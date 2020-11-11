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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6794679567966797 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 12 лис, 2020 18:07 Libo написав: shapo



И не надо так однозначно про погромы в Сумгаите. Одним из организаторов армянских погромов был армянин Эдуард Григорян, который отличился особой жестокостью, лично убил 5 своих соплеменников и изнасиловал кучу армянок, за что и был осужден советским судом. Из песни слов не выкинешь.

В этих погромах были заинтересованы не только азерские экстремисты, но и КГБ и некоторые армянские политические силы. На троих там работали. Потом там всё свалили на азеров. Проще простого - есть козлы отпущения, овцепасы ведь. И не надо так однозначно про погромы в Сумгаите. Одним из организаторов армянских погромов был армянинЭдуард Григорян, который отличился особой жестокостью, лично убил 5 своих соплеменников и изнасиловал кучу армянок, за что и был осужден советским судом. Из песни слов не выкинешь.В этих погромах были заинтересованы не только азерские экстремисты, но и КГБ и некоторые армянские политические силы. На троих там работали.Потом там всё свалили на азеров. Проще простого - есть козлы отпущения, овцепасы ведь.

Про Сумгаит здесь рассказывай лапаям, они поверят, а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаита Про Сумгаит здесь рассказывай лапаям, они поверят, а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаита Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4311 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 18:12 Re: Політичні дискусії Порохоботи, а що там з вашим фейком про захоплення донецьких вязниць?))) Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 955 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 18:16 shapo написав: Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи



Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками. И до сих пор могу чирикать на ихнем. Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый. Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками.И до сих пор могу чирикать на ихнем.Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый. Libo 2

Повідомлень: 8766 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 18:20 Re: Політичні дискусії shapo написав: а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит

Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад. Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11127 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 18:58 lapay написав: shapo написав: а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит

Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад. Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад.

Ты бы сначала хоть что-то узнал о своей стране, из чего она собрана, кто в ней и когда жил прежде чем что-то вякать о Кавказе и евреях которые с 10 века живут в Киеве. Тогда и выяснится кто из нас коренной, а кто припершийся Ты бы сначала хоть что-то узнал о своей стране, из чего она собрана, кто в ней и когда жил прежде чем что-то вякать о Кавказе и евреях которые с 10 века живут в Киеве. Тогда и выяснится кто из нас коренной, а кто припершийся Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4311 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 19:01 Libo написав: shapo написав: Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи



Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками. И до сих пор могу чирикать на ихнем. Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый. Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками.И до сих пор могу чирикать на ихнем.Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый.

Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4311 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6794679567966797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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