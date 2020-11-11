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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6789679067916792

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:42

  Ukrainian написав:
  Libo написав:И коридор из Армении под защитой русских. Азерам запрещено ближе 5 км

А з дронів завалити російских свиней і швиденько так вибачитись або все валити на ополченців
Думаєте не прокатить?


Сначала пригласить их к себе, а потом думать как их уничтожать и оправдываться? Это вне здравого смысла. Да и это не про бздунишек азеров. Они побоялись даже армяшек добить, а тут против России воевать. Да и не про бздунишку Алиева, который от страха будет Путину лизать, сосать и делать все, что тот ему скажет. За время войны побоялся даже на ПКП побывать. Только в бункер к военным спускался и быстренько из него выскакивал. Из Баку на Пашиняна дрочил. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:43

Почему Армения и Россия проиграли войну за Карабах
https://snob.ru/entry/200174/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:44

Ukrainian
Прокатить.
Але
на це будуть тільки натякати і з Часом нагадувати 8)
кропітливо і завзято втілюючи свої мрії у життя зовсім в іншій місцевості.
но ето совсєм другая історія (с Канєвскій кручавєрча стаканчікамі
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 11 лис, 2020 21:48, всього редагувалось 3 разів.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:45

Re: Політичні дискусії

  Libo написав::shock:
Взяли под оккупацию 20% территории Азербайджана и теперь азеры даже и мечтать не могут о Карабахе. Русские туда их уже не пустят, а внутри суверинитет будет армяно-арцахский. И коридор из Армении под защитой русских. Азерам запрещено ближе 5 км там появляться.

Тобі ж посол особисто сказав - замочим всіх терористів, по завєтам великого Пуйла. Шо ти ще фантазуєш?
Для Алієва це принципове питання, без згоди Путіна на азербайджанську владу (зачистку), не було б згоди Алієва на миротворців, а Ердоган все проконтролює, через спільний центр.
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