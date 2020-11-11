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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 лис, 2020 23:14
Архаичная система выборов в США, при которой победитель в том или ином штате получает всех выборщиков, вне зависимости от отрыва, вызывает все больше обоснованной критики.
Оказывается, существует гипотетический сценарий, когда кандидат выигрывает по выборщикам от штатов, проиграв по голосам избирателей с разрывом... в 125 миллионов голосов.
Такое возможно, если в штатах, которые "получает" победитель, за него проголосуют 50%+1 избиратель, а проигравший кандидат при этом получит 100-процентную поддержку в остальных штатах.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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