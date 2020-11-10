Libo
І ще. Чому ви постійно ігноруєте Росію в цій війні.
Росія ж може послати "зелених чоловічків". В цьому випадку перемога Азербайджану також 100% гарантована?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:45
Libo
І ще. Чому ви постійно ігноруєте Росію в цій війні.
Росія ж може послати "зелених чоловічків". В цьому випадку перемога Азербайджану також 100% гарантована?
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:46
Армения даже не использовала там регулярную армию. Тем более - не объявляла мобилизацию. Воевала армия Арцаха, усиленная нерегулярами из Армении. Отсюда - и возмущение народа.
In HODL we trust
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:47
Re: Політичні дискусії
Ну от Путін і вся прогресивна світова спільнота, пообурювались і втерлись.
Путіну тільки з Туреччиною не вистачало війни. За літак втерлись, за гвинтокрил втерлись, що їм ще збити, щоб знову втерлись?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:50
Re: Політичні дискусії
У фазу постувого видавлювання вірмен з Карабаху. Перший етап - визволення районів, з азербайджанським довоєнним населенням, без зміни статусу Карабаха, повністю виконаний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:53
Re: Політичні дискусії
У Вірменії була загальна мобілізація, в кінці кампанії вже нікого не могли знайти, на гарматне м'ясо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:17
Не смеши. Ты же общаешься тут не со своей забитой русской свинотой, а с просвещенным украинством.
Откуда у Карабаха со 120 тыщами населения, взялась бы 50-ти тысячная регулярная армия? В Карабахе даже нумерация дивизий и полков сохранялась армянских ВС.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:24
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:26
Мой гуглпереводчик с дипломатического на суржик выдает следующий текст.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 11 лис, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:27
Даже диаспора приезжала воевать. Тут, и правда, аргумент слабый. Эту битву армяне слили по причине превосходства азербайджанцев, а не потому что Пашинян ее намеренно слил
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:59
Как Путин развел курдского овцепаса Алиева стало известно уже на второй день.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.
По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.
«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — цитирует агентство его интервью РБК.
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