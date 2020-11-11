RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6791679267936794>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:18

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:но почему проблема Северной Ирландии до сих пор существует?!

Хіба? Терористи еволюціоновали до парламентської партії, правда, референдум їм не дадуть провести, як шотландцям, ну так шотландці і не підривали бомби.
  zРадио написав:а азербайджанцы, при всем к ним уважении - чему учит их "самая миролюбивая религия"?
,
Українці теж миролюбива нація, тільки провела з Польщею обмін населенням, а тут цей процес розтягнувся на сотню років.
  zРадио написав:Такую дичь пишешь! Еще немного, и договоришься, что и при нацистах евреям хорошо жилось

Дались тобі ці євреї. Азери мочили вірмен ізраїльскою зброєю, якщо шо. Повторюсь - якщо була масова різанина меншин, то найкраще це обмін населенням, бо таке не забувається десятиліттями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11121
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:21

  shapo написав:Почему Армения и Россия проиграли войну за Карабах
https://snob.ru/entry/200174/

Хорошая попытка, но нет.
Автор статьи пытается зажонглировать шариками внимание, нечаянно оголив больную мозоль.
Нет, сейчас мы не будем забыв обовсем наступать на мозоль, ой донбас.(посыл для автора, с заботой)

пс. учитываем, что шарики, ой статья, для внутреннего потребления. Акцент на величие вконце ~ палево. Тщательнее надобно.
а так да, прогресс и позитивная динамика терапии налицо
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:22

  lapay написав:Азери мочили вірмен ізраїльскою зброєю, якщо шо.


А это здесь причем? Какая связь? Евреи армянам ничего не должны. Просто и у тех, и у тех ситуации несколько похожи

  lapay написав:Повторюсь - якщо була масова різанина меншин, то найкраще це обмін населенням, бо таке не забувається десятиліттями.


Т.е. земля дороже людей?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8225
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 3380 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:26

  bevzaalex написав:
  shapo написав:Почему Армения и Россия проиграли войну за Карабах
https://snob.ru/entry/200174/

Хорошая попытка, но нет.
Автор статьи пытается зажонглировать шариками внимание, нечаянно оголив больную мозоль.
Нет, сейчас мы не будем забыв обовсем наступать на мозоль, ой донбас.(посыл для автора, с заботой)

пс. учитываем, что шарики, ой статья, для внутреннего потребления. Акцент на величие вконце ~ палево. Тщательнее надобно.
а так да, прогресс и позитивная динамика терапии налицо


https://www.youtube.com/watch?v=3YJRlCD ... ture=share
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:30

  lapay написав:Українці теж миролюбива нація, тільки провела з Польщею обмін населенням, а тут цей процес розтягнувся на сотню років.

Дались тобі ці євреї. Азери мочили вірмен ізраїльскою зброєю, якщо шо. Повторюсь - якщо була масова різанина меншин, то найкраще це обмін населенням, бо таке не забувається десятиліттями.

Да, обмен населением - нормально.
Только в случае Украины и Польши этот обмен был примерно равноценным (по числу уехавших в одном и другом направлении).
В случае Армении и Азербайджана, если весь Карабах отойдет последнему, то получится, что из Армении в конце 80-х - начале 90-х пришлось уехать 100 тыс. азербайджанцев, тогда как из Азербайджана придется уехать 500 тыс. армян (включая тех, кто тогда уехал из Баку, Сумнгаита, Гянджи).
И это еще не беря во внимание более 3 млн. армян, проживавших в начале прошлого века в восточной Турции (из которых часть отгеноцидили, а другая часть разбежалась кто куда).
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 11.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:32

  zРадио написав:
  lapay написав:Азери мочили вірмен ізраїльскою зброєю, якщо шо.

А это здесь причем? Какая связь? Евреи армянам ничего не должны. Просто и у тех, и у тех ситуации несколько похожи

Израиль продает оружие азербайджанцам и взамен получает не только нефть, но и инфу про Иран. Азербайджан покупал немало оружия и у России.А Армения может только получить бесплатно от России ибо денюх нет.

  lapay написав:Повторюсь - якщо була масова різанина меншин, то найкраще це обмін населенням, бо таке не забувається десятиліттями.

  zРадио написав:Т.е. земля дороже людей?


Для нынешней Украины точно. В Донбассе же не за сепаров идет война, а за территории.Хотя сколько той Армении если она начнет отдавать территории, да и карабахцы ментально отличаются от армян равнины и привязаны к своей земле как евреи к Иерусалиму.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:33

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Т.е. земля дороже людей?

Причому тут це? Після другої світової діє принцип непорушності кордонів. Нацменшини отримують розширення прав виключно демократичним шляхом. Інакше включаються силовики і армія. Причому цей принцип діє і в не дуже демократичних країнах.
Заморські колонії - окреме питання. Там легше було отримати незалежність, в тому числі і переворотами.
В Європі тільки демократично, тероризмом незалежность не здобудеш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11121
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:34

  Tegularius написав:Да, обмен населением - нормально.
Только в случае Украины и Польши этот обмен был примерно равноценным (по числу уехавших в одном и другом направлении)


Зато сейчас поголовье украинцев в Польше растет, и это совсем не те украинцы которых вывезли при операции Висла.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:39

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Да, обмен населением - нормально.
Только в случае Украины и Польши этот обмен был примерно равноценным (по числу уехавших в одном и другом направлении).
В случае Армении и Азербайджана, если весь Карабах отойдет последнему, то получится, что из Армении в конце 80-х - начале 90-х пришлось уехать 100 тыс. азербайджанцев, тогда как из Азербайдж

Поляків виселили вдвічі більше, ніж сюди приїхало українців. Азербайджанців і вірмен так само, якщо ще врахувати сталінське виселення азербайджанців із Вірменії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11121
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:04

  shapo написав:
  bevzaalex написав:
  shapo написав:Почему Армения и Россия проиграли войну за Карабах
https://snob.ru/entry/200174/

Хорошая попытка, но нет.
Автор статьи пытается зажонглировать шариками внимание, нечаянно оголив больную мозоль.
Нет, сейчас мы не будем забыв обовсем наступать на мозоль, ой донбас.(посыл для автора, с заботой)

пс. учитываем, что шарики, ой статья, для внутреннего потребления. Акцент на величие вконце ~ палево. Тщательнее надобно.
а так да, прогресс и позитивная динамика терапии налицо


https://www.youtube.com/watch?v=3YJRlCD ... ture=share

Первый раз Чаплыгина вижу и слышу. Я его дослушаю, чтоб сложить своё мнение о,
но мне больше импонирует позиция Швейцарии в таком же толи
фэйсбуковом толи интернетовом, шуточном изложении

вместо Исландии,
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6791679267936794>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21154)
11.11.2020 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.