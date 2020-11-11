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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6793679467956796 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 12 лис, 2020 16:59 Libo написав: shapo написав:



Я не знаю точную статистику, но точно знаю, что в Азербайджане осталось прилично армян, т.к. встречал их там немало. Внешне нам их отличить трудно, для нас и те и другие одинаковые чурки, но азеры их всех знают и мне о них всегда докладывали, когда встречали таких.

В Баку раньше армян жила туча. Для азеров раньше жениться на армянке было высшим пилотажем - не затурканная исламом, красится, сидит за столом с мужчинами, может бухнуть и закурить, в мини, нога за ногу, сиськи навыкат, без предрассудков, почти как в кине парижанка, а я с ней сплю всем своим овцепасам на зависть ...

Мужчины армяне надували щеки, и как все армяне, выпендривались своей "высочайшей" образованностью и "величайшей" культурой, занимали все хлебные и взяткоемкие должности. Типа высший сорт.

А потом всё изменилось.

Азеры их не трогали, может на бытовом уровне что и было, но мне такие факты неизвестны.

Что могу точно утверждать об азерах, так это то, что это супер толерантная нация. Украинцы чувствуют себя там вполне уютно и нас уважают. Особенно украинок. Многие азеры служили и работали у нас, вернулись домой с нашими женами. Азерки ревнуют своих к нашим тьолкам, как когда-то к армянкам.

Там навтыкали в своем время только чичам. Во время войны их гостеприимно приняли, но они посчитали себя в Баку основными и вели себя просто хамски. После очередной поножовщины в центре Баку их всех буквально за ночь вежливо вывезли к границе и дали им под сраку. И нам бы тоже не помешало дать точно также обнаглевшей ватной русне.

Я не знаю точную статистику, но точно знаю, что в Азербайджане осталось прилично армян, т.к. встречал их там немало. Внешне нам их отличить трудно, для нас и те и другие одинаковые чурки, но азеры их всех знают и мне о них всегда докладывали, когда встречали таких.В Баку раньше армян жила туча. Для азеров раньше жениться на армянке было высшим пилотажем - не затурканная исламом, красится, сидит за столом с мужчинами, может бухнуть и закурить, в мини, нога за ногу, сиськи навыкат, без предрассудков, почти как в кине парижанка, а я с ней сплю всем своим овцепасам на зависть ...Мужчины армяне надували щеки, и как все армяне, выпендривались своей "высочайшей" образованностью и "величайшей" культурой, занимали все хлебные и взяткоемкие должности. Типа высший сорт.А потом всё изменилось.Азеры их не трогали, может на бытовом уровне что и было, но мне такие факты неизвестны.Что могу точно утверждать об азерах, так это то, что это супер толерантная нация. Украинцы чувствуют себя там вполне уютно и нас уважают. Особенно украинок. Многие азеры служили и работали у нас, вернулись домой с нашими женами. Азерки ревнуют своих к нашим тьолкам, как когда-то к армянкам.Там навтыкали в своем время только чичам. Во время войны их гостеприимно приняли, но они посчитали себя в Баку основными и вели себя просто хамски. После очередной поножовщины в центре Баку их всех буквально за ночь вежливо вывезли к границе и дали им под сраку. И нам бы тоже не помешало дать точно также обнаглевшей ватной русне.

Бла-бла.

"Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.

В интернациональном Баку толерантные отношения были только до 1988г,потом все изменилось.

Армянки себя там никогда не вели, это Кавказ, ты перепутал их с немногочисленными местными проститутками которых знал не только весь Баку, но и весь Азербайджан.

Об отношении к приезжим славянкам (не местным) может рассказать любой кто там хоть раз побывал. Начиная с аэропорта там начинала ходить за ними толпа мужиков с ключами от машины предлагающая весело провести время. Справедливости ради, нужно сказать что и в Ереване была та де картина.

Про толерантность рассказал бы в Сумгаите где еще в конце 70-х в этом городе химиков шла откровенная грызня между армянами и азербайджанцами.

Насчет занятий армянами хлебных взяткоемких областей после прихода старшего Алиева к власти вранье, наоборот, началось постепенное вытеснение из органов управления, ментовки, кгб хотя армяне исторически и владели этой территорией, и нефтепромыслы организовали и были ранее намного образованнее.

Про чеченских беженцев там не слышал хотя немного, наверное, были. Басаев за Азербайджан в первую войну повоевал Бла-бла."Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.В интернациональном Баку толерантные отношения были только до 1988г,потом все изменилось.Армянки себя там никогда не вели, это Кавказ, ты перепутал их с немногочисленными местными проститутками которых знал не только весь Баку, но и весь Азербайджан.Об отношении к приезжим славянкам (не местным) может рассказать любой кто там хоть раз побывал. Начиная с аэропорта там начинала ходить за ними толпа мужиков с ключами от машины предлагающая весело провести время. Справедливости ради, нужно сказать что и в Ереване была та де картина.Про толерантность рассказал бы в Сумгаите где еще в конце 70-х в этом городе химиков шла откровенная грызня между армянами и азербайджанцами.Насчет занятий армянами хлебных взяткоемких областей после прихода старшего Алиева к власти вранье, наоборот, началось постепенное вытеснение из органов управления, ментовки, кгб хотя армяне исторически и владели этой территорией, и нефтепромыслы организовали и были ранее намного образованнее.Про чеченских беженцев там не слышал хотя немного, наверное, были. Басаев за Азербайджан в первую войну повоевал Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4306 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 17:07 lapay написав: shapo написав: Верить бывшему певцу с ссылкой на какого-то известного журналиста - себя не уважать Верить бывшему певцу с ссылкой на какого-то известного журналиста - себя не уважать

Він не бувший співак, а діючий посол, і він не співає, а дає відеоінтерв'ю відомому медіа. Хто кого поважає, не має значення, це інформація від офіційної особи, можливо, не точна.

shapo написав: Так 2-3 тысячи или 30?

Да и не верю я в то что смешанные браки там остались, их как раз никто не хотел видеть ни в Армении, ни в Азербайджане и они уехали оттуда в Россию и дальш Так 2-3 тысячи или 30?Да и не верю я в то что смешанные браки там остались, их как раз никто не хотел видеть ни в Армении, ни в Азербайджане и они уехали оттуда в Россию и дальш

Офіційних даних перепису чи держстату немає. Він не бувший співак, а діючий посол, і він не співає, а дає відеоінтерв'ю відомому медіа. Хто кого поважає, не має значення, це інформація від офіційної особи, можливо, не точна.Офіційних даних перепису чи держстату немає.

1) Так дает интервью что даже имя журналюги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы

2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет 1) Так дает интервью что даже имя журналюги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4306 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 17:12 Re: Політичні дискусії shapo написав: 1) Так дает интервью что даже имя журналюги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы

2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет 1) Так дает интервью что даже имя журналюги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет

Я ж забув - агентство ОБС все знає, і розповідає тільки правду. Я ж забув - агентство ОБС все знає, і розповідає тільки правду. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11126 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 17:27 shapo написав: Бла-бла.

"Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.

Бла-бла."Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.



Ты судишь по себе. А нам славян довольно трудно отличить в однородной среде армян, азербайджанцев и вас. Для нас вы все черножёпые чурки на одной лицо. Тем более Азербайджан не мононационален, там живут еще талыши, лезгины, курды, грузины, и много других национальностей.

Кстати, в начале 2МВ немцы пускали пленных азеров в расход, считая их евреями. Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск СС как отличать азеров от евреев.

Знаток, т.к. прожил там пару лет, но не профи. Я профи по Африке, африканист, там по физиономии могу сразу распознать страну и племя, что для белого есть не просто. Ты судишь по себе. А нам славян довольно трудно отличить в однородной среде армян, азербайджанцев и вас. Для нас вы все черножёпые чурки на одной лицо.Тем более Азербайджан не мононационален, там живут еще талыши, лезгины, курды, грузины, и много других национальностей.Кстати, в начале 2МВ немцы пускали пленных азеров в расход, считая их евреями. Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск СС как отличать азеров от евреев.Знаток, т.к. прожил там пару лет, но не профи. Я профи по Африке, африканист, там по физиономии могу сразу распознать страну и племя, что для белого есть не просто. Libo 2

Повідомлень: 8763 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 17:34 lapay написав: shapo написав: 1) Так дает интервью что даже имя журналги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы

2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет 1) Так дает интервью что даже имя журналги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет

Я ж забув - агентство ОБС все знає, і розповідає тільки правду. Я ж забув - агентство ОБС все знає, і розповідає тільки правду.

А сам-то что привел, не ОБС? А сам-то что привел, не ОБС? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4306 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6793679467956796 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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