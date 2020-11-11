Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Поляків виселили вдвічі більше, ніж сюди приїхало українців. Азербайджанців і вірмен так само, якщо ще врахувати сталінське виселення азербайджанців із Вірменії.
Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.
Ну как ты себе это представляешь, если в Азербайджане не сажают за убийство армянина (реальный прецедент был)? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, а сейчас их количество просто взлетит. Но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - на своей.
Вот кто их может оттуда выселить, кроме варианта истребления (абсолютно неприемлемого для 21-го века)? Назови эту силу! Даже армянский премьер не в состоянии этого сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти...
zРадио написав:Я так и не понял, о какой автономии в Карабахе ты говоришь? Если оттуда выселить армян, то автономия не нужна, а если не выселять, то невозможно при этом быть автономией в составе Азербайджана.
Ну как ты себе это представляешь, если в азербайджане не сажают за убийство армянина? Я не говорю, что армяне святые - там тоже есть радикалы, но проблема именно с армянами, которые юридически находятся на чужой территории, а исторически - не своей.
Вот кто их может оттуда выселить? Назови эту силу? Даже армянский премьер не в состоянии это сделать - он за гораздо меньшие уступки скоро лишится власти...
Ніхто їх насильно виселяти не буде. В Азейбарджані, без Карабаха, живе 30 тис вірмен, в Туреччині їх теж багато, тільки не матимуть автономії, хоча національні школи, думаю, будуть. Проблема в тому, що вірмени самі не захочуть там жити, під владою азербайджанців, в переважній більшості. Частина, звісно, нікуди не поїде, але це буде не велика частина. Думаю, не більше, ніж та, що живе на іншій території Азербайджана. Ну, а про якогось президента чи парламент, вже і мови не буде. Потяг державності пішов назавжди. Для них ідеалом буде те, як живуть українські угорці, які часто навіть не знають української мови, хоч і не мають автономії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Архаичная система выборов в США, при которой победитель в том или ином штате получает всех выборщиков, вне зависимости от отрыва, вызывает все больше обоснованной критики. Оказывается, существует гипотетический сценарий, когда кандидат выигрывает по выборщикам от штатов, проиграв по голосам избирателей с разрывом... в 125 миллионов голосов. Такое возможно, если в штатах, которые "получает" победитель, за него проголосуют 50%+1 избиратель, а проигравший кандидат при этом получит 100-процентную поддержку в остальных штатах.
"Саня из Флориды", которого, наверное, многие тоже смотрят на ютубе, вообще утверждает, что в Штатах проигравший президент, строго говоря, не обязан освободить пост (имеется в виду, конечно, после первого срока). Дескать, это только традиция, а не закон.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
lapay написав:Ніхто їх насильно виселяти не буде. В Азейбарджані, без Карабаха, живе 30 тис вірмен,
Откуда такие данные и где они там живут?
Совсем недавно наш очень известный журналист встретился с армянкой, которая живет в городе Кюрдамире на протяжении 30 лет, ей под 80. 30 лет одинокая женщина живет в Азербайджане, соседи знают, что она армянка. Соседи, власти — никто ни разу к ней пальцем не притронулся. Около 30 тыс. армян сегодня живут на территории Азербайджана, их никто не трогает, не относится предвзято.
По оценкам неофициальных источников, количество армян, проживающих на территории Азербайджана за пределами Нагорного Карабаха, составляет от 2 000 до 3 000 и почти исключительно состоит из лиц, состоящих в браке с азербайджанцами или лиц смешанного армяно-азербайджанского происхождения. Число армян, которые, вероятно, не состоят в браке с азербайджанцами и не имеют смешанного армяно-азербайджанского происхождения, оценивается в 645 человек (36 мужчин и 609 женщин) и более половины (378 или 59 процентов армян в Азербайджане за пределами Нагорного Карабаха). живут в Баку, остальные в сельской местности. Скорее всего, это пожилые и больные люди, у которых, вероятно, нет других членов семьи. Армяне в Азербайджане подвергаются большому риску, пока нагорно-карабахский конфликт остается неурегулированным. В Азербайджане положение армян шаткое. Армянские церкви остаются закрытыми из-за большой эмиграции армян и опасений азербайджанских нападений. Армяне в Азербайджане - https://ru.qaz.wiki/wiki/Armenians_in_Azerbaijan
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.