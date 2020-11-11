Додано: Сер 11 лис, 2020 23:27

lapay написав: Поляків виселили вдвічі більше, ніж сюди приїхало українців. Азербайджанців і вірмен так само, якщо ще врахувати сталінське виселення азербайджанців із Вірменії. Поляків виселили вдвічі більше, ніж сюди приїхало українців. Азербайджанців і вірмен так само, якщо ще врахувати сталінське виселення азербайджанців із Вірменії.

Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.Ну как ты себе это представляешь, если в Азербайджане не сажают за убийство армянина (реальный прецедент был)? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, а сейчас их количество просто взлетит. Но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - на своей.Вот кто их может оттуда выселить, кроме варианта истребления (абсолютно неприемлемого для 21-го века)? Назови эту силу! Даже армянский премьер не в состоянии этого сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти...