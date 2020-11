Додано: Чет 12 лис, 2020 19:54

Було б добре, аби всі шовіністи ознайомитилися із здобутками популяційної генетики.

Не все так однозначно... Навіть із "супер-арабами" саудітами. Від йеменців ще давно чув, що вони не вважають інших "арабів" (саудитів в т.ч.) за справжніх арабів. "Мали таки рацію".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell