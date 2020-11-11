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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 67966797679867996800>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:46

  budivelnik написав:
  shapo написав:евреях которые с 10 века живут в Киеве.
1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим...
2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщини
В росії - це Біробіджан з єврейським автономним округом
В світі - це Ізраїль...
Там ви дома
У всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях
3 Гості від Господарів мають певні відмінності.
а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарів
б - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів


Используя твою же логику разделения людей, для Киева ты - бОльший гость, чем еврей shapo. А кто ты по происхождению - вообще знак вопроса (хотя это и мало кому интересно, кроме националистов и прочих ксенофобов)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:49

  shapo написав:Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей


Учил и знаю многие детали, начиная с царя Соломона и царицы Савской, включая все ваши афро-иудейские заморочки ... Военный африканист. Всю Нубию не только исходил своим сапогом, но и прополз на брюхе и рассмотрел с неба из-под купола парашюта. Ты знаешь, что там находится Ковчег Завета и Чаша Грааля? Всеобщее знание и сила всего? :shock: Я соприкасался с их энергетикой и наполнен нею. Вам Отец Небесный их не доверил, забрал и отдал на хранение этих главных Святынь Вселенной нам, православным, Абиссинской православной церкви. :x
Слышал или рассказать как это было, как иудеи-фалаши потеряли доверие и дожились до вашего спасения? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:50

Re: Політичні дискусії

  centurionus написав:З 10 по 11 ст. "Електорат" Володі Мономаха влаштував етнічну чистку.. Колекторство - небезпечна професія.

Де їм тільки фейси не чистили? Мене приколололо, що в ПАР антисемитизм зашкалює, ну при чому тут євреї до негрів? А от ніфіга - понаєхали, коли там брільянти знайшли, ну, і, само собою, привезли, разом із собою, антисемитизм. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:54

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:евреях которые с 10 века живут в Киеве.
1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим...
2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщини
В росії - це Біробіджан з єврейським автономним округом
В світі - це Ізраїль...
Там ви дома
У всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях
3 Гості від Господарів мають певні відмінності.
а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарів
б - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів


Используя твою же логику разделения людей, для Киева ты - бОльший гость, чем еврей shapo. А кто ты по происхождению - вообще знак вопроса (хотя это и мало кому интересно, кроме националистов и прочих ксенофобов)
Я ж не винуватий що в Ольгіно погано викладають логіку.
1 Для Києва...чи Львова - я гість, бо народився в Звенигородці Черкаської області
2 Для України я господар з двох причин
а - мої батьки Українці за національністю
б - я народився в Україні..
3 Тепер ти мені поясни
Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?
4 Тепер пройдемось по твоїй версії
Ти народився в Києві, в сімї росіян...
По праву народження,проживанні ... і визнання Законів України - ти можеш себе називати Українцем.
Якщо ж ти не захочеш виконувати Закони України, або твоя діяльність буде шкодити інтересам України - незалежно від місця народження.національності батьків чи місця проживання - ти будеш визнаний ворогом України...а значить втратиш право називатись Українцем.
Зрозумів?
Чи перевести на російську?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:54

Було б добре, аби всі шовіністи ознайомитилися із здобутками популяційної генетики.
Не все так однозначно... Навіть із "супер-арабами" саудітами. Від йеменців ще давно чув, що вони не вважають інших "арабів" (саудитів в т.ч.) за справжніх арабів. "Мали таки рацію".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:57

  Tegularius написав:Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток?
Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.


Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:03

  Libo написав:
  shapo написав:Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей


Учил и знаю многие детали, начиная с царя Соломона и царицы Савской, включая все ваши афро-иудейские заморочки ... Военный африканист. Всю Нубию не только исходил своим сапогом, но и прополз на брюхе и рассмотрел с неба из-под купола парашюта. Ты знаешь, что там находится Ковчег Завета и Чаша Грааля? Всеобщее знание и сила всего? :shock: Я соприкасался с их энергетикой и наполнен нею. Вам Отец Небесный их не доверил, забрал и отдал на хранение этих главных Святынь Вселенной нам, православным, Абиссинской православной церкви. :x
Слышал или рассказать как это было, как иудеи-фалаши потеряли доверие и дожились до вашего спасения? :roll:

Да-да, Христос ваще украинец. После твоих соприкосновений я уже понял где делают таких "предсказателей" как ты, а про чашу Грааля меньше смотри голливудских фильмов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:06

  Libo написав:
  Tegularius написав:Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток?
Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.


Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки. :oops:

Военному африканисту:

Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. Видеоурок по русскому языку 5 класс

https://www.youtube.com/watch?v=dpMxtqL3HCE

https://is.gd/1zyieL
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:13

  budivelnik написав:а - мої батьки Українці за національністю


Это вообще ни о чем! Но для тебя как совка простительно - без графы о национальности не можешь, я понял :)

  budivelnik написав:Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?


Очень просто - имеет украинский паспорт, живет в Украине, платит налоги и не разжигает вражду во многонациональном государстве! Кстати, юридически вообще нет никакой "української нації" - запомни это! Государство Украина создано украинским народом, что записано в Декларации о государственном суверенитете

  budivelnik написав:4 Тепер пройдемось по твоїй версії
Ти народився в Києві, в сімї росіян...


С чего ты взял, что в семье россиян? Россияне - это вообще граждане РФ (или на то время РСФСР). Мои родители по происхождению - преимущественно украинцы. Но так же (из того, что известно) в роду были белорусы, русские и поляки


  budivelnik написав:Якщо ж ти не захочеш виконувати Закони України, або твоя діяльність буде шкодити інтересам України - незалежно від місця народження.національності батьків чи місця проживання - ти будеш визнаний ворогом України...а значить втратиш право називатись Українцем.


Выше я тебе доказал, что украинское законодательство нарушаешь именно ты! И делаешь то, что оно прямо запрещает (разжигаешь рознь по национальному признаку), и самовольно дописываешь то, чего в нем нет (украинской нации, например)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 12 лис, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:14

  yanyura написав:Военному африканисту:

Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. Видеоурок по русскому языку 5 класс

https://www.youtube.com/watch?v=dpMxtqL3HCE


Это я могу учить вас грамотеев классическому русскому языку.
Правила знаю.
Просто с буквой "о" это слово затирают, а могут из-за одной этой буквы и забанить. Так что тут катит только жёпа ... А какая собственно тебе разница?
:lol:
Libo
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