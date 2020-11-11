Тема дня | Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так

11.11.2020

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КМИС не указал заказчиков соцопроса на сайте. Однако Грушецкий заявил, что ими выступает "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.



Молчанов – постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".



Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была комплиментарная колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев".



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Грушецкий из КМИС говорит, что данные КМИС и Центра Разумкова несравнимы из-за дат проведения, поскольку основной опрос КМИС проходил перед местными выборами, а Разумкова – после них. Выборы могли повлиять на настроения общества. "Но важнейший фактор: Центр Разумкова проводил опрос методом личных интервью, а у нас опрос проводился методом телефонных интервью", – говорит Грушецкий.



Похожего мнения придерживается и замдиректора Разумкова Михаил Мищенко, который говорит, что методика имеет значение, однако в этом конкретном случае также важно, что повторный опрос КМИС (с 5 по 8 ноября) охватил меньшее количество респондентов: в октябре КМИС опросил 1502 человека, а в ноябре – 1083. По его словам, смещение выборки могло повлиять на результат опроса.

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