживаемых вами турок и азербайджанцев русские увеличили свой контингент и своё влияние в Закавказье. Довольны? In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1341 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:40 andrijk777 написав: то окупація. До чого тут миротворці?

Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці. то окупація. До чого тут миротворці?Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці.

Так. Це захисна окупація. Ліцеміри саме такі, як і справи їх. Так. Це захисна окупація. Ліцеміри саме такі, як і справи їх. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1939 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 17:40 andrijk777 написав: Ukrainian написав: andrijk777 написав: Ну Молдова і Грузія це була просто окупація. До чого тут миротворці?

Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці. Ну Молдова і Грузія це була просто окупація. До чого тут миротворці?Ще скажіть що в Криму і Донбасі - миротворці.

А що є різниця між російськими окупаційними військами та російськими миротворцями? А що є різниця між російськими окупаційними військами та російськими миротворцями?

Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.

Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...

Ось історія нас і розсудить. Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...Ось історія нас і розсудить.

29 квітня 2008 (RadioSvoboda.Ua) – Росія сьогодні оголосила про нарощування своїх миротворчих сил в самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.



Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским. 29 квітня 2008 (RadioSvoboda.Ua) – Росія сьогодні оголосила про нарощування своїх миротворчих сил в самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9232 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 678567866787678867896790> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм