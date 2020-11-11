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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:14

  budivelnik написав:2 Для України я господар з двох причин
а - мої батьки Українці за національністю
б - я народився в Україні..
3 Тепер ти мені поясни
Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?

Опять вылез "хозяин Украины" живущий на польских землях отвоеванных у немцев москалями под руководством грузина.
Про национальность "украинец" тебе бы могли рассказать лемки высланные из Польши. Им предлагали записаться или украинцами, или русскими, и некоторые стали русскими.
Про меня ты опять все забыл. Именем двоюродного брата моего деда до сих пор названа улица в центре Киева.
Отец у меня татарин и такой же коренной житель Украины судя по названиям населенных пунктов Киевской области.
Только убогие ничего не добившиеся в жизни провинциалы могут гордиться тем они где-то от кого-то родились
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:16

  Libo написав:
  Tegularius написав:Если для вас евреи, армяне и азеры на одно лицо (еще наверное приплюсуйте молдаван, итальянцев, греков и вообще любой народ, проживающий южнее Украины и севернее Африки) - то какой тогда из вас знаток?
Армяне, азеры, грузины относятся к разным расовым подтипам и их легко различить между собой, для этого даже не обязателен опыт проживания на Кавказе. Анатолийские турки тоже выглядят совсем иначе, чем азеры.


Я не знаток, не антрополог. Они мне, как для большинства наших, все на одно лицо, люди как люди, только черножёпые и чурки. :oops:

Не переймайтеся. В тих краях генетична суміш з давніх давен. Мовна ознака - вторинна. У азербайджанців, наприклад, практично немає суто тюркського генетичного субстрату (киргизького, скажімо). У східних персів є щось від оригінальних "іранців"/індоарійців. У вірмен є сліди завойовників з Балкан. У турків теж дуже мало киргизького (навіть туркменського небагато). В основному, всі "місцеві", підкорені нечисленими прибульцями в різний час.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:18

  centurionus написав: У вірмен є сліди завойовників з Балкан.

И примеры приведете?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:20

  zРадио написав:и не разжигает вражду во многонациональном государстве!
1 Це шапо не розпалює??? :mrgreen:
2 Це не ти всі ефективні дії Української влади (закачування газу в газосховища, виграш в грязьпрому і так далі) - обсираєш??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
І після цього ти вважаєш себе Українцем на підставі паспорта?
В Шірліца також був німецький паспорт..так він що був героєм СС/СД в гітлерівсько/гімлерівській Німеччині?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:23

  zРадио написав:
Мои родители по происхождению - преимущественно украинцы. Но так же (из того, что известно) в роду были белорусы, русские и поляки



Какое позорище родителям за такого выродка и предателя. Продал родную землю и народ русскому свинству за мелкую мзду. :( Просто ужас. :oops: Тебе бывает когда-нибудь стыдно перед своими родными? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:27

  shapo написав:
  budivelnik написав:2 Для України я господар з двох причин
а - мої батьки Українці за національністю
б - я народився в Україні..
3 Тепер ти мені поясни
Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?
Опять вылез "хозяин Украины" живущий на польских землях отвоеванных у немцев москалями под руководством грузина.
Про национальность "украинец" тебе бы могли рассказать лемки высланные из Польши. Им предлагали записаться или украинцами, или русскими, и некоторые стали русскими.
Про меня ты опять все забыл. Именем двоюродного брата моего деда до сих пор названа улица в центре Киева.
Отец у меня татарин и такой же коренной житель Украины судя по названиям населенных пунктов Киевской области.
Только убогие ничего не добившиеся в жизни провинциалы могут гордиться тем они где-то от кого-то родились
Дурню
1 Я живу на землях Галицько-Волинського кнізівства, в місті заснованому українським Королем Данилом Галицьким....
2 Прищатий грузин не відвоював жодного метра Галичини.
Ці метри щедро политі кровю кількох мільонів Українців... точно так само як і метри Карелії чи Смоленщини
Але по результатам війни і враховуючи тонни пролитої крові Українців - ці метри передані Україні.
І не огризкам а-ля ти ,обговорювати правильність цього рішення
3 Тільки перекоти-поля, в яких національність по жінкам, бо мужики в них нічого не варті - какая разніца...
А я горжусь своїми предками, правда при цьому розумію тебе.
Ти можеш гордитись тільки жіночою лінією свого племені...
Але історія невблаганна... і в буремні часи ,жінки не обирали хто їх завоює..
Тому діти Роксолани - турки
Діти Анни Ярославівни - французи...
А мої діти Українці ( хоча в половини з них мама росіянка)
Дійшло недалекий?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:28

  budivelnik написав:
  zРадио написав:и не разжигает вражду во многонациональном государстве!
1 Це шапо не розпалює??? :mrgreen:
2 Це не ти всі ефективні дії Української влади (закачування газу в газосховища, виграш в грязьпрому і так далі) - обсираєш??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
І після цього ти вважаєш себе Українцем на підставі паспорта?
В Шірліца також був німецький паспорт..так він що був героєм СС/СД в гітлерівсько/гімлерівській Німеччині?


1. shapo в моей защите не нуждается и сам тебе ответит

2. Не слишком ли много взял на себя ларечник - подводить геостратегические итоги? Газпромовский штраф уже скушали (ту его часть, которую не украли иностранные агенты во главе Нефтегаза), а коммитмент на прокачку вдвое ниже, чем был, уже насовсем...

Лабуду про Штирлица оставь кому-то другому - я выше и сам тебе обозначил людей с украинским паспортом, работающих на 2 дома! Я заработанное в Украине по заграницам не прячу! Потому что это честное, а не украденные у пересичных деньги!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:28

Re: Політичні дискусії

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Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:28

  shapo написав:
  budivelnik написав:2 Для України я господар з двох причин
а - мої батьки Українці за національністю
б - я народився в Україні..
3 Тепер ти мені поясни
Як людина,батьки якої Євреї ,яка народилась в Казахстані, вчилась в Москві - може себе вважати Господарем в Україні?

Опять вылез "хозяин Украины" живущий на польских землях отвоеванных у немцев москалями под руководством грузина.
Про национальность "украинец" тебе бы могли рассказать лемки высланные из Польши. Им предлагали записаться или украинцами, или русскими, и некоторые стали русскими.
Про меня ты опять все забыл. Именем двоюродного брата моего деда до сих пор названа улица в центре Киева.
Отец у меня татарин и такой же коренной житель Украины судя по названиям населенных пунктов Киевской области.
Только убогие ничего не добившиеся в жизни провинциалы могут гордиться тем они где-то от кого-то родились

Здається, протиріччя, чи ні?..
Лемки... Лише в українській мові "мОст" перетворюється в "мІст". У лемків теж. Варіація діфтонгу "ІЄ" ("ять") теж показова. Можете в тему лемків не заглиблюватися. "Матчасть" ...
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 12 лис, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:34

  shapo написав: Именем двоюродного брата моего деда до сих пор названа улица в центре Киева.
Отец у меня татарин и такой же коренной житель Украины судя по названиям населенных пунктов Киевской области.


А чего ж ты родню так позоришь?
Там в гробу наверно переворачиваются и ждут не дождутся на адскую сковородку такого родственничка быстрее пристроить.
И с каких это пор татары стали коренными жителями Украины?
Предок дезертировал из армии Чингисхана и прибился к украиночке? И положил начало еврейской ветви коренных в Украине? Оригинальная родословная иудея. Теперь понятно почему тебя в Израиль не пускают.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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