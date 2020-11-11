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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:59

  Libo написав:
  shapo написав:

Я не знаю точную статистику, но точно знаю, что в Азербайджане осталось прилично армян, т.к. встречал их там немало. Внешне нам их отличить трудно, для нас и те и другие одинаковые чурки, но азеры их всех знают и мне о них всегда докладывали, когда встречали таких.
В Баку раньше армян жила туча. Для азеров раньше жениться на армянке было высшим пилотажем - не затурканная исламом, красится, сидит за столом с мужчинами, может бухнуть и закурить, в мини, нога за ногу, сиськи навыкат, без предрассудков, почти как в кине парижанка, а я с ней сплю всем своим овцепасам на зависть ...
Мужчины армяне надували щеки, и как все армяне, выпендривались своей "высочайшей" образованностью и "величайшей" культурой, занимали все хлебные и взяткоемкие должности. Типа высший сорт.
А потом всё изменилось.
Азеры их не трогали, может на бытовом уровне что и было, но мне такие факты неизвестны.
Что могу точно утверждать об азерах, так это то, что это супер толерантная нация. Украинцы чувствуют себя там вполне уютно и нас уважают. Особенно украинок. Многие азеры служили и работали у нас, вернулись домой с нашими женами. Азерки ревнуют своих к нашим тьолкам, как когда-то к армянкам.
Там навтыкали в своем время только чичам. Во время войны их гостеприимно приняли, но они посчитали себя в Баку основными и вели себя просто хамски. После очередной поножовщины в центре Баку их всех буквально за ночь вежливо вывезли к границе и дали им под сраку. И нам бы тоже не помешало дать точно также обнаглевшей ватной русне.
8) 8) 8)

Бла-бла.
"Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.
В интернациональном Баку толерантные отношения были только до 1988г,потом все изменилось.
Армянки себя там никогда не вели, это Кавказ, ты перепутал их с немногочисленными местными проститутками которых знал не только весь Баку, но и весь Азербайджан.
Об отношении к приезжим славянкам (не местным) может рассказать любой кто там хоть раз побывал. Начиная с аэропорта там начинала ходить за ними толпа мужиков с ключами от машины предлагающая весело провести время. Справедливости ради, нужно сказать что и в Ереване была та де картина.
Про толерантность рассказал бы в Сумгаите где еще в конце 70-х в этом городе химиков шла откровенная грызня между армянами и азербайджанцами.
Насчет занятий армянами хлебных взяткоемких областей после прихода старшего Алиева к власти вранье, наоборот, началось постепенное вытеснение из органов управления, ментовки, кгб хотя армяне исторически и владели этой территорией, и нефтепромыслы организовали и были ранее намного образованнее.
Про чеченских беженцев там не слышал хотя немного, наверное, были. Басаев за Азербайджан в первую войну повоевал
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:07

  lapay написав:
  shapo написав:Верить бывшему певцу с ссылкой на какого-то известного журналиста - себя не уважать

Він не бувший співак, а діючий посол, і він не співає, а дає відеоінтерв'ю відомому медіа. Хто кого поважає, не має значення, це інформація від офіційної особи, можливо, не точна.
  shapo написав:Так 2-3 тысячи или 30?
Да и не верю я в то что смешанные браки там остались, их как раз никто не хотел видеть ни в Армении, ни в Азербайджане и они уехали оттуда в Россию и дальш

Офіційних даних перепису чи держстату немає.

1) Так дает интервью что даже имя журналюги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы
2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:12

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:1) Так дает интервью что даже имя журналюги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы
2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет

Я ж забув - агентство ОБС все знає, і розповідає тільки правду. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:27

  shapo написав:Бла-бла.
"Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.


Ты судишь по себе. А нам славян довольно трудно отличить в однородной среде армян, азербайджанцев и вас. Для нас вы все черножёпые чурки на одной лицо. :lol: Тем более Азербайджан не мононационален, там живут еще талыши, лезгины, курды, грузины, и много других национальностей.
Кстати, в начале 2МВ немцы пускали пленных азеров в расход, считая их евреями. Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск СС как отличать азеров от евреев.
Знаток, т.к. прожил там пару лет, но не профи. Я профи по Африке, африканист, там по физиономии могу сразу распознать страну и племя, что для белого есть не просто. 8)
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:34

  lapay написав:
  shapo написав:1) Так дает интервью что даже имя журналги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы
2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет

Я ж забув - агентство ОБС все знає, і розповідає тільки правду. :)

А сам-то что привел, не ОБС?
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