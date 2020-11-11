Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:евреях которые с 10 века живут в Киеве.
1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим... 2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщини В росії - це Біробіджан з єврейським автономним округом В світі - це Ізраїль... Там ви дома У всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях 3 Гості від Господарів мають певні відмінності. а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарів б - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів
Используя твою же логику разделения людей, для Киева ты - бОльший гость, чем еврей shapo. А кто ты по происхождению - вообще знак вопроса (хотя это и мало кому интересно, кроме националистов и прочих ксенофобов)
shapo написав:Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей
Учил и знаю многие детали, начиная с царя Соломона и царицы Савской, включая все ваши афро-иудейские заморочки ... Военный африканист. Всю Нубию не только исходил своим сапогом, но и прополз на брюхе и рассмотрел с неба из-под купола парашюта. Ты знаешь, что там находится Ковчег Завета и Чаша Грааля? Всеобщее знание и сила всего? Я соприкасался с их энергетикой и наполнен нею. Вам Отец Небесный их не доверил, забрал и отдал на хранение этих главных Святынь Вселенной нам, православным, Абиссинской православной церкви. Слышал или рассказать как это было, как иудеи-фалаши потеряли доверие и дожились до вашего спасения?
centurionus написав:З 10 по 11 ст. "Електорат" Володі Мономаха влаштував етнічну чистку.. Колекторство - небезпечна професія.
Де їм тільки фейси не чистили? Мене приколололо, що в ПАР антисемитизм зашкалює, ну при чому тут євреї до негрів? А от ніфіга - понаєхали, коли там брільянти знайшли, ну, і, само собою, привезли, разом із собою, антисемитизм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:евреях которые с 10 века живут в Киеве.
1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим... 2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщини В росії - це Біробіджан з єврейським автономним округом В світі - це Ізраїль... Там ви дома У всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях 3 Гості від Господарів мають певні відмінності. а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарів б - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів
Используя твою же логику разделения людей, для Киева ты - бОльший гость, чем еврей shapo. А кто ты по происхождению - вообще знак вопроса (хотя это и мало кому интересно, кроме националистов и прочих ксенофобов)
Я ж не винуватий що в Ольгіно погано викладають логіку. 1 Для Києва...чи Львова - я гість, бо народився в Звенигородці Черкаської області 2 Для України я господар з двох причин а - мої батьки Українці за національністю б - я народився в Україні.. 3 Тепер ти мені поясни Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні? 4 Тепер пройдемось по твоїй версії Ти народився в Києві, в сімї росіян... По праву народження,проживанні ... і визнання Законів України - ти можеш себе називати Українцем. Якщо ж ти не захочеш виконувати Закони України, або твоя діяльність буде шкодити інтересам України - незалежно від місця народження.національності батьків чи місця проживання - ти будеш визнаний ворогом України...а значить втратиш право називатись Українцем. Зрозумів? Чи перевести на російську?
Було б добре, аби всі шовіністи ознайомитилися із здобутками популяційної генетики. Не все так однозначно... Навіть із "супер-арабами" саудітами. Від йеменців ще давно чув, що вони не вважають інших "арабів" (саудитів в т.ч.) за справжніх арабів. "Мали таки рацію".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Tegularius написав:Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток? Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.
Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки.
shapo написав:Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей
Учил и знаю многие детали, начиная с царя Соломона и царицы Савской, включая все ваши афро-иудейские заморочки ... Военный африканист. Всю Нубию не только исходил своим сапогом, но и прополз на брюхе и рассмотрел с неба из-под купола парашюта. Ты знаешь, что там находится Ковчег Завета и Чаша Грааля? Всеобщее знание и сила всего? Я соприкасался с их энергетикой и наполнен нею. Вам Отец Небесный их не доверил, забрал и отдал на хранение этих главных Святынь Вселенной нам, православным, Абиссинской православной церкви. Слышал или рассказать как это было, как иудеи-фалаши потеряли доверие и дожились до вашего спасения?
Да-да, Христос ваще украинец. После твоих соприкосновений я уже понял где делают таких "предсказателей" как ты, а про чашу Грааля меньше смотри голливудских фильмов
Tegularius написав:Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток? Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.
Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки.
Военному африканисту:
Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. Видеоурок по русскому языку 5 класс
budivelnik написав:а - мої батьки Українці за національністю
Это вообще ни о чем! Но для тебя как совка простительно - без графы о национальности не можешь, я понял
budivelnik написав:Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?
Очень просто - имеет украинский паспорт, живет в Украине, платит налоги и не разжигает вражду во многонациональном государстве! Кстати, юридически вообще нет никакой "української нації" - запомни это! Государство Украина создано украинским народом, что записано в Декларации о государственном суверенитете
budivelnik написав:4 Тепер пройдемось по твоїй версії Ти народився в Києві, в сімї росіян...
С чего ты взял, что в семье россиян? Россияне - это вообще граждане РФ (или на то время РСФСР). Мои родители по происхождению - преимущественно украинцы. Но так же (из того, что известно) в роду были белорусы, русские и поляки
budivelnik написав:Якщо ж ти не захочеш виконувати Закони України, або твоя діяльність буде шкодити інтересам України - незалежно від місця народження.національності батьків чи місця проживання - ти будеш визнаний ворогом України...а значить втратиш право називатись Українцем.
Выше я тебе доказал, что украинское законодательство нарушаешь именно ты! И делаешь то, что оно прямо запрещает (разжигаешь рознь по национальному признаку), и самовольно дописываешь то, чего в нем нет (украинской нации, например)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 12 лис, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Это я могу учить вас грамотеев классическому русскому языку. Правила знаю. Просто с буквой "о" это слово затирают, а могут из-за одной этой буквы и забанить. Так что тут катит только жёпа ... А какая собственно тебе разница?