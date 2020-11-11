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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6791679267936794 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 11 лис, 2020 23:14 Re: Політичні дискусії Архаичная система выборов в США, при которой победитель в том или ином штате получает всех выборщиков, вне зависимости от отрыва, вызывает все больше обоснованной критики.



Оказывается, существует гипотетический сценарий, когда кандидат выигрывает по выборщикам от штатов, проиграв по голосам избирателей с разрывом... в 125 миллионов голосов.



Такое возможно, если в штатах, которые "получает" победитель, за него проголосуют 50%+1 избиратель, а проигравший кандидат при этом получит 100-процентную поддержку в остальных штатах. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 19066 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4546 раз. Подякували: 7267 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 23:27 lapay написав: Поляків виселили вдвічі більше, ніж сюди приїхало українців. Азербайджанців і вірмен так само, якщо ще врахувати сталінське виселення азербайджанців із Вірменії. Поляків виселили вдвічі більше, ніж сюди приїхало українців. Азербайджанців і вірмен так само, якщо ще врахувати сталінське виселення азербайджанців із Вірменії.



Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.



Ну как ты себе это представляешь, если в Азербайджане не сажают за убийство армянина (реальный прецедент был)? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, а сейчас их количество просто взлетит. Но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - на своей.



Вот кто их может оттуда выселить, кроме варианта истребления (абсолютно неприемлемого для 21-го века)? Назови эту силу! Даже армянский премьер не в состоянии этого сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти... Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.Ну как ты себе это представляешь, если в Азербайджане не сажают за убийство армянина (реальный прецедент был)? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, а сейчас их количество просто взлетит. Но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - на своей.Вот кто их может оттуда выселить, кроме варианта истребления (абсолютно неприемлемого для 21-го века)? Назови эту силу! Даже армянский премьер не в состоянии этого сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти... zРадио

Повідомлень: 8227 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1505 раз. Подякували: 3380 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 23:39 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.



Ну как ты себе это представляешь, если в азербайджане не сажают за убийство армянина? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - не своей.



Вот кто их может оттуда выселить? Назови эту силу? Даже армянский премьер не в состоянии это сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти... Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.Ну как ты себе это представляешь, если в азербайджане не сажают за убийство армянина? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - не своей.Вот кто их может оттуда выселить? Назови эту силу? Даже армянский премьер не в состоянии это сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти...

Ніхто їх насильно виселяти не буде. В Азейбарджані, без Карабаха, живе 30 тис вірмен, в Туреччині їх теж багато, тільки не матимуть автономії, хоча національні школи, думаю, будуть.

Проблема в тому, що вірмени самі не захочуть там жити, під владою азербайджанців, в переважній більшості. Частина, звісно, нікуди не поїде, але це буде не велика частина. Думаю, не більше, ніж та, що живе на іншій території Азербайджана.

Ну, а про якогось президента чи парламент, вже і мови не буде. Потяг державності пішов назавжди.

Для них ідеалом буде те, як живуть українські угорці, які часто навіть не знають української мови, хоч і не мають автономії. Ніхто їх насильно виселяти не буде. В Азейбарджані, без Карабаха, живе 30 тис вірмен, в Туреччині їх теж багато, тільки не матимуть автономії, хоча національні школи, думаю, будуть.Проблема в тому, що вірмени самі не захочуть там жити, під владою азербайджанців, в переважній більшості. Частина, звісно, нікуди не поїде, але це буде не велика частина. Думаю, не більше, ніж та, що живе на іншій території Азербайджана.Ну, а про якогось президента чи парламент, вже і мови не буде. Потяг державності пішов назавжди.Для них ідеалом буде те, як живуть українські угорці, які часто навіть не знають української мови, хоч і не мають автономії. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11122 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 23:54 shapo

дослушал. зерно есть.

имхо. Чаплыга, значыть, искусный,значыть, и в то же время, значить, неубедительный, к сожалению

слегка,

значыть, порченый. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1946 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6791679267936794 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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