Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хорошая попытка, но нет. Автор статьи пытается зажонглировать шариками внимание, нечаянно оголив больную мозоль. Нет, сейчас мы не будем забыв обовсем наступать на мозоль, ой донбас.(посыл для автора, с заботой)
пс. учитываем, что шарики, ой статья, для внутреннего потребления. Акцент на величие вконце ~ палево. Тщательнее надобно. а так да, прогресс и позитивная динамика терапии налицо
Хорошая попытка, но нет. Автор статьи пытается зажонглировать шариками внимание, нечаянно оголив больную мозоль. Нет, сейчас мы не будем забыв обовсем наступать на мозоль, ой донбас.(посыл для автора, с заботой)
пс. учитываем, что шарики, ой статья, для внутреннего потребления. Акцент на величие вконце ~ палево. Тщательнее надобно. а так да, прогресс и позитивная динамика терапии налицо
lapay написав:Українці теж миролюбива нація, тільки провела з Польщею обмін населенням, а тут цей процес розтягнувся на сотню років.
Дались тобі ці євреї. Азери мочили вірмен ізраїльскою зброєю, якщо шо. Повторюсь - якщо була масова різанина меншин, то найкраще це обмін населенням, бо таке не забувається десятиліттями.
Да, обмен населением - нормально. Только в случае Украины и Польши этот обмен был примерно равноценным (по числу уехавших в одном и другом направлении). В случае Армении и Азербайджана, если весь Карабах отойдет последнему, то получится, что из Армении в конце 80-х - начале 90-х пришлось уехать 100 тыс. азербайджанцев, тогда как из Азербайджана придется уехать 500 тыс. армян (включая тех, кто тогда уехал из Баку, Сумнгаита, Гянджи). И это еще не беря во внимание более 3 млн. армян, проживавших в начале прошлого века в восточной Турции (из которых часть отгеноцидили, а другая часть разбежалась кто куда).
lapay написав:Азери мочили вірмен ізраїльскою зброєю, якщо шо.
А это здесь причем? Какая связь? Евреи армянам ничего не должны. Просто и у тех, и у тех ситуации несколько похожи
Израиль продает оружие азербайджанцам и взамен получает не только нефть, но и инфу про Иран. Азербайджан покупал немало оружия и у России.А Армения может только получить бесплатно от России ибо денюх нет.
lapay написав:Повторюсь - якщо була масова різанина меншин, то найкраще це обмін населенням, бо таке не забувається десятиліттями.
zРадио написав:Т.е. земля дороже людей?
Для нынешней Украины точно. В Донбассе же не за сепаров идет война, а за территории.Хотя сколько той Армении если она начнет отдавать территории, да и карабахцы ментально отличаются от армян равнины и привязаны к своей земле как евреи к Иерусалиму.
Причому тут це? Після другої світової діє принцип непорушності кордонів. Нацменшини отримують розширення прав виключно демократичним шляхом. Інакше включаються силовики і армія. Причому цей принцип діє і в не дуже демократичних країнах. Заморські колонії - окреме питання. Там легше було отримати незалежність, в тому числі і переворотами. В Європі тільки демократично, тероризмом незалежность не здобудеш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Tegularius написав:Да, обмен населением - нормально. Только в случае Украины и Польши этот обмен был примерно равноценным (по числу уехавших в одном и другом направлении). В случае Армении и Азербайджана, если весь Карабах отойдет последнему, то получится, что из Армении в конце 80-х - начале 90-х пришлось уехать 100 тыс. азербайджанцев, тогда как из Азербайдж
Поляків виселили вдвічі більше, ніж сюди приїхало українців. Азербайджанців і вірмен так само, якщо ще врахувати сталінське виселення азербайджанців із Вірменії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Хорошая попытка, но нет. Автор статьи пытается зажонглировать шариками внимание, нечаянно оголив больную мозоль. Нет, сейчас мы не будем забыв обовсем наступать на мозоль, ой донбас.(посыл для автора, с заботой)
пс. учитываем, что шарики, ой статья, для внутреннего потребления. Акцент на величие вконце ~ палево. Тщательнее надобно. а так да, прогресс и позитивная динамика терапии налицо