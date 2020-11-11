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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:07
Libo написав:shapo
И не надо так однозначно про погромы в Сумгаите. Одним из организаторов армянских погромов был армянин
Эдуард Григорян, который отличился особой жестокостью, лично убил 5 своих соплеменников и изнасиловал кучу армянок, за что и был осужден советским судом. Из песни слов не выкинешь.
В этих погромах были заинтересованы не только азерские экстремисты, но и КГБ и некоторые армянские политические силы. На троих там работали.
Потом там всё свалили на азеров. Проще простого - есть козлы отпущения, овцепасы ведь.
Про Сумгаит здесь рассказывай лапаям, они поверят, а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаита
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:12
Порохоботи, а що там з вашим фейком про захоплення донецьких вязниць?)))
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:16
shapo написав:
Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи
Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками.
И до сих пор могу чирикать на ихнем.
Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:20
shapo написав:
а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит
Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:58
lapay написав: shapo написав:
а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит
Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад.
Ты бы сначала хоть что-то узнал о своей стране, из чего она собрана, кто в ней и когда жил прежде чем что-то вякать о Кавказе и евреях которые с 10 века живут в Киеве. Тогда и выяснится кто из нас коренной, а кто припершийся
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:01
Libo написав: shapo написав:
Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи
Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками.
И до сих пор могу чирикать на ихнем.
Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый.
Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей
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