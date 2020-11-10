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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:45

Libo
І ще. Чому ви постійно ігноруєте Росію в цій війні.
Росія ж може послати "зелених чоловічків". В цьому випадку перемога Азербайджану також 100% гарантована?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:46

  unicdima написав:У армян на це не було сил, в контратаку для відбиття Шуші вони кидали резервістів.

Армения даже не использовала там регулярную армию. Тем более - не объявляла мобилизацию. Воевала армия Арцаха, усиленная нерегулярами из Армении. Отсюда - и возмущение народа.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:47

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Да, и насчет войны: Повозмущались бы для виду и утерлись.

Ну от Путін і вся прогресивна світова спільнота, пообурювались і втерлись. :)
Путіну тільки з Туреччиною не вистачало війни. За літак втерлись, за гвинтокрил втерлись, що їм ще збити, щоб знову втерлись?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:50

Re: Політичні дискусії

  fler написав:Напевно ця війна перейде в іншу фазу, приховану, до її кінця ще дуже далеко..

У фазу постувого видавлювання вірмен з Карабаху. Перший етап - визволення районів, з азербайджанським довоєнним населенням, без зміни статусу Карабаха, повністю виконаний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:53

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Армения даже не использовала там регулярную армию. Тем более - не объявляла мобилизацию. Воевала армия Арцаха, усиленная нерегулярами из Армении. Отсюда - и возмущение народа.

У Вірменії була загальна мобілізація, в кінці кампанії вже нікого не могли знайти, на гарматне м'ясо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:17

  Tegularius написав:Армения даже не использовала там регулярную армию.


Не смеши. :D Ты же общаешься тут не со своей забитой русской свинотой, а с просвещенным украинством. :idea:
Откуда у Карабаха со 120 тыщами населения, взялась бы 50-ти тысячная регулярная армия? :roll: В Карабахе даже нумерация дивизий и полков сохранялась армянских ВС. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:24

  lapay написав: Перший етап - визволення районів, з азербайджанським довоєнним населенням, без зміни статусу Карабаха, повністю виконаний.


Виконали. Визволили. Але тепер не зможуть помацати той визволений Карабах та ще й самі опинилися під москальськім чоботом.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:26

  Libo написав:«Здесь нужно четко понимать, что речь идет уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», - сказала Захарова. «Хотела бы еще раз подчеркнуть, это не связано, это не одно и то же, это разные вещи. Речь не идет о тех миротворческих усилиях, которые прописаны в заявлении. Еще раз также обращаю ваше внимание, что базироваться он будет на территории Азербайджана», - добавила она.

Мой гуглпереводчик с дипломатического на суржик выдает следующий текст.
Россия признает весь Карабах за азерами, даже армянский,
если дагов никто не будет качать, чтоб не называть вслух имя того чего нельзя называть вслух.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 11 лис, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:27

  lapay написав:
  Tegularius написав:Армения даже не использовала там регулярную армию. Тем более - не объявляла мобилизацию. Воевала армия Арцаха, усиленная нерегулярами из Армении. Отсюда - и возмущение народа.

У Вірменії була загальна мобілізація, в кінці кампанії вже нікого не могли знайти, на гарматне м'ясо.


Даже диаспора приезжала воевать. Тут, и правда, аргумент слабый. Эту битву армяне слили по причине превосходства азербайджанцев, а не потому что Пашинян ее намеренно слил
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:59

Как Путин развел курдского овцепаса Алиева стало известно уже на второй день.
:lol: :lol: :lol:

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.

По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.

«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — цитирует агентство его интервью РБК.
Libo
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