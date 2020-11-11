Додано: Сер 11 лис, 2020 20:13

Libo написав: Как Путин развел курдского овцепаса Алиева стало известно уже на второй день.





Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.



По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.



«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — цитирует агентство его интервью РБК. Как Путин развел курдского овцепаса Алиева стало известно уже на второй день.Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — цитирует агентство его интервью РБК.

Ти далі почитай, там спеціально для тебе написаноВсе эти последние 40 дней и МИД России, и высшее руководство России объявляло о том, что это территория Азербайджана. Многим диванным политологам, которые сидят дома на диване и рассуждают о судьбах мира, пора бы уже раз и навсегда понять, что это территория Азербайджана и жить она в дальнейшем будет по азербайджанским законам. Те граждане армянской национальности, которые хотят нормально сосуществовать с азербайджанцами (которые будут возвращены в Нагорный Карабах), которые хотят мирно жить и трудиться — ради бога, пусть остаются и живут. Но если кто-то из них еще раз возьмет оружие, то будет к ним такое же отношение как к террористам, а как нужно относиться к террористам — об этом как-то очень правильно сказал Владимир Владимирович Путин, и мы будем поступать так, как нам рекомендовал президент России.— Особого отношения не будет к армянам?— Покинуть или нет территории — это личное дело каждого человека, каждого гражданина. Еще раз хочу повторить, неоднократно президент Алиев указывал на то, что мы за то, чтобы две общины мирно сосуществовали.Но сейчас вопрос даже не в общинах. Сейчас вопрос о том, что те армяне, которые останутся, должны понимать, что жить они будут по законам Азербайджанской Республики. Если они готовы к этому морально, ради бога, пусть остаются, живут, работают. У Азербайджана сегодня гораздо больше возможностей для экономического развития, чем у Армении. Но если кто-то будет лелеять мечту, что закопает автомат, а потом опять его когда-то откопает, пусть он эти мечты отставит в сторону.Подробнее на РБК: