RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6794679567966797

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:07

  Libo написав:shapo

И не надо так однозначно про погромы в Сумгаите. Одним из организаторов армянских погромов был армянин :shock: Эдуард Григорян, который отличился особой жестокостью, лично убил 5 своих соплеменников и изнасиловал кучу армянок, за что и был осужден советским судом. Из песни слов не выкинешь.
В этих погромах были заинтересованы не только азерские экстремисты, но и КГБ и некоторые армянские политические силы. На троих там работали. 8) Потом там всё свалили на азеров. Проще простого - есть козлы отпущения, овцепасы ведь. :?

Про Сумгаит здесь рассказывай лапаям, они поверят, а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаита
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4311
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:12

Re: Політичні дискусії

Порохоботи, а що там з вашим фейком про захоплення донецьких вязниць?)))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:16

  shapo написав:Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи


Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками. :oops: И до сих пор могу чирикать на ихнем. :lol: Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8766
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4080 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:20

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит

Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11127
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:58

  lapay написав:
  shapo написав:а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит

Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад.

Ты бы сначала хоть что-то узнал о своей стране, из чего она собрана, кто в ней и когда жил прежде чем что-то вякать о Кавказе и евреях которые с 10 века живут в Киеве. Тогда и выяснится кто из нас коренной, а кто припершийся
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4311
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:01

  Libo написав:
  shapo написав:Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи


Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками. :oops: И до сих пор могу чирикать на ихнем. :lol: Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый. :lol:

Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4311
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6794679567966797
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo, Tegularius і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.