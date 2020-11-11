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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 лис, 2020 23:14
Архаичная система выборов в США, при которой победитель в том или ином штате получает всех выборщиков, вне зависимости от отрыва, вызывает все больше обоснованной критики.
Оказывается, существует гипотетический сценарий, когда кандидат выигрывает по выборщикам от штатов, проиграв по голосам избирателей с разрывом... в 125 миллионов голосов.
Такое возможно, если в штатах, которые "получает" победитель, за него проголосуют 50%+1 избиратель, а проигравший кандидат при этом получит 100-процентную поддержку в остальных штатах.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 11 лис, 2020 23:27
lapay написав:
Поляків виселили вдвічі більше, ніж сюди приїхало українців. Азербайджанців і вірмен так само, якщо ще врахувати сталінське виселення азербайджанців із Вірменії.
Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.
Ну как ты себе это представляешь, если в Азербайджане не сажают за убийство армянина (реальный прецедент был)? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, а сейчас их количество просто взлетит. Но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - на своей.
Вот кто их может оттуда выселить, кроме варианта истребления (абсолютно неприемлемого для 21-го века)? Назови эту силу! Даже армянский премьер не в состоянии этого сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти...
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Додано: Сер 11 лис, 2020 23:39
zРадио написав:
Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.
Ну как ты себе это представляешь, если в азербайджане не сажают за убийство армянина? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - не своей.
Вот кто их может оттуда выселить? Назови эту силу? Даже армянский премьер не в состоянии это сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти...
Ніхто їх насильно виселяти не буде. В Азейбарджані, без Карабаха, живе 30 тис вірмен, в Туреччині їх теж багато, тільки не матимуть автономії, хоча національні школи, думаю, будуть.
Проблема в тому, що вірмени самі не захочуть там жити, під владою азербайджанців, в переважній більшості. Частина, звісно, нікуди не поїде, але це буде не велика частина. Думаю, не більше, ніж та, що живе на іншій території Азербайджана.
Ну, а про якогось президента чи парламент, вже і мови не буде. Потяг державності пішов назавжди.
Для них ідеалом буде те, як живуть українські угорці, які часто навіть не знають української мови, хоч і не мають автономії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 23:54
shapo
дослушал. зерно есть.
имхо. Чаплыга, значыть, искусный,значыть, и в то же время, значить, неубедительный, к сожалению
слегка,
значыть, порченый.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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