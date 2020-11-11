Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Ніхто їх насильно виселяти не буде. В Азейбарджані, без Карабаха, живе 30 тис вірмен,
shapo написав:Откуда такие данные и где они там живут?
lapay написав:Совсем недавно наш очень известный журналист встретился с армянкой, которая живет в городе Кюрдамире на протяжении 30 лет, ей под 80. 30 лет одинокая женщина живет в Азербайджане, соседи знают, что она армянка. Соседи, власти — никто ни разу к ней пальцем не притронулся. Около 30 тыс. армян сегодня живут на территории Азербайджана, их никто не трогает, не относится предвзято. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/11/11/2020/ ... 816733c9f0
Верить бывшему певцу с ссылкой на какого-то известного журналиста - себя не уважать
lapay написав:Є і інші данні, мабуть, більш правдиві:
По оценкам неофициальных источников, количество армян, проживающих на территории Азербайджана за пределами Нагорного Карабаха, составляет от 2 000 до 3 000 и почти исключительно состоит из лиц, состоящих в браке с азербайджанцами или лиц смешанного армяно-азербайджанского происхождения.
Так 2-3 тысячи или 30? Да и не верю я в то что смешанные браки там остались, их как раз никто не хотел видеть ни в Армении, ни в Азербайджане и они уехали оттуда в Россию и дальше.
Тема дня | Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так 11.11.2020 ... КМИС не указал заказчиков соцопроса на сайте. Однако Грушецкий заявил, что ими выступает "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.
Молчанов – постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".
Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была комплиментарная колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев".
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Грушецкий из КМИС говорит, что данные КМИС и Центра Разумкова несравнимы из-за дат проведения, поскольку основной опрос КМИС проходил перед местными выборами, а Разумкова – после них. Выборы могли повлиять на настроения общества. "Но важнейший фактор: Центр Разумкова проводил опрос методом личных интервью, а у нас опрос проводился методом телефонных интервью", – говорит Грушецкий.
Похожего мнения придерживается и замдиректора Разумкова Михаил Мищенко, который говорит, что методика имеет значение, однако в этом конкретном случае также важно, что повторный опрос КМИС (с 5 по 8 ноября) охватил меньшее количество респондентов: в октябре КМИС опросил 1502 человека, а в ноябре – 1083. По его словам, смещение выборки могло повлиять на результат опроса. ...
Ой+ Вважаю за необхідне дещо прояснити. Я ніяким чином не засуджую виборців. Вони, затуркані ящиком, але послали дуже чіткий сигнал про свої очікування. Довірились. Наділили. Насипали щедро, з горкою, як ніколи раніше. процитую Святе Письмо
Євангелії від Луки (гол. 12, ст. 48) сказано: «...І від усякого, кому дано багато, багато спитають; і кому багато довірено, з того більше стягнуть».