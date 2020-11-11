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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:07
Libo написав:shapo
И не надо так однозначно про погромы в Сумгаите. Одним из организаторов армянских погромов был армянин
Эдуард Григорян, который отличился особой жестокостью, лично убил 5 своих соплеменников и изнасиловал кучу армянок, за что и был осужден советским судом. Из песни слов не выкинешь.
В этих погромах были заинтересованы не только азерские экстремисты, но и КГБ и некоторые армянские политические силы. На троих там работали.
Потом там всё свалили на азеров. Проще простого - есть козлы отпущения, овцепасы ведь.
Про Сумгаит здесь рассказывай лапаям, они поверят, а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаита
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:12
Порохоботи, а що там з вашим фейком про захоплення донецьких вязниць?)))
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:16
shapo написав:
Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи
Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками.
И до сих пор могу чирикать на ихнем.
Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:20
shapo написав:
а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит
Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:58
lapay написав: shapo написав:
а я в 1989г в Ереване слышал о том что там было и кто это организовал и творил от сбежавшего бакинца с родственниками из Сумгаит
Згадала бабка Сумгаїт. Вони різали одне одного з тих пір, як туди зайшли кацапи і поставили вірмен на всі солодкі місця, задовго до Сумгаїта. Поділіться на свої держави, і живіть собі, зі своїми, а не шукайте пригод на свою хитру сраку, по чужих країнах, як ти, наприклад.
Ты бы сначала хоть что-то узнал о своей стране, из чего она собрана, кто в ней и когда жил прежде чем что-то вякать о Кавказе и евреях которые с 10 века живут в Киеве. Тогда и выяснится кто из нас коренной, а кто припершийся
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:01
Libo написав: shapo написав:
Ты опять подтвердил свое звание ибо фалаши - эфиопские евреи
Я даже одно время жил с ними, пил с ними джин, ел с одной тарелки инжиру и гулял с их девушками.
И до сих пор могу чирикать на ихнем.
Так что ты осторожнее со мной о своих познаниях про разные там кушитские племена, заткну нах за пояс, хоть ты и пейсатый.
Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:10
Libo написав:
Я не про фалашей ... Я про евреев, армян и азеров. Это ты их отличаешь, а нам вы все одинаковые, на одно лицо.
Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток?
Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:18
shapo написав:
Ты бы сначала хоть что-то узнал о своей стране, из чего она собрана, кто в ней и когда жил прежде чем что-то вякать о Кавказе и евреях которые с 10 века живут в Киеве. Тогда и выяснится кто из нас коренной, а кто припершийся
Трошки обігнали ромів, раніше залізли. Буває, можеш цим гордитись, що не ти один маєшся на чужині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:36
shapo написав:
евреях которые с 10 века живут в Киеве.
1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим...
2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщини
В росії - це Біробіджан з єврейським автономним округом
В світі - це Ізраїль...
Там ви дома
У всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях
3 Гості від Господарів мають певні відмінності.
а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарів
б - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:45
lapay написав: shapo написав:
Ты бы сначала хоть что-то узнал о своей стране, из чего она собрана, кто в ней и когда жил прежде чем что-то вякать о Кавказе и евреях которые с 10 века живут в Киеве. Тогда и выяснится кто из нас коренной, а кто припершийся
Трошки обігнали ромів, раніше залізли. Буває, можеш цим гордитись, що не ти один маєшся на чужині.
З 10 по 11 ст. "Електорат" Володі Мономаха влаштував етнічну чистку.. Колекторство - небезпечна професія.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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