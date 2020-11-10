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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:30

  unicdima написав:Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Цей формат російських миротворців, з коридором, був узгоджений багато років назад. Весь затик був у статусі Карабаха. Алієв поклав тисячі життів за цей статус і мільярди нафтодоларів, і миротворці його не змінять. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:31

  Tegularius написав:
  unicdima написав:Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.

Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:33

  lapay написав:Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити.

Саакашвили тоже так думал. Алиев не Саакашвили.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:35

  lapay написав:
  unicdima написав:Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Цей формат російських миротворців, з коридором, був узгоджений багато років назад. Весь затик був у статусі Карабаха. Алієв поклав тисячі життів за цей статус і мільярди нафтодоларів, і миротворці його не змінять. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити.

Напевно ця війна перейде в іншу фазу, приховану, до її кінця ще дуже далеко..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:36

  fler написав:Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ :roll:

Алиева сейчас боготворят на родине как победителя и возвращателя земель. Такую "мелочь", как отсутствия контроля над большей частью Карабаха тоталитарная пропаганда без проблем заретушует.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:38

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх. :D
Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...
Ось історія нас і розсудить. :D

29 квітня 2008 (RadioSvoboda.Ua) – Росія сьогодні оголосила про нарощування своїх миротворчих сил в самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.

Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

Ну це ж формальність!
формально Польща перша на Третій Рейх напала.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:40

  Tegularius написав:
  unicdima написав:Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.

А пересічним росіянам це якось допоможе кінці з кінцями зводити? Може дороги в населених пунктах російських провінцій відремонтують?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:40

  Tegularius написав:Смотрю на карту из "Цензора" - азербайджанцы наступали на Шушу узким "горлышком". Армяне вполне могли попытаться его перерезать, взяв в котел в Шуше крупную группировку противника.
Возможно, в том договорняке участвовали не только Путин и Алиев. Тогда возмущение армянского общества вполне понятно.

У армян на це не було сил, в контратаку для відбиття Шуші вони кидали резервістів.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:41

  lapay написав:
  Libo написав:«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.

Ну так правильно, зараз цю тему активно перетирають РФ і Туреччина з Азейбарджаном. Зайдуть між Карабахом і Вірменією, і будуть "охороняти" охороців. :mrgreen:

и фапотьку (с
Пробачте, не втримався)
Охороняти зовні вони будуть не тільки неоЛенінград, але й шлях забезпечення. Так треба. Їм1. Усім2.
ще й добровільно догружатимуть верблюдів і накладати своєї ікри на їхній бутер з маслом. Попереду нерест)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:43

  lapay написав:Російські танки під Баку = турецьким танкам в Єревані.
Ніхто, через таку дрібничку, третю світову не починає.

Да, и насчет войны: Франция и Германия в очень прохладных отношениях с Турцией, не только из-за Карабаха. Байден тоже не будет вписываться. Турция в одиночку не станет воевать в Россией. Да и сильно портить отношения даже не станет. Нужно продавать куда-то помидоры, и туристы не лишние. Повозмущались бы для виду и утерлись.
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