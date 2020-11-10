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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:41

Libo

я вообще слабо понял, что отчудил Алиев. По-моему, это какой-то Пакт Молотова (Путина) - Риббентропа (Эрдогана)...
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:45

  Tegularius написав:
  Ukrainian написав: Їх теж дратують російські свині, і диктатури тут ні до чого.

Пусти свиню під стіл, так вона й на стіл залізе.
Народна мудрість

Ну вот благодаря действиям поддерживаемых вами турок и азербайджанцев русские увеличили свой контингент и своё влияние в Закавказье. Довольны?

Це означає що російські пенсіонери будут ще менше їсти і ще більше дивитись телевізор.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:48

  Tegularius написав:Ну вот благодаря действиям поддерживаемых вами турок и азербайджанцев русские увеличили свой контингент и своё влияние в Закавказье. Довольны?


Мы даже за то, чтоб русская свинота создала мощнейшую базу на Марсе и выехала туда в полном составе своего свинарника по имени Россия. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:57

  Libo написав:
  Tegularius написав:Ну вот благодаря действиям поддерживаемых вами турок и азербайджанцев русские увеличили свой контингент и своё влияние в Закавказье. Довольны?


Мы даже за то, чтоб русская свинота создала мощнейшую базу на Марсе и выехала туда в полном составе своего свинарника по имени Россия. :lol:

Та харе вже зраду розганяти. Путін вже нічого там не може, що продемонстрував на весь світ. Алієв лише дотримав свого слова, а миротворці для міжнародного іміджа Азейбарджана.
Путін там як весільний генерал. Зачистять Карабах, а він і не пікне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:59

  Tegularius написав:
  Ukrainian написав: Їх теж дратують російські свині, і диктатури тут ні до чого.

Пусти свиню під стіл, так вона й на стіл залізе.
Народна мудрість

Ну вот благодаря действиям поддерживаемых вами турок и азербайджанцев русские увеличили свой контингент и своё влияние в Закавказье. Довольны?

Рад Вас видеть.
Да. Довольны.
Их будет меньше здесь.
Милый Друг, позвольте сделать комплимент ~ Вы очень хорошо ориентируетесь в пространстве!

пс. пожалуйста, попрошу не обобщать Украинцев, не клеить ярлыки и выдавать желаемое россиянами за действительное, и особая просьба не употреблять руский вместо российский. Спасибо :)


пс. на самом деле у нас есть, что обмозговать жизненноважное вместе.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:02

  Libo написав:Эрдоган пытается хоть как-то спасти ситуацию. Алиев его предал и все завалил.
Алиев своим видео наглядно продемонстрировал, что русские его кинули уже на второй день. Слова словами, а юридическое значение имеет только текст соглашения, в которых о турках речь не идет вообще.

Алиев высококлассный дипломат, сам кинет кого угодно.
В данном случае у него не было выхода.
Сбитый российский самолет над территорией члена ОДКБ - бесспорный повод для повторения сценария 08.08.08.
Так что выбор Алиев был небольшой - российские танки под Баку с потерей всего Карабаха, или вот это.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:16

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Сбитый российский самолет над территорией члена ОДКБ - бесспорный повод для повторения сценария 08.08.08.
Так что выбор Алиев был небольшой - российские танки под Баку с потерей всего Карабаха, или вот это.

Миротворці було узгоджені до гвинтокрила. Російські танки під Баку = турецьким танкам в Єревані.
Ніхто, через таку дрібничку, третю світову не починає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:17

Re: Політичні дискусії

Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:23

  unicdima написав:Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:28

Смотрю на карту из "Цензора" - азербайджанцы наступали на Шушу узким "горлышком". Армяне вполне могли попытаться его перерезать, взяв в котел в Шуше крупную группировку противника.
Возможно, в том договорняке участвовали не только Путин и Алиев. Тогда возмущение армянского общества вполне понятно.
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