Додано: Сер 11 лис, 2020 21:42

Ukrainian написав: Libo написав: И коридор из Армении под защитой русских. Азерам запрещено ближе 5 км И коридор из Армении под защитой русских. Азерам запрещено ближе 5 км

А з дронів завалити російских свиней і швиденько так вибачитись або все валити на ополченців

Думаєте не прокатить? А з дронів завалити російских свиней і швиденько так вибачитись або все валити на ополченцівДумаєте не прокатить?

Сначала пригласить их к себе, а потом думать как их уничтожать и оправдываться? Это вне здравого смысла. Да и это не про бздунишек азеров. Они побоялись даже армяшек добить, а тут против России воевать. Да и не про бздунишку Алиева, который от страха будет Путину лизать, сосать и делать все, что тот ему скажет. За время войны побоялся даже на ПКП побывать. Только в бункер к военным спускался и быстренько из него выскакивал. Из Баку на Пашиняна дрочил.