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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:30
unicdima написав:
Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.
Цей формат російських миротворців, з коридором, був узгоджений багато років назад. Весь затик був у статусі Карабаха. Алієв поклав тисячі життів за цей статус і мільярди нафтодоларів, і миротворці його не змінять. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:31
Tegularius написав: unicdima написав:
Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.
Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.
Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:33
lapay написав:
Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити.
Саакашвили тоже так думал. Алиев не Саакашвили.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:35
lapay написав: unicdima написав:
Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.
Цей формат російських миротворців, з коридором, був узгоджений багато років назад. Весь затик був у статусі Карабаха. Алієв поклав тисячі життів за цей статус і мільярди нафтодоларів, і миротворці його не змінять. Карабах буде азербайджанським, з вірменами чи без. Миротворці не завадять азейбарджанцям відновити законну владу, а вірмени вже самі будуть вирішувати, де їм жити.
Напевно ця війна перейде в іншу фазу, приховану, до її кінця ще дуже далеко..
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:36
fler написав:
Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ
Алиева сейчас боготворят на родине как победителя и возвращателя земель. Такую "мелочь", как отсутствия контроля над большей частью Карабаха тоталитарная пропаганда без проблем заретушует.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:38
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Я думаю є. Вже не треба з Росії робити Третій Рейх.
Я насправді і не знаю куди Росія миротворців вводила...
Ось історія нас і розсудить.
29 квітня 2008 (RadioSvoboda.Ua) – Росія сьогодні оголосила про нарощування своїх миротворчих сил в самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.
Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.
Ну це ж формальність!
формально Польща перша на Третій Рейх напала.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:40
Tegularius написав: unicdima написав:
Заспокойтеся.
На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.
Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.
А пересічним росіянам це якось допоможе кінці з кінцями зводити? Може дороги в населених пунктах російських провінцій відремонтують?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:40
Tegularius написав:
Смотрю на карту из "Цензора" - азербайджанцы наступали на Шушу узким "горлышком". Армяне вполне могли попытаться его перерезать, взяв в котел в Шуше крупную группировку противника.
Возможно, в том договорняке участвовали не только Путин и Алиев. Тогда возмущение армянского общества вполне понятно.
У армян на це не було сил, в контратаку для відбиття Шуші вони кидали резервістів.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:41
lapay написав: Libo написав:
«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии,
другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.
Ну так правильно, зараз цю тему активно перетирають РФ і Туреччина з Азейбарджаном. Зайдуть між Карабахом і Вірменією, і будуть "охороняти" охороців.
и фапотьку (с
Пробачте, не втримався)
Охороняти зовні вони будуть не тільки неоЛенінград, але й шлях забезпечення. Так треба. Їм1. Усім2.
ще й добровільно догружатимуть верблюдів і накладати своєї ікри на їхній бутер з маслом. Попереду нерест)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:43
lapay написав:
Російські танки під Баку = турецьким танкам в Єревані.
Ніхто, через таку дрібничку, третю світову не починає.
Да, и насчет войны: Франция и Германия в очень прохладных отношениях с Турцией, не только из-за Карабаха. Байден тоже не будет вписываться. Турция в одиночку не станет воевать в Россией. Да и сильно портить отношения даже не станет. Нужно продавать куда-то помидоры, и туристы не лишние. Повозмущались бы для виду и утерлись.
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