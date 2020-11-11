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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 67966797679867996800> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 12 лис, 2020 19:46 budivelnik написав: shapo написав: евреях которые с 10 века живут в Киеве. евреях которые с 10 века живут в Киеве. 1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим...

2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщини

В росії - це Біробіджан з єврейським автономним округом

В світі - це Ізраїль...

Там ви дома

У всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях

3 Гості від Господарів мають певні відмінності.

а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарів

б - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів 1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим...2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщиниВ росії - це Біробіджан з єврейським автономним округомВ світі - це Ізраїль...Там ви домаУ всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях3 Гості від Господарів мають певні відмінності.а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарівб - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів



Используя твою же логику разделения людей, для Киева ты - бОльший гость, чем еврей shapo. А кто ты по происхождению - вообще знак вопроса (хотя это и мало кому интересно, кроме националистов и прочих ксенофобов) Используя твою же логику разделения людей, для Киева ты - бОльший гость, чем еврей. А кто ты по происхождению - вообще знак вопроса (хотя это и мало кому интересно, кроме националистов и прочих ксенофобов) zРадио

Повідомлень: 8244 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1506 раз. Подякували: 3386 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 19:49 shapo написав: Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей



Учил и знаю многие детали, начиная с царя Соломона и царицы Савской, включая все ваши афро-иудейские заморочки ... Военный африканист. Всю Нубию не только исходил своим сапогом, но и прополз на брюхе и рассмотрел с неба из-под купола парашюта. Ты знаешь, что там находится Ковчег Завета и Чаша Грааля? Всеобщее знание и сила всего? Я соприкасался с их энергетикой и наполнен нею. Вам Отец Небесный их не доверил, забрал и отдал на хранение этих главных Святынь Вселенной нам, православным, Абиссинской православной церкви.

Слышал или рассказать как это было, как иудеи-фалаши потеряли доверие и дожились до вашего спасения? Учил и знаю многие детали, начиная с царя Соломона и царицы Савской, включая все ваши афро-иудейские заморочки ... Военный африканист. Всю Нубию не только исходил своим сапогом, но и прополз на брюхе и рассмотрел с неба из-под купола парашюта. Ты знаешь, что там находится Ковчег Завета и Чаша Грааля? Всеобщее знание и сила всего?Я соприкасался с их энергетикой и наполнен нею. Вам Отец Небесный их не доверил, забрал и отдал на хранение этих главных Святынь Вселенной нам, православным, Абиссинской православной церкви.Слышал или рассказать как это было, как иудеи-фалаши потеряли доверие и дожились до вашего спасения? Libo 2

Повідомлень: 8771 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 19:50 Re: Політичні дискусії centurionus написав: З 10 по 11 ст. "Електорат" Володі Мономаха влаштував етнічну чистку.. Колекторство - небезпечна професія. З 10 по 11 ст. "Електорат" Володі Мономаха влаштував етнічну чистку.. Колекторство - небезпечна професія.

Де їм тільки фейси не чистили? Мене приколололо, що в ПАР антисемитизм зашкалює, ну при чому тут євреї до негрів? А от ніфіга - понаєхали, коли там брільянти знайшли, ну, і, само собою, привезли, разом із собою, антисемитизм. Де їм тільки фейси не чистили? Мене приколололо, що в ПАР антисемитизм зашкалює, ну при чому тут євреї до негрів? А от ніфіга - понаєхали, коли там брільянти знайшли, ну, і, само собою, привезли, разом із собою, антисемитизм. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11129 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 19:54 zРадио написав: budivelnik написав: shapo написав: евреях которые с 10 века живут в Киеве. евреях которые с 10 века живут в Киеве. 1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим...

2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщини

В росії - це Біробіджан з єврейським автономним округом

В світі - це Ізраїль...

Там ви дома

У всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях

3 Гості від Господарів мають певні відмінності.

а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарів

б - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів 1 Те що ви живете в нас - це плюс нам як привітним господарям, а не вам понаїхавшим...2 Є дві ,офіційно визнані єврейські батьківщиниВ росії - це Біробіджан з єврейським автономним округомВ світі - це Ізраїль...Там ви домаУ всіх інших точках (незалежно від часу проживання) - ви в гостях3 Гості від Господарів мають певні відмінності.а - гості можуть бути обрізаними .але не мають права вимагати подібного від господарівб - гості можуть свинячити в своїх приміщеннях по суботах - але не мають права цього робити за межами цих приміщень, або вимагати подібної поведінки від господарів



Используя твою же логику разделения людей, для Киева ты - бОльший гость, чем еврей shapo. А кто ты по происхождению - вообще знак вопроса (хотя это и мало кому интересно, кроме националистов и прочих ксенофобов) Используя твою же логику разделения людей, для Киева ты - бОльший гость, чем еврей. А кто ты по происхождению - вообще знак вопроса (хотя это и мало кому интересно, кроме националистов и прочих ксенофобов) Я ж не винуватий що в Ольгіно погано викладають логіку.

1 Для Києва...чи Львова - я гість, бо народився в Звенигородці Черкаської області

2 Для України я господар з двох причин

а - мої батьки Українці за національністю

б - я народився в Україні..

3 Тепер ти мені поясни

Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?

4 Тепер пройдемось по твоїй версії

Ти народився в Києві, в сімї росіян...

По праву народження,проживанні ... і визнання Законів України - ти можеш себе називати Українцем.

Якщо ж ти не захочеш виконувати Закони України, або твоя діяльність буде шкодити інтересам України - незалежно від місця народження.національності батьків чи місця проживання - ти будеш визнаний ворогом України...а значить втратиш право називатись Українцем.

Зрозумів?

Чи перевести на російську? Я ж не винуватий що в Ольгіно погано викладають логіку.1 Для Києва...чи Львова - я гість, бо народився в Звенигородці Черкаської області2 Для України я господар з двох причина - мої батьки Українці за національністюб - я народився в Україні..3 Тепер ти мені поясниЯк людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?4 Тепер пройдемось по твоїй версіїТи народився в Києві, в сімї росіян...По праву народження,проживанні ... і визнання Законів України - ти можеш себе називати Українцем.Якщо ж ти не захочеш виконувати Закони України, або твоя діяльність буде шкодити інтересам України - незалежно від місця народження.національності батьків чи місця проживання - ти будеш визнаний ворогом України...а значить втратиш право називатись Українцем.Зрозумів?Чи перевести на російську? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23475 З нами з: 15.01.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 19:54 Було б добре, аби всі шовіністи ознайомитилися із здобутками популяційної генетики.

Не все так однозначно... Навіть із "супер-арабами" саудітами. Від йеменців ще давно чув, що вони не вважають інших "арабів" (саудитів в т.ч.) за справжніх арабів. "Мали таки рацію". “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1448 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 19:57 Tegularius написав: Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток?

Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры. Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток?Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.



Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки. Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки. Libo 2

Повідомлень: 8771 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 20:03 Libo написав: shapo написав: Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей Да-да, ты знатный эфиоповед, вот только не знаешь элементарного - чего это Израиль оттуда уже 40 лет вывозит фалашей



Учил и знаю многие детали, начиная с царя Соломона и царицы Савской, включая все ваши афро-иудейские заморочки ... Военный африканист. Всю Нубию не только исходил своим сапогом, но и прополз на брюхе и рассмотрел с неба из-под купола парашюта. Ты знаешь, что там находится Ковчег Завета и Чаша Грааля? Всеобщее знание и сила всего? Я соприкасался с их энергетикой и наполнен нею. Вам Отец Небесный их не доверил, забрал и отдал на хранение этих главных Святынь Вселенной нам, православным, Абиссинской православной церкви.

Слышал или рассказать как это было, как иудеи-фалаши потеряли доверие и дожились до вашего спасения? Учил и знаю многие детали, начиная с царя Соломона и царицы Савской, включая все ваши афро-иудейские заморочки ... Военный африканист. Всю Нубию не только исходил своим сапогом, но и прополз на брюхе и рассмотрел с неба из-под купола парашюта. Ты знаешь, что там находится Ковчег Завета и Чаша Грааля? Всеобщее знание и сила всего?Я соприкасался с их энергетикой и наполнен нею. Вам Отец Небесный их не доверил, забрал и отдал на хранение этих главных Святынь Вселенной нам, православным, Абиссинской православной церкви.Слышал или рассказать как это было, как иудеи-фалаши потеряли доверие и дожились до вашего спасения?

Да-да, Христос ваще украинец. После твоих соприкосновений я уже понял где делают таких "предсказателей" как ты, а про чашу Грааля меньше смотри голливудских фильмов Да-да, Христос ваще украинец. После твоих соприкосновений я уже понял где делают таких "предсказателей" как ты, а про чашу Грааля меньше смотри голливудских фильмов Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4315 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 20:06 Libo написав: Tegularius написав: Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток?

Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры. Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток?Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.



Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только чернож ё пые и чурки. Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножпые и чурки.

Военному африканисту:

Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. Видеоурок по русскому языку 5 класс

https://www.youtube.com/watch?v=dpMxtqL3HCE



https://is.gd/1zyieL Военному африканисту: yanyura Повідомлень: 5614 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1855 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 20:13 budivelnik написав: а - мої батьки Українці за національністю

а - мої батьки Українці за національністю



Это вообще ни о чем! Но для тебя как совка простительно - без графы о национальности не можешь, я понял



budivelnik написав: Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?

Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?



Очень просто - имеет украинский паспорт, живет в Украине, платит налоги и не разжигает вражду во многонациональном государстве! Кстати, юридически вообще нет никакой "української нації" - запомни это! Государство Украина создано украинским народом, что записано в Декларации о государственном суверенитете



budivelnik написав: 4 Тепер пройдемось по твоїй версії

Ти народився в Києві, в сімї росіян...

4 Тепер пройдемось по твоїй версіїТи народився в Києві, в сімї росіян...



С чего ты взял, что в семье россиян? Россияне - это вообще граждане РФ (или на то время РСФСР). Мои родители по происхождению - преимущественно украинцы. Но так же (из того, что известно) в роду были белорусы, русские и поляки





budivelnik написав: Якщо ж ти не захочеш виконувати Закони України, або твоя діяльність буде шкодити інтересам України - незалежно від місця народження.національності батьків чи місця проживання - ти будеш визнаний ворогом України...а значить втратиш право називатись Українцем.

Якщо ж ти не захочеш виконувати Закони України, або твоя діяльність буде шкодити інтересам України - незалежно від місця народження.національності батьків чи місця проживання - ти будеш визнаний ворогом України...а значить втратиш право називатись Українцем.



Выше я тебе доказал, что украинское законодательство нарушаешь именно ты! И делаешь то, что оно прямо запрещает (разжигаешь рознь по национальному признаку), и самовольно дописываешь то, чего в нем нет (украинской нации, например) Это вообще ни о чем! Но для тебя как совка простительно - без графы о национальности не можешь, я понялОчень просто - имеет украинский паспорт, живет в Украине, платит налоги и не разжигает вражду во многонациональном государстве! Кстати, юридически вообще нет никакой "української нації" - запомни это! Государство Украина создано украинским народом, что записано в Декларации о государственном суверенитетеС чего ты взял, что в семье россиян? Россияне - это вообще граждане РФ (или на то время РСФСР). Мои родители по происхождению - преимущественно украинцы. Но так же (из того, что известно) в роду были белорусы, русские и полякиВыше я тебе доказал, что украинское законодательство нарушаешь именно ты! И делаешь то, что оно прямо запрещает (разжигаешь рознь по национальному признаку), и самовольно дописываешь то, чего в нем нет (украинской нации, например) Востаннє редагувалось zРадио в Чет 12 лис, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 8244 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1506 раз. Подякували: 3386 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 20:14 yanyura написав: Военному африканисту:

Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. Видеоурок по русскому языку 5 класс

https://www.youtube.com/watch?v=dpMxtqL3HCE Военному африканисту:



Это я могу учить вас грамотеев классическому русскому языку.

Правила знаю.

Просто с буквой "о" это слово затирают, а могут из-за одной этой буквы и забанить. Так что тут катит только жёпа ... А какая собственно тебе разница?

Это я могу учить вас грамотеев классическому русскому языку.Правила знаю.Просто с буквой "о" это слово затирают, а могут из-за одной этой буквы и забанить. Так что тут катит только жёпа ... А какая собственно тебе разница? Libo 2

Повідомлень: 8771 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 67966797679867996800> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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