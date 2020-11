Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Сер 11 лис, 2020 18:30 unicdima написав: Заспокойтеся.

На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку. Заспокойтеся.На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Цей формат російських миротворців, з коридором, був узгоджений багато років назад. Весь затик був у статусі Карабаха. Алієв поклав тисячі життів за цей статус і мільярди нафтодоларів, і миротворці його не змінять. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити. Цей формат російських миротворців, з коридором, був узгоджений багато років назад. Весь затик був у статусі Карабаха. Алієв поклав тисячі життів за цей статус і мільярди нафтодоларів, і миротворці його не змінять. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11112 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:31 Tegularius написав: unicdima написав: Заспокойтеся.

На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку. Заспокойтеся.На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они. Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.

Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ fler

Повідомлень: 1486 З нами з: 07.08.09 Подякував: 413 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:33 lapay написав: Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити.

Саакашвили тоже так думал. Алиев не Саакашвили. Саакашвили тоже так думал. Алиев не Саакашвили. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1341 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:35 lapay написав: unicdima написав: Заспокойтеся.

На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку. Заспокойтеся.На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Цей формат російських миротворців, з коридором, був узгоджений багато років назад. Весь затик був у статусі Карабаха. Алієв поклав тисячі життів за цей статус і мільярди нафтодоларів, і миротворці його не змінять. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити. Цей формат російських миротворців, з коридором, був узгоджений багато років назад. Весь затик був у статусі Карабаха. Алієв поклав тисячі життів за цей статус і мільярди нафтодоларів, і миротворці його не змінять. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити.

Напевно ця війна перейде в іншу фазу, приховану, до її кінця ще дуже далеко.. Напевно ця війна перейде в іншу фазу, приховану, до її кінця ще дуже далеко.. fler

Повідомлень: 1486 З нами з: 07.08.09 Подякував: 413 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:36 fler написав: Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ

Алиева сейчас боготворят на родине как победителя и возвращателя земель. Такую "мелочь", как отсутствия контроля над большей частью Карабаха тоталитарная пропаганда без проблем заретушует. Алиева сейчас боготворят на родине как победителя и возвращателя земель. Такую "мелочь", как отсутствия контроля над большей частью Карабаха тоталитарная пропаганда без проблем заретушует. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1341 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:38 Ukrainian написав: andrijk777 написав: Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.

Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...

Ось історія нас і розсудить. Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...Ось історія нас і розсудить.

29 квітня 2008 (RadioSvoboda.Ua) – Росія сьогодні оголосила про нарощування своїх миротворчих сил в самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.



Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским. 29 квітня 2008 (RadioSvoboda.Ua) – Росія сьогодні оголосила про нарощування своїх миротворчих сил в самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

Ну це ж формальність!

формально Польща перша на Третій Рейх напала. Ну це ж формальність!формально Польща перша на Третій Рейх напала. andrijk777

Повідомлень: 2650 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:40 Tegularius написав: unicdima написав: Заспокойтеся.

На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку. Заспокойтеся.На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они. Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.

А пересічним росіянам це якось допоможе кінці з кінцями зводити? Може дороги в населених пунктах російських провінцій відремонтують? А пересічним росіянам це якось допоможе кінці з кінцями зводити? Може дороги в населених пунктах російських провінцій відремонтують? Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9232 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:40 Tegularius написав: Смотрю на карту из "Цензора" - азербайджанцы наступали на Шушу узким "горлышком". Армяне вполне могли попытаться его перерезать, взяв в котел в Шуше крупную группировку противника.

Возможно, в том договорняке участвовали не только Путин и Алиев. Тогда возмущение армянского общества вполне понятно. Смотрю на карту из "Цензора" - азербайджанцы наступали на Шушу узким "горлышком". Армяне вполне могли попытаться его перерезать, взяв в котел в Шуше крупную группировку противника.Возможно, в том договорняке участвовали не только Путин и Алиев. Тогда возмущение армянского общества вполне понятно.

У армян на це не було сил, в контратаку для відбиття Шуші вони кидали резервістів. У армян на це не було сил, в контратаку для відбиття Шуші вони кидали резервістів. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 952 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:41 lapay написав: Libo написав: «Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.

«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, адругой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.

Ну так правильно, зараз цю тему активно перетирають РФ і Туреччина з Азейбарджаном. Зайдуть між Карабахом і Вірменією, і будуть "охороняти" охороців. Ну так правильно, зараз цю тему активно перетирають РФ і Туреччина з Азейбарджаном. Зайдуть між Карабахом і Вірменією, і будуть "охороняти" охороців.

и фапотьку (с

Пробачте, не втримався)

Охороняти зовні вони будуть не тільки неоЛенінград, але й шлях забезпечення. Так треба. Їм1. Усім2.

ще й добровільно догружатимуть верблюдів і накладати своєї ікри на їхній бутер з маслом. Попереду нерест) и фапотьку (сПробачте, не втримався)Охороняти зовні вони будуть не тільки неоЛенінград, але й шлях забезпечення. Так треба. Їм1. Усім2.ще й добровільно догружатимуть верблюдів і накладати своєї ікри на їхній бутер з маслом. Попереду нерест) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1939 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 18:43 lapay написав: Російські танки під Баку = турецьким танкам в Єревані.

Ніхто, через таку дрібничку, третю світову не починає. Російські танки під Баку = турецьким танкам в Єревані.Ніхто, через таку дрібничку, третю світову не починає.

