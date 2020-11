Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

а - мої батьки Українці за національністю

б - я народився в Україні..

3 Тепер ти мені поясни

Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?

Опять вылез "хозяин Украины" живущий на польских землях отвоеванных у немцев москалями под руководством грузина.

Про национальность "украинец" тебе бы могли рассказать лемки высланные из Польши. Им предлагали записаться или украинцами, или русскими, и некоторые стали русскими.

Про меня ты опять все забыл. Именем двоюродного брата моего деда до сих пор названа улица в центре Киева.

Отец у меня татарин и такой же коренной житель Украины судя по названиям населенных пунктов Киевской области.

Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.



Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки. Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки.

Не переймайтеся. В тих краях генетична суміш з давніх давен. Мовна ознака - вторинна. У азербайджанців, наприклад, практично немає суто тюркського генетичного субстрату (киргизького, скажімо). У східних персів є щось від оригінальних "іранців"/індоарійців. У вірмен є сліди завойовників з Балкан. У турків теж дуже мало киргизького (навіть туркменського небагато). В основному, всі "місцеві", підкорені нечисленими прибульцями в різний час.

centurionus написав: У вірмен є сліди завойовників з Балкан.

И примеры приведете?

2 Це не ти всі ефективні дії Української влади (закачування газу в газосховища, виграш в грязьпрому і так далі) - обсираєш???

І після цього ти вважаєш себе Українцем на підставі паспорта?

Мои родители по происхождению - преимущественно украинцы. Но так же (из того, что известно) в роду были белорусы, русские и поляки



а - мої батьки Українці за національністю

б - я народився в Україні..

3 Тепер ти мені поясни

1 Я живу на землях Галицько-Волинського кнізівства, в місті заснованому українським Королем Данилом Галицьким....

2 Прищатий грузин не відвоював жодного метра Галичини.

Ці метри щедро политі кровю кількох мільонів Українців... точно так само як і метри Карелії чи Смоленщини

Але по результатам війни і враховуючи тонни пролитої крові Українців - ці метри передані Україні.

І не огризкам а-ля ти ,обговорювати правильність цього рішення

3 Тільки перекоти-поля, в яких національність по жінкам, бо мужики в них нічого не варті - какая разніца...

А я горжусь своїми предками, правда при цьому розумію тебе.

Ти можеш гордитись тільки жіночою лінією свого племені...

Але історія невблаганна... і в буремні часи ,жінки не обирали хто їх завоює..

Тому діти Роксолани - турки

Діти Анни Ярославівни - французи...

А мої діти Українці ( хоча в половини з них мама росіянка)

2 Це не ти всі ефективні дії Української влади (закачування газу в газосховища, виграш в грязьпрому і так далі) - обсираєш???

І після цього ти вважаєш себе Українцем на підставі паспорта?

В Шірліца також був німецький паспорт..так він що був героєм СС/СД в гітлерівсько/гімлерівській Німеччині? 1 Це шапо не розпалює???2 Це не ти всі ефективні дії Української влади (закачування газу в газосховища, виграш в грязьпрому і так далі) - обсираєш???І після цього ти вважаєш себе Українцем на підставі паспорта?В Шірліца також був німецький паспорт..так він що був героєм СС/СД в гітлерівсько/гімлерівській Німеччині?



1. shapo в моей защите не нуждается и сам тебе ответит



2. Не слишком ли много взял на себя ларечник - подводить геостратегические итоги? Газпромовский штраф уже скушали (ту его часть, которую не украли иностранные агенты во главе Нефтегаза), а коммитмент на прокачку вдвое ниже, чем был, уже насовсем...



1. shapo в моей защите не нуждается и сам тебе ответит

2. Не слишком ли много взял на себя ларечник - подводить геостратегические итоги? Газпромовский штраф уже скушали (ту его часть, которую не украли иностранные агенты во главе Нефтегаза), а коммитмент на прокачку вдвое ниже, чем был, уже насовсем...

Лабуду про Штирлица оставь кому-то другому - я выше и сам тебе обозначил людей с украинским паспортом, работающих на 2 дома! Я заработанное в Украине по заграницам не прячу! Потому что это честное, а не украденные у пересичных деньги!

Здається, протиріччя, чи ні?..

Здається, протиріччя, чи ні?..

Лемки... Лише в українській мові "мОст" перетворюється в "мІст". У лемків теж. Варіація діфтонгу "ІЄ" ("ять") теж показова. Можете в тему лемків не заглиблюватися. "Матчасть" ...

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1448 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 20:34 shapo написав: Именем двоюродного брата моего деда до сих пор названа улица в центре Киева.

Отец у меня татарин и такой же коренной житель Украины судя по названиям населенных пунктов Киевской области.

А чего ж ты родню так позоришь?

Там в гробу наверно переворачиваются и ждут не дождутся на адскую сковородку такого родственничка быстрее пристроить.

И с каких это пор татары стали коренными жителями Украины?

Предок дезертировал из армии Чингисхана и прибился к украиночке? И положил начало еврейской ветви коренных в Украине? Оригинальная родословная иудея. Теперь понятно почему тебя в Израиль не пускают.

