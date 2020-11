Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Libo написав: Tegularius написав: Армения даже не использовала там регулярную армию. Армения даже не использовала там регулярную армию.

Откуда у Карабаха со 120 тыщами населения, взялась бы 50-ти тысячная регулярная армия? В Карабахе даже нумерация дивизий и полков сохранялась армянских ВС.



Откуда у Карабаха со 120 тыщами населения, взялась бы 50-ти тысячная регулярная армия? В Карабахе даже нумерация дивизий и полков сохранялась армянских ВС. Откуда у Карабаха со 120 тыщами населения, взялась бы 50-ти тысячная регулярная армия?В Карабахе даже нумерация дивизий и полков сохранялась армянских ВС.

Всё это понятно. Армия Карабаха было больше армии Армении. Наполнялась она ессно не только карабахцами, но и военными из Армении. Тем не менее, у республики Армения есть и небольшая собственная армия. Она не вводилась в бой по дипломатическим соображениям: Армения официально не была в соостоянии войны с Азербайджаном. Для этого как минимум Армении надо было признать независимсоть Арцаха, что так и не было сделано. Никакой всеобщей мобилизации в Армении ессно тоже не было, воевали профессиональные военные и добровольцы. Всё это понятно. Армия Карабаха было больше армии Армении. Наполнялась она ессно не только карабахцами, но и военными из Армении. Тем не менее, у республики Армения есть и небольшая собственная армия. Она не вводилась в бой по дипломатическим соображениям: Армения официально не была в соостоянии войны с Азербайджаном. Для этого как минимум Армении надо было признать независимсоть Арцаха, что так и не было сделано. Никакой всеобщей мобилизации в Армении ессно тоже не было, воевали профессиональные военные и добровольцы. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1343 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 20:05 zРадио написав: Даже диаспора приезжала воевать. Тут, и правда, аргумент слабый. Эту битву армяне слили по причине превосходства азербайджанцев, а не потому что Пашинян ее намеренно слил Даже диаспора приезжала воевать. Тут, и правда, аргумент слабый. Эту битву армяне слили по причине превосходства азербайджанцев, а не потому что Пашинян ее намеренно слил

Да, армяне слили войну в целом, но это не означает, что как минимум Шушу не могли отстоять. Там действительно подозрительно выглядит. За Джебраил, Гадрут бились больше недели, а тут естественная крепость возле столицы пала за пару дней, к которой от контролируемых Азербайджаном территорий ведут две горные тропы. Да, армяне слили войну в целом, но это не означает, что как минимум Шушу не могли отстоять. Там действительно подозрительно выглядит. За Джебраил, Гадрут бились больше недели, а тут естественная крепость возле столицы пала за пару дней, к которой от контролируемых Азербайджаном территорий ведут две горные тропы. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1343 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 20:09 fler написав: Tegularius написав: unicdima написав: Заспокойтеся.

На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку. Заспокойтеся.На мою думку це був договорняк Алієва з Путіним з самого початку.

Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они. Тоже вполне возможно. Во всяком случае по итогу в профите именно они.

Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ Мне не понятно, какой профит Алиеву от миротворцев РФ

Профит ПЖ в контексте миротворцев РФ

~ чтоб северный визирь завизировал реальность, сэкономив чатлан, плюк и кацэ. Профит ПЖ в контексте миротворцев РФ~ чтоб северный визирь завизировал реальность, сэкономив чатлан, плюк и кацэ. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1941 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 20:13 Libo написав: Как Путин развел курдского овцепаса Алиева стало известно уже на второй день.





Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.



По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.



«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — цитирует агентство его интервью РБК. Как Путин развел курдского овцепаса Алиева стало известно уже на второй день.Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — цитирует агентство его интервью РБК.

Ти далі почитай, там спеціально для тебе написано :



Все эти последние 40 дней и МИД России, и высшее руководство России объявляло о том, что это территория Азербайджана. Многим диванным политологам, которые сидят дома на диване и рассуждают о судьбах мира, пора бы уже раз и навсегда понять, что это территория Азербайджана и жить она в дальнейшем будет по азербайджанским законам. Те граждане армянской национальности, которые хотят нормально сосуществовать с азербайджанцами (которые будут возвращены в Нагорный Карабах), которые хотят мирно жить и трудиться — ради бога, пусть остаются и живут. Но если кто-то из них еще раз возьмет оружие, то будет к ним такое же отношение как к террористам, а как нужно относиться к террористам — об этом как-то очень правильно сказал Владимир Владимирович Путин, и мы будем поступать так, как нам рекомендовал президент России.



— Особого отношения не будет к армянам?



— Покинуть или нет территории — это личное дело каждого человека, каждого гражданина. Еще раз хочу повторить, неоднократно президент Алиев указывал на то, что мы за то, чтобы две общины мирно сосуществовали.



Но сейчас вопрос даже не в общинах. Сейчас вопрос о том, что те армяне, которые останутся, должны понимать, что жить они будут по законам Азербайджанской Республики. Если они готовы к этому морально, ради бога, пусть остаются, живут, работают. У Азербайджана сегодня гораздо больше возможностей для экономического развития, чем у Армении. Но если кто-то будет лелеять мечту, что закопает автомат, а потом опять его когда-то откопает, пусть он эти мечты отставит в сторону.



Подробнее на РБК:

