Libo
я вообще слабо понял, что отчудил Алиев. По-моему, это какой-то Пакт Молотова (Путина) - Риббентропа (Эрдогана)...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:41
Libo
я вообще слабо понял, что отчудил Алиев. По-моему, это какой-то Пакт Молотова (Путина) - Риббентропа (Эрдогана)...
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:45
Це означає що російські пенсіонери будут ще менше їсти і ще більше дивитись телевізор.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:48
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:57
Та харе вже зраду розганяти. Путін вже нічого там не може, що продемонстрував на весь світ. Алієв лише дотримав свого слова, а миротворці для міжнародного іміджа Азейбарджана.
Путін там як весільний генерал. Зачистять Карабах, а він і не пікне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:59
Рад Вас видеть.
Да. Довольны.
Их будет меньше здесь.
Милый Друг, позвольте сделать комплимент ~ Вы очень хорошо ориентируетесь в пространстве!
пс. пожалуйста, попрошу не обобщать Украинцев, не клеить ярлыки и выдавать желаемое россиянами за действительное, и особая просьба не употреблять руский вместо российский. Спасибо
пс. на самом деле у нас есть, что обмозговать жизненноважное вместе.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:02
Алиев высококлассный дипломат, сам кинет кого угодно.
В данном случае у него не было выхода.
Сбитый российский самолет над территорией члена ОДКБ - бесспорный повод для повторения сценария 08.08.08.
Так что выбор Алиев был небольшой - российские танки под Баку с потерей всего Карабаха, или вот это.
In HODL we trust
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:16
Re: Політичні дискусії
Миротворці було узгоджені до гвинтокрила. Російські танки під Баку = турецьким танкам в Єревані.
Ніхто, через таку дрібничку, третю світову не починає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:17
Re: Політичні дискусії
Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:23
Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.
In HODL we trust
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:28
Смотрю на карту из "Цензора" - азербайджанцы наступали на Шушу узким "горлышком". Армяне вполне могли попытаться его перерезать, взяв в котел в Шуше крупную группировку противника.
Возможно, в том договорняке участвовали не только Путин и Алиев. Тогда возмущение армянского общества вполне понятно.
In HODL we trust
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