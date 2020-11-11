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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:59

  Libo написав:
  shapo написав:

Я не знаю точную статистику, но точно знаю, что в Азербайджане осталось прилично армян, т.к. встречал их там немало. Внешне нам их отличить трудно, для нас и те и другие одинаковые чурки, но азеры их всех знают и мне о них всегда докладывали, когда встречали таких.
В Баку раньше армян жила туча. Для азеров раньше жениться на армянке было высшим пилотажем - не затурканная исламом, красится, сидит за столом с мужчинами, может бухнуть и закурить, в мини, нога за ногу, сиськи навыкат, без предрассудков, почти как в кине парижанка, а я с ней сплю всем своим овцепасам на зависть ...
Мужчины армяне надували щеки, и как все армяне, выпендривались своей "высочайшей" образованностью и "величайшей" культурой, занимали все хлебные и взяткоемкие должности. Типа высший сорт.
А потом всё изменилось.
Азеры их не трогали, может на бытовом уровне что и было, но мне такие факты неизвестны.
Что могу точно утверждать об азерах, так это то, что это супер толерантная нация. Украинцы чувствуют себя там вполне уютно и нас уважают. Особенно украинок. Многие азеры служили и работали у нас, вернулись домой с нашими женами. Азерки ревнуют своих к нашим тьолкам, как когда-то к армянкам.
Там навтыкали в своем время только чичам. Во время войны их гостеприимно приняли, но они посчитали себя в Баку основными и вели себя просто хамски. После очередной поножовщины в центре Баку их всех буквально за ночь вежливо вывезли к границе и дали им под сраку. И нам бы тоже не помешало дать точно также обнаглевшей ватной русне.
8) 8) 8)

Бла-бла.
"Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.
В интернациональном Баку толерантные отношения были только до 1988г,потом все изменилось.
Армянки себя там никогда не вели, это Кавказ, ты перепутал их с немногочисленными местными проститутками которых знал не только весь Баку, но и весь Азербайджан.
Об отношении к приезжим славянкам (не местным) может рассказать любой кто там хоть раз побывал. Начиная с аэропорта там начинала ходить за ними толпа мужиков с ключами от машины предлагающая весело провести время. Справедливости ради, нужно сказать что и в Ереване была та де картина.
Про толерантность рассказал бы в Сумгаите где еще в конце 70-х в этом городе химиков шла откровенная грызня между армянами и азербайджанцами.
Насчет занятий армянами хлебных взяткоемких областей после прихода старшего Алиева к власти вранье, наоборот, началось постепенное вытеснение из органов управления, ментовки, кгб хотя армяне исторически и владели этой территорией, и нефтепромыслы организовали и были ранее намного образованнее.
Про чеченских беженцев там не слышал хотя немного, наверное, были. Басаев за Азербайджан в первую войну повоевал
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:07

  lapay написав:
  shapo написав:Верить бывшему певцу с ссылкой на какого-то известного журналиста - себя не уважать

Він не бувший співак, а діючий посол, і він не співає, а дає відеоінтерв'ю відомому медіа. Хто кого поважає, не має значення, це інформація від офіційної особи, можливо, не точна.
  shapo написав:Так 2-3 тысячи или 30?
Да и не верю я в то что смешанные браки там остались, их как раз никто не хотел видеть ни в Армении, ни в Азербайджане и они уехали оттуда в Россию и дальш

Офіційних даних перепису чи держстату немає.

1) Так дает интервью что даже имя журналюги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы
2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:12

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:1) Так дает интервью что даже имя журналюги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы
2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет

Я ж забув - агентство ОБС все знає, і розповідає тільки правду. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:27

  shapo написав:Бла-бла.
"Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.


Ты судишь по себе. А нам славян довольно трудно отличить в однородной среде армян, азербайджанцев и вас. Для нас вы все черножёпые чурки на одной лицо. :lol: Тем более Азербайджан не мононационален, там живут еще талыши, лезгины, курды, грузины, и много других национальностей.
Кстати, в начале 2МВ немцы пускали пленных азеров в расход, считая их евреями. Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск СС как отличать азеров от евреев.
Знаток, т.к. прожил там пару лет, но не профи. Я профи по Африке, африканист, там по физиономии могу сразу распознать страну и племя, что для белого есть не просто. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:34

  lapay написав:
  shapo написав:1) Так дает интервью что даже имя журналги боится назвать - то ли за здоровье журналюги боится, то ли что армянскую бабку приедут и удавят сознательные азербайджанцы
2)Официальных данных о количестве армян там нет потому что армян за исключением пары стариков у которых не к кому ехать просто нет

Я ж забув - агентство ОБС все знає, і розповідає тільки правду. :)

А сам-то что привел, не ОБС?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:38

  Libo написав:
  shapo написав:Бла-бла.
"Знатоки" Закавказья которые не могут отличить армянина от азербайджанца это нечто.


Ты судишь по себе. А нам славян довольно трудно отличить в однородной среде армян, азербайджанцев и вас. Для нас вы все черножёпые чурки на одной лицо. :lol: Тем более Азербайджан не мононационален, там живут еще талыши, лезгины, курды, грузины, и много других национальностей.

Ты сказочный долб.. б т. к. в Азербайджане в основном в Баку давно живут ашкеназы и горские евреи которые отличаются как ты от фалаша
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:43

  shapo написав:Ты сказочный долб.. б т. к. в Азербайджане в основном в Баку давно живут ашкеназы и горские евреи которые отличаются как ты от фалаша


Я не про фалашей ... Я про евреев, армян и азеров. Это ты их отличаешь, а нам вы все одинаковые, на одно лицо. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:53

shapo

И не надо так однозначно про погромы в Сумгаите. Одним из организаторов армянских погромов был армянин :shock: Эдуард Григорян, который отличился особой жестокостью, лично убил 5 своих соплеменников и изнасиловал кучу армянок, за что и был осужден советским судом. Из песни слов не выкинешь.
В этих погромах были заинтересованы не только азерские экстремисты, но и КГБ и некоторые армянские политические силы. На троих там работали. 8) Потом там всё свалили на азеров. Проще простого - есть козлы отпущения, овцепасы ведь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:59

Ітогі подвєдьом. 2020-11-12

Ітогі подвєдьом. 2020-11-12

1) Зеленский имеет право распустить Конституционный суд - представитель президента в КСУ
Президент Владимир Зеленский имеет законодательные основания для роспуска Конституционного суда Украины
...
В этом постановлении Конституционный суд Украины сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами

Решение суда КСУ обязательно к выполнению, но не является законом
Поэтому, Зеленский не имеет никаких прав распускать КСУ

2) В "Слуге народа" хотят изменить Конституцию о праве президента назначать директора НАБУ

У Зеленского считают, что в Украине должна быть чисто президентская форма правления
В Украине должна быть чисто президентская форма правления – действующая форма исполнительной власти не всегда обеспечивает эффективное функционирование государства

Узурпация власти. Янукович №2

Чтобы создать законодательство: Зеленский предлагает полный аудит проведенных реформ
Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ

Реванш и отказ от всех реформ
Это возврат ко временам Януковича и превращение Зеленского в мини-царька

3) Секретарь СНБО заявил, что в Украине провален гособоронзаказ
Министерства неудовлетворительно выполняют государственный оборонный заказ на текущий год и задачи по реформированию оборонно-промышленного комплекса

И это в воюющей стране.
Впрочем, в конкретной голове Бубочки война давно закончена

4) Российскую разведку разоблачили на координации распространения фейков о МН17
Для этого россияне создали специальный проект «Bonanza Media» с участием бывшей сотрудницы «Russia Today» Яны Ерлашовой и голландского блогера Макса ван дер Верффа.

Проект призван был продвигать "альтернативные версии катастрофы"

Диспетчер Карлос, Су-25 на 10-километровой высоте, километровый Боинг и прочие "альтернативные версии"

5) Кравчук о российских наемниках на Донбассе: если просто воевали – должны быть выведены из Украины
Те, которые просто участвовали в военных действиях, должны быть выведены с территории – если они пришельцы, наемники

WTF ??? Просто воевали, просто убивали. Отпустить, панять и прастить

6) З сайту ОП зник указ про відзначення Васяновича та Цілик Зеленським
На це звернули увагу фейсбук-користувачі після того, як отримувати орден "За заслуги" 3-го ступеня, присуджений Зеленським, відмовилися режисер фільму "Атлантида" Валентин Васянович та режисерка стрічки "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик

Режиссёрам - уважуха
Бубочка - сцыкло. Мелко-подленько убрать свой же указ

7) Скандальные решения КСУ: у Зеленского заявили, что "горячая фаза напряжения" по безвизу Украины с ЕС снята
По его словам, президент Владимир Зеленский быстрыми и решительными действиями не допустил потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом

Гнусное подлизывания ануса
ЕС, пока что, предупреждает. Но ни Зеленский, ни его зелёная плесень делают вид, что не слышат предупреждений.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:04

  Libo написав:
  shapo написав:Ты сказочный долб.. б т. к. в Азербайджане в основном в Баку давно живут ашкеназы и горские евреи которые отличаются как ты от фалаша


Я не про фалашей ... Я про евреев, армян и азеров. Это ты их отличаешь, а нам вы все одинаковые, на одно лицо. :lol:

Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи
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