shapo написав:

Я не знаю точную статистику, но точно знаю, что в Азербайджане осталось прилично армян, т.к. встречал их там немало. Внешне нам их отличить трудно, для нас и те и другие одинаковые чурки, но азеры их всех знают и мне о них всегда докладывали, когда встречали таких.В Баку раньше армян жила туча. Для азеров раньше жениться на армянке было высшим пилотажем - не затурканная исламом, красится, сидит за столом с мужчинами, может бухнуть и закурить, в мини, нога за ногу, сиськи навыкат, без предрассудков, почти как в кине парижанка, а я с ней сплю всем своим овцепасам на зависть ...Мужчины армяне надували щеки, и как все армяне, выпендривались своей "высочайшей" образованностью и "величайшей" культурой, занимали все хлебные и взяткоемкие должности. Типа высший сорт.А потом всё изменилось.Азеры их не трогали, может на бытовом уровне что и было, но мне такие факты неизвестны.Что могу точно утверждать об азерах, так это то, что это супер толерантная нация. Украинцы чувствуют себя там вполне уютно и нас уважают. Особенно украинок. Многие азеры служили и работали у нас, вернулись домой с нашими женами. Азерки ревнуют своих к нашим тьолкам, как когда-то к армянкам.Там навтыкали в своем время только чичам. Во время войны их гостеприимно приняли, но они посчитали себя в Баку основными и вели себя просто хамски. После очередной поножовщины в центре Баку их всех буквально за ночь вежливо вывезли к границе и дали им под сраку. И нам бы тоже не помешало дать точно также обнаглевшей ватной русне.