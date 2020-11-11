Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:И коридор из Армении под защитой русских. Азерам запрещено ближе 5 км
А з дронів завалити російских свиней і швиденько так вибачитись або все валити на ополченців Думаєте не прокатить?
Сначала пригласить их к себе, а потом думать как их уничтожать и оправдываться? Это вне здравого смысла. Да и это не про бздунишек азеров. Они побоялись даже армяшек добить, а тут против России воевать. Да и не про бздунишку Алиева, который от страха будет Путину лизать, сосать и делать все, что тот ему скажет. За время войны побоялся даже на ПКП побывать. Только в бункер к военным спускался и быстренько из него выскакивал. Из Баку на Пашиняна дрочил.
Ukrainian Прокатить. Але на це будуть тільки натякати і з Часом нагадувати кропітливо і завзято втілюючи свої мрії у життя зовсім в іншій місцевості. но ето совсєм другая історія (с Канєвскій кручавєрча стаканчікамі
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 11 лис, 2020 21:48, всього редагувалось 3 разів.
Libo написав::shock: Взяли под оккупацию 20% территории Азербайджана и теперь азеры даже и мечтать не могут о Карабахе. Русские туда их уже не пустят, а внутри суверинитет будет армяно-арцахский. И коридор из Армении под защитой русских. Азерам запрещено ближе 5 км там появляться.
Тобі ж посол особисто сказав - замочим всіх терористів, по завєтам великого Пуйла. Шо ти ще фантазуєш? Для Алієва це принципове питання, без згоди Путіна на азербайджанську владу (зачистку), не було б згоди Алієва на миротворців, а Ердоган все проконтролює, через спільний центр.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.