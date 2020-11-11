Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Армения даже не использовала там регулярную армию.
Откуда у Карабаха со 120 тыщами населения, взялась бы 50-ти тысячная регулярная армия? В Карабахе даже нумерация дивизий и полков сохранялась армянских ВС.
Всё это понятно. Армия Карабаха было больше армии Армении. Наполнялась она ессно не только карабахцами, но и военными из Армении. Тем не менее, у республики Армения есть и небольшая собственная армия. Она не вводилась в бой по дипломатическим соображениям: Армения официально не была в соостоянии войны с Азербайджаном. Для этого как минимум Армении надо было признать независимсоть Арцаха, что так и не было сделано. Никакой всеобщей мобилизации в Армении ессно тоже не было, воевали профессиональные военные и добровольцы.
zРадио написав:Даже диаспора приезжала воевать. Тут, и правда, аргумент слабый. Эту битву армяне слили по причине превосходства азербайджанцев, а не потому что Пашинян ее намеренно слил
Да, армяне слили войну в целом, но это не означает, что как минимум Шушу не могли отстоять. Там действительно подозрительно выглядит. За Джебраил, Гадрут бились больше недели, а тут естественная крепость возле столицы пала за пару дней, к которой от контролируемых Азербайджаном территорий ведут две горные тропы.
Libo написав:Как Путин развел курдского овцепаса Алиева стало известно уже на второй день.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.
По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.
«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — цитирует агентство его интервью РБК.
Ти далі почитай, там спеціально для тебе написано :
Все эти последние 40 дней и МИД России, и высшее руководство России объявляло о том, что это территория Азербайджана. Многим диванным политологам, которые сидят дома на диване и рассуждают о судьбах мира, пора бы уже раз и навсегда понять, что это территория Азербайджана и жить она в дальнейшем будет по азербайджанским законам. Те граждане армянской национальности, которые хотят нормально сосуществовать с азербайджанцами (которые будут возвращены в Нагорный Карабах), которые хотят мирно жить и трудиться — ради бога, пусть остаются и живут. Но если кто-то из них еще раз возьмет оружие, то будет к ним такое же отношение как к террористам, а как нужно относиться к террористам — об этом как-то очень правильно сказал Владимир Владимирович Путин, и мы будем поступать так, как нам рекомендовал президент России.
— Особого отношения не будет к армянам?
— Покинуть или нет территории — это личное дело каждого человека, каждого гражданина. Еще раз хочу повторить, неоднократно президент Алиев указывал на то, что мы за то, чтобы две общины мирно сосуществовали.
Но сейчас вопрос даже не в общинах. Сейчас вопрос о том, что те армяне, которые останутся, должны понимать, что жить они будут по законам Азербайджанской Республики. Если они готовы к этому морально, ради бога, пусть остаются, живут, работают. У Азербайджана сегодня гораздо больше возможностей для экономического развития, чем у Армении. Но если кто-то будет лелеять мечту, что закопает автомат, а потом опять его когда-то откопает, пусть он эти мечты отставит в сторону.
У меня такое впечатление, что ты на ставке у овцепаса Алиева, который за одну ночь умудрился превратить Азербайджан в полуколонию России. Как будут сосуществовать эти чурки в районе Карабаха меня не очень интересует. Я просто констатировал новые геополитические реалии на Южном Кавказе.
lapay написав: Геополітично РФ ослабла, разом з Вірменією
Как-то хитро они "ослабли". Взяли под оккупацию 20% территории Азербайджана и теперь азеры даже и мечтать не могут о Карабахе. Русские туда их уже не пустят, а внутри суверинитет будет армяно-арцахский. И коридор из Армении под защитой русских. Азерам запрещено ближе 5 км там появляться.
Libo написав:И коридор из Армении под защитой русских. Азерам запрещено ближе 5 км
А з дронів завалити російских свиней і швиденько так вибачитись або все валити на ополченців Думаєте не прокатить?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
lapay написав:Геополітично РФ ослабла, разом з Вірменією, Туреччина посилилась
Кто о чем, а лысый о расческе. У РФ с Азербайджаном есть общая граница, у Турции - нет. Им, если надо будет, и бросок из Дагестана до Карабаха через весь Азербайджан сделают . Вообще каспийские месторождения Азербайджана для РФ - сильно более лакомый кусок, нежели 5 гор Карабаха. Карабах - таксический маневр.
Я не говорю, что Турцию кинут - скорее всего, нет. Чтобы она в отместку на атаковала по общей границе Армению и не использоваля козырь Босфора, с ней щедро поделятся. А амбиций у Эрдогана-собирателя земель Османских уж точно не меньше, чем у темнейшего